НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

4 м/c,

южн.

 741мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,76
EUR 96,57
Реклама

СРОЧНО

У абонентов «Билайна» полностью пропала связь

Что такое «икромат»
Лето с пользой
Стайные инстинкты подростков
Как не пропустить отпуск
Вся правда о патологоанатомах
Текст ЕГЭ по русскому
Построят город-спутник
Красотка на белом коне
Дети остались без путевок
НГС в Telegram
Криминал Бастрыкин ждет доклад об исчезновении девушки в Новосибирске — она пропала 15 лет назад

Бастрыкин ждет доклад об исчезновении девушки в Новосибирске — она пропала 15 лет назад

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ

503
1 комментарий
Ирину Сафонову не нашли до сих пор

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об исчезновении Ирины Сафоновой. Девушка загадочно пропала в 2009 году.

Как сообщили в информационном центре СК России, 28-летняя девушка пропала 8 сентября 2009 года. Вечером того дня девушку довез до дома знакомый, она зашла в подъезд дома на улице Демакова, но до квартиры так и не дошла. Девушка зашла в лифт и как будто бы растворилась в воздухе — больше ее никто никогда не видел. Обстоятельства, при которых пропала Ирина Сафонова не установлены до сих пор.

По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит расследование уголовного дела.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Геннадьевича Долгалева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, — говорится в сообщении ведомства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

НГС ранее подробно рассказывал истории трех новосибирцев, которые пропали много лет назад при загадочных обстоятельствах. У следователей до сих пор нет зацепок в поиске людей.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Следственный комитет РФ Александр Бастрыкин Ирина Сафонова Пропала девушка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Львам — влиятельный покровитель, Овнам — суматоха: каким будет июнь для всех знаков Зодиака
Елена Коржаневская
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Рекомендуем
Знакомства

Alena,  22

Юля,  34

Tony_Sib,  26

Елена,  45

Ольга,  51

Маша,  39

Начать знакомиться
Объявления

Все виды кадастровых работ, технические паспорта

500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление