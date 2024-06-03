Заморозки до -1 градуса: новосибирские синоптики сообщили, когда волну холода с дождями сменит тепло

Дождь и холод задержатся на несколько дней Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирск после двух дней тепла вернется холодная и промозглая погода. Ночью температура может опускаться до +3 градусов, а по области — до -1 градуса.



— Погода испортится на один день. Завтра через нашу территорию проходит циклон, поэтому более интенсивные дожди будут с усилением ветра. В тыловую его часть зайдет область повышенного атмосферного давления, поэтому будет прохладно. И потом воздух будет трансформироваться. Будет теплее к выходным — до +28 градусов, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

В Новосибирске завтра, 4 июня, ночью +12... +14 градусов, днем +12... +14 градусов с небольшим понижением к концу дня. Небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер в ночные часы юго-западный 5–10 м/с, местами с порывами 15 м/с, в дневные — северо-западный 7–12 м/с, местами с порывами 17 м/с.

В среду, 5 июня, ожидается в темное время суток +3... +5 градусов, в светлое время +17... +19 градусов. Преимущественно без осадков. Северный ветер с переходом на юго-западный силой 4–9 м/с.

6 июня, в четверг, будет в ночные часы +10... +12 градусов, в дневные часы +21... +23 градуса. Днем местами кратковременный дождь. Ветер южный 4–9 м/с.

В северо-западной части Новосибирской области 5 июня ожидаются заморозки до -1 градуса.