Бастрыкин ждет доклад об исчезновении девушки в Новосибирске — она пропала 15 лет назад

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об исчезновении Ирины Сафоновой. Девушка загадочно пропала в 2009 году.
Как сообщили в информационном центре СК России, 28-летняя девушка пропала 8 сентября 2009 года. Вечером того дня девушку довез до дома знакомый, она зашла в подъезд дома на улице Демакова, но до квартиры так и не дошла. Девушка зашла в лифт и как будто бы растворилась в воздухе — больше ее никто никогда не видел. Обстоятельства, при которых пропала Ирина Сафонова не установлены до сих пор.
По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит расследование уголовного дела.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Геннадьевича Долгалева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, — говорится в сообщении ведомства.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
НГС ранее подробно рассказывал истории трех новосибирцев, которые пропали много лет назад при загадочных обстоятельствах. У следователей до сих пор нет зацепок в поиске людей.