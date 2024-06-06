Бастрыкин ждет доклад об исчезновении девушки в Новосибирске — она пропала 15 лет назад

Как сообщили в информационном центре СК России, 28-летняя девушка пропала 8 сентября 2009 года. Вечером того дня девушку довез до дома знакомый, она зашла в подъезд дома на улице Демакова, но до квартиры так и не дошла. Девушка зашла в лифт и как будто бы растворилась в воздухе — больше ее никто никогда не видел. Обстоятельства, при которых пропала Ирина Сафонова не установлены до сих пор.

