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Криминал Бастрыкин ждет доклад по обращению общественника из Новосибирска — его семье сожгли машины

Бастрыкин ждет доклад по обращению общественника из Новосибирска — его семье сожгли машины

Уголовное дело будет передано для расследования в Следственный комитет

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Доклад Александр Бастрыкин ждет от главы СУ СКР по Новосибирской области Евгения Долгалева

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по обращению общественника из Новосибирска, которому сожгли автомобили. Данные об этом опубликован информационный центр СК России.

Директор одной из общественных организаций из Новосибирска записал обращение к главе СК и разместил его в социальных сетях. Мужчина рассказал, что в декабре 2023 года неизвестные сожгли автомобили, принадлежащие его семье. Но виновное лицо до сих пор не понесло наказания за свои деяния.

По данному факту расследуется уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК РФ).

Следственный комитет для проведения объективного расследования инициировал передачу уголовного дела в свое производство.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад по доводам обращения жителя региона, — говорится в сообщении СК.

В начале июня глава Следственного комитета запросил доклад об исчезновении девушки Новосибирске. Она бесследно пропала 15 лет назад.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Следственный комитет Александр Бастрыкин
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