Разделись, но не согрелись: 12 отчаянных красоток открыли пляжный сезон — они поделились впечатлениями и планами на лето

Обычно на Центральном пляже Академгородка яблоку негде упасть, но днем в четверг картина получилась совсем другая Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Вторая половина июня в Новосибирске обещает радовать погодой — лето одумалось, правда с некоторыми нюансами. Поверив в обещанные синоптиками +28 градусов тепла, сибирячки потянулись на местные пляжи, и корреспонденты НГС тоже решили открыть сезон. Наш выбор пал на песчаный берег Центрального пляжа в Академгородке. Красотки в платьях и ярких купальниках с комфортом расположились на шезлонгах и вдоль береговой линии, правда, идею с загаром пришлось отпустить: от воды дул промозглый ветер, моментами было откровенно холодно. Впрочем, английская погода не помешала девушкам насладиться отдыхом, а нам — пообщаться с ними о планах на переменчивое сибирское лето.

Валерия, 25 лет, визажист

Валерия любит бассейн «Сосновый бор» — небольшой и уютный Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— У меня гибкий график и сегодня выходной. Я ожидала палящее солнце, решила, что у бассейнов не будет места из-за большого количества народа, и приехала сюда. Обычно на берегу не отдыхаю — слишком грязно и нельзя купаться, хотя сегодня и не хочется.

Лето только началось, я в предвкушении: полечу в Турцию, в Москву. Пообещала себе работать меньше, чем обычно.



Светлана, 41 год, работает в IT-cфере

Переодеться в купальник Светлана не рискнула — слишком холодно Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Работаю прямо сейчас — я на удаленке, не бездельничаю. Захотелось на берег, приехала сегодня в первый раз, надеюсь, не в последний. Лето совсем не ощутимо.

Планов много: отдыхать на пляжах, у бассейнов — люблю «Сосновый бор», «Румбу» или уезжаю в «Мира Термы». Хочу на Алтай — главное поймать погоду. А к морю полечу в Сочи.

Вероника, София и Ксения, студентки

Параллельно подруги решили отметить сданные экзамены Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Мы сдали ГОСы на отлично, отмечаем — очень рады. Осталось защитить диплом.

На лето планов не строим: сначала учеба, работа. Может быть, поедем на Алтай, вдоль Чуйского тракта, на «Марс». Сегодня чуть расстроились из-за погоды, но надеемся, что распогодится в течение дня.



Альбина, 34 года, занимается одеждой

Запасной план — Таиланд, не ошибешься Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Я так ждала теплые деньки, но увы — не повезло. Приехала на пляж в первый раз за лето, хотела позагорать и в итоге замерзла.

Если все лето будет таким, то улечу в Таиланд греться. Очень хочется жары, хочется насладиться летом, а не тем, что у нас сейчас.



Анастасия, 35 лет, работает в продажах

Южанка Анастасия сильно скучает по пляжам Черного моря Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Я прилетела из Сочи в Новосибирск в командировку — ужасный город, совсем не радует, хочу обратно. Если бы не работа, то сбежала бы прямо сегодня. Так хотелось погреться, обещали жаркий день, а получилось как всегда.

Пляж Академгородка все хуже и хуже: приезжаю каждый год, ситуация не улучшается совершенно — я в шоке, что так может быть.

План на лето — быстренько отработать и домой.



Суяна и Люба, 19 лет, студентки

Подруги погоду оценили — серое небо отдых не испортило Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— У нас только закончилась сессия, можно выдохнуть. Мы окончили второй курс, учимся в направлении международных отношений — очень интересно.

Летом вместе поедем в языковой лагерь в Китай — в предвкушении. А так обычно после окончания семестра уезжаем домой и проводим каникулы с семьей.



Татьяна, 25 лет, HR-специалист

Татьяна легко переносит жару и очень ждет улучшения погоды Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Хочу жары, прям жарищи — в прошлом году мне было очень комфортно, когда стояла погода в +36 градусов тепла. Конечно, сегодня я надеялась позагорать, погреться, но что поделать... Пока из ярких впечатлений были только поездки на дачу.

Если говорить про отдых в целом — то приезжаю сюда, на пляж «Звезда», в закрытые бассейны. Люблю Заельцовский парк — удобен тем, что и погулять можно и позагорать. Поездок за границу летом не планируется, может быть, выберусь на Алтай.



Анна, 33 года и Ульяна, 35 лет, работают в бьюти-сфере

Безлюдно и тихо — никто не мешает наслаждаться видом на горизонт Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Лето только началось, на пляж выбрались впервые, чаще отдыхаем у бассейнов — «Мира Термы», «Сосновый бор» или «Хвоя» — там очень здорово. Погода стояла ужасная, да и сегодня не лучше, но хотя бы без дождя.

Летом мы работаем, учимся и иногда устраиваем женские ретриты на Алтай: ходим на экскурсии в горы, к озерам, водопадам, у нас есть знакомый шаман, который совершает традиционные обряды.



Еще статьи по теме

Жара, июнь: 9 популярных открытых бассейнов в Новосибирске, где уже можно купаться — изучаем цены.

Морские хищницы: 9 эффектных трендов на купальники, которые будут в моде этим летом — кто смелый?

Очки из нулевых, вязаные платья и шляпы: 7 неожиданных летних трендов, примерить которые рискнет не каждый.