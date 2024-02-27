Начинаем копить на отдых? Отельеры рассказали о стоимости путевок в Турцию (горящих туров будет мало)

По данным Министерства культуры и туризма Турции, чаще всего россияне выбирали для отдыха Анталью — 3,4 миллиона поездок и Стамбул — почти 2 миллиона поездок. На третьем месте по популярности — Эгейское побережье: Мармарис, Бодрум, Фетхие и Даламан. Их посетили 391,6 тысячи граждан России.

В феврале кипит работа

Сезонность в Турции есть только в курортных отелях, расположенных на побережье. В Стамбуле большинство гостиниц работает круглогодично. В феврале в Анталье уже начали готовить отельную базу к летнему сезону — как сетевые гиганты, так и небольшие пансионаты.

