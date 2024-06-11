Жара, июнь: 9 популярных открытых бассейнов в Новосибирске, где уже можно купаться — изучаем цены

Жара в Новосибирске начнется со второй половины недели — уже в четверг обещают до + 28

В это сложно поверить, но в Новосибирске наконец-то наступает лето. Уже к концу недели температура прогреется до + 28 — самое время загорать и купаться. Про актуальные модели купальников мы уже рассказали — дублируем, если пропустили . Любители песчаных берегов отправятся на местные пляжи, а ценители комфорта выберут бассейн с чистой голубой водой и удобными шезлонгами. Для последних мы собрали в один список самые популярные локации — изучаем график работы, стоимость входа и параллельно собираем пляжную сумку.

Парк-отель «Сосновый бор»

Парк-отель находится в черте города. На территории есть отдельный детский бассейн с подогревом, а любители роскоши наверняка обрадуются нескольким уединенным VIP-зонам с балдахинами.

Где находится:

Новая Заря, 53а, (383) 209–09–04, sborhotel.ru.





Время работы:

с 10:00 до 19:30.





Стоимость:

Если прогнозируемая погода +26 и ниже: детский билет с 4 до 9 лет — 700 рублей в день, 400 рублей после 16:30. Взрослый билет — 2000 рублей в день, 1000 рублей после 16:30.





При прогнозе погоды на +27 и выше: детский 950 рублей в день, 400 рублей после 16:30. Взрослый билет 2700 рублей, 1350 рублей после 16:30. Детям до 3 лет и проживающим на территории отеля — бесплатно.





Бассейн гостиницы «Борвиха»





Бассейн идеально подходит для семейного отдыха с детьми — шумную компанию здесь не встретить. Он разделен на 5 дорожек и зону для свободного плавания, есть тумбы для ныряния, вода — 29 градусов. В расположенном рядом маленьком детском бассейне еще теплее — от 29 до 33 градусов. Есть раздевалки с душем, санузлами и шкафчиками для вещей, бар с напитками.

Где находится:

Бердск, ул. Морская, 3, к. 1, 8 800 550–68–18, hotelborviha.ru.





Время работы:

с 08:30 до 21:00 (при хорошей погоде).





Стоимость:

С понедельника по четверг: взрослый билет от 10 лет — 2500 рублей весь день, 850 рублей за час, детский, от 3-х до 9-и лет — 2000 рублей в день, 700 рублей за час. Вечернее плавание, с 19:00 до 21:00 — 1000 рублей взрослый и 850 рублей — детский.





С пятницы по воскресенье: взрослый — 3000 рублей в день, 1000 рублей за час, детский — 2500 рублей в день, 850 рублей за час. Вечернее плавание: 1150 рублей для взрослых, 1000 рублей для детей.





Бассейн «Маяк»





Бассейн с отдельным выходом на пляж расположен на территории базы отдыха «Маяк». Удобные лежаки и кровати с балдахином для тех, кто желает спрятаться от толпы, отдельный детский бассейн. В аренду можно взять огромного надувного фламинго или любого другого яркого персонажа для комфортного отдыха и красивых фотографий. На территории бассейна работает бар с закусками, коктейлями, мороженым, есть кальяны. Поскольку пляж «Маяк» принадлежит одноименному яхт-клубу, здесь можно покататься на лодке, катере и на яхте, взять в аренду сап.

Где находится:

Улица Лодочная, база «Маяк», 2-я, 1/1, (383) 287–03–27, маяк-нск.рф.





Время работы:

с 10:00 до 20:00.





Стоимость:

В будние дни вход для взрослых 1000 рублей, для детей — 600 рублей, вечернее время с 16:00 до 20:00 — 500 рублей для взрослых, 300 рублей — для детей. Детям до 2 лет бесплатно.





В выходные: взрослым — 1500 рублей, детям — 700 рублей, вечернее время — 700 рублей для взрослых, 400 рублей для детей. Детям до 2 лет бесплатно.







Дневная Lounge зона: 2000 рублей в будни, 3000 рублей — выходные дни, аренда на 4 часа — 1500 рублей.





Бассейн «Румба»





Бассейн привлекателен своим удобным расположением в черте города. Добраться можно без проблем и на общественном транспорте, и на такси за небольшую сумму.





Бассейн с подогревом, работают две зоны: для взрослых (30 на 15 м) и для маленьких детей (10 на 5 м). На территории есть кафе-бар с едой, напитками, отдельная зона для кальянов. Бассейн считается семейным, здесь нет шумной музыки, танцев, атмосфера настраивает на спокойный, гармоничный отдых в лесу.

Где находится:

Улица Учительская, 49 (парк «Сосновый бор»), (383) 248–33–44, румба-пляж.рф.





Время работы:

с 09:00 до 20:00.





Стоимость:

Основной билет для взрослых — 2200 рублей, для детей с 6 до 10 лет — 1100 рублей. Вечернее время (с 17:00 до 20:00) в будни: взрослый — 1100 рублей, детский 550 рублей. VIP-тариф — 2800 рублей без возрастных и временных ограничений. Действуют льготы.





Бассейн «Парус»





Открытый бассейн на территории планировали открыть 1 июня. Принцип тот же, что и с «Борвихой»: гостем санатория быть необязательно, достаточно заплатить за место. Бассейн подразумевает тихий, спокойный семейный отдых. На территории вы можете заказать еду и напитки.

Где находится:

ДП «Кудряшовский», ул. Береговая, 56, 8 800 350–56–56, parusresort.ru.





Время работы:

с 10:00 до 20:00.





Стоимость:

С понедельника по четверг взрослым и детям с 13 лет — 2000 рублей, дети с 3 до 12 лет — 1000 рублей, вечерний тариф (с 17:00 до 20:00) — 1000 рублей взрослым, 500 рублей детям. Дети до 2 лет бесплатно.





С пятницы по воскресенье взрослым и детям с 13 лет — 2500 рублей, детям с 3 до 12 лет — 1500 рублей.





Бассейн «Мира Термы»





Зона на территории соснового бора с видом на озеро. Работают три сектора, на которые распространяется основной тариф. Основная зона с бассейном для взрослых — «Луна», рядом кафе, кафетерий с мороженым, рыбный пилинг, эколавка, туалетные комнаты, комната матери и ребенка, кабинки для переодевания и три душевые.





Для семейного отдыха советуем выбрать зону бассейна «Семейный»: здесь расположена лестница на верхнюю террасу, где установлена инфракрасная кабина.





Зона повышенной комфортности для взрослых гостей от 14 лет с удобными шезлонгами, столиками и зонтами. Гости, которые отдыхают в этой зоне, получают бутылочку чистой воды 500 мл и одно прокатное полотенце. Нахождение с детьми любого возраста здесь невозможно.

Где находится:

Окружная, 33, 363–38–10, sell.miratermy.ru.





Время работы:

с 09:00 до 23:00.





Стоимость:

Основной тариф, взрослый билет — 1600 рублей за 3 часа, 2200 рублей — полный день, детский с 7 до 13 лет — 1300 рублей 3 часа, 1800 рублей — полный день. Малыши от 3-х до 6-и лет за 3 часа 1000 рублей, полный день 1500 рублей, малыши до 2-х лет 500 рублей.





VIP-тариф в будни: 3 часа — 2100 рублей, полный день — 2700 рублей.





Бассейн в «Чкаловских дачах»





Открытый бассейн на этой базе отдыха заработал в позапрошлом году. По словам сотрудников экопарка, бассейн тут напрашивался, особенно для тех, кто останавливается на несколько дней. Впрочем, отдохнуть у бассейна могут не только постояльцы. Теплая вода с подогревом, зона с шезлонгами, бар, шикарный вид и тишина — место для тех, кто очень устал и желает отдохнуть. Около бассейна есть душ, туалет и раздевалка, а вот полотенца и тапочки нужно брать с собой — проката нет.

Где находится:

Микрорайон Дом отдыха Мочище, 4, 327–00–00 (администрация), chkalovskie.ru.





Время работы:

с 10:00 до 20:00.





Стоимость:

Полный день — 2000 рублей, для детей — 1200 рублей. Есть почасовой тариф — 500 рублей 1 час.





Парк-отель «Хвоя»





Открытый панорамный бассейн находится на берегу Бердского залива, который расположен на высоте над песчаным пляжем. У чаши бассейна необычная форма: по периметру парка — можно плавать вокруг расположенного в центре здания кафе. С одной стороны зона с большой площадкой для отдыха на шезлонгах, с другой — уютные зоны инфинити-бассейна, откуда можно полюбоваться на залив.

Где находится

:

Бердск, Речкуновская зона отдыха, 6, 8 913 061–43–07, hvoya-park.ru.





Время:

с 10:00 до 20:00.





Стоимость:

Общий тариф действует для гостей без проживания: 3 часа у бассейна — 1750 рублей для взрослых, 875 рублей для детей. В выходные дни — 1950 рублей для взрослых, 950 рублей для детей. Безлимитный тариф: 3000 рублей для взрослых, 1500 рублей для детей, дети до 3-х лет бесплатно. Для проживающих гостей «Хвои» бассейн включен в стоимость номеров.





Бассейн в «Мира Парке»





Открытый бассейн в «Мира парке» тоже уже начал свою работу. Зона пляжа открыта для всех посетителей и оплачивается отдельно на входе в локацию. На территории есть 4 бассейна: взрослый с температурой воды 26–28 градусов, два семейных с температурой 28–30 градусов и детский — температура воды в нем 30–32 градуса. В распоряжении гостей 170 шезлонгов, прогревочная с панорамным видом на озеро, детская зона, кафе, душ, туалет и кабинки для переодевания. Если вы вышли с пляжа, зайти по этому же билету второй раз нельзя.

Где находится:

Поселок Октябрьский, улица Мира, 5, 8 913 200–07–67, mirapark.online.





Время:

с 10:00 до 21:00.





Стоимость:

Билеты продают на 3 часа. В будни взрослый стоит 500 рублей, доплата за 1 час — 300 рублей, детский — 400 рублей, доплата за 1 час — 200 рублей. В выходные дни 3 часа для взрослых — 600 рублей, доплата за 1 час 400 рублей, для детей — 500 рублей, доплата за 1 час — 300 рублей.





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