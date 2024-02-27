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Начинаем копить на отдых? Отельеры рассказали о стоимости путевок в Турцию (горящих туров будет мало)

Что будет с ценами в этом году и каких ждать новинок от отельеров

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Турция стала небюджетной для россиян

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Пока в России до настоящей весны еще далеко, а до лета еще дальше, в Турции начали подготовку к курортному сезону. Наши коллеги из 74.RU узнали, что будет с ценами в этом году и каких ждать новинок от отельеров.

Самые любимые туристы

По итогам 2023 года россияне стали лидерами среди иностранцев, посетивших Турцию. В этой стране за прошлый год побывали свыше 6,3 миллиона наших соотечественников. Рост составил 20,7 процента по сравнению с данными 2022 года. Наибольшее количество визитов отмечалось с июня по сентябрь.

Турпоток из России в Турцию по месяцам в <nobr class="_">2023 году</nobr>

Турпоток из России в Турцию по месяцам в 2023 году

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По данным Министерства культуры и туризма Турции, чаще всего россияне выбирали для отдыха Анталью — 3,4 миллиона поездок и Стамбул — почти 2 миллиона поездок. На третьем месте по популярности — Эгейское побережье: Мармарис, Бодрум, Фетхие и Даламан. Их посетили 391,6 тысячи граждан России.

В феврале кипит работа

Сезонность в Турции есть только в курортных отелях, расположенных на побережье. В Стамбуле большинство гостиниц работает круглогодично. В феврале в Анталье уже начали готовить отельную базу к летнему сезону — как сетевые гиганты, так и небольшие пансионаты.

— Первые туристы начинают приезжать уже в апреле, поэтому активная подготовка идет у нас в марте. Закупаем новое постельное белье, где-то что-то нужно подновить, подкрасить, всё перемыть, особенно окна. Словом, дел немало перед сезоном, работаем по 12–13 часов, — рассказала хозяйка небольшого отеля Неджла.

В крупные трех-, четырех- и пятизвездочные отели начался набор персонала. Это можно заметить по постам в профильных телеграм-каналах и соцсетях. Есть вакансии и у туроператоров, например, Coral Travel сейчас приглашает специалиста по работе с детьми в Турцию, соискателю нужно иметь педагогическое образование и опыт работы 6 месяцев. В среднем аниматорам, артистам и отельным работникам предлагают заработок 500–700 долларов.

Отели Турции приглашают туристов не только отдохнуть, но и заработать денег

Отели Турции приглашают туристов не только отдохнуть, но и заработать денег

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Некоторые крупные сетевые отели на Эгейском и Анталийском побережье заявили об обновлении интерьеров, появлении систем «умный дом» в номерах и меню для вегетарианцев. Так, в сети Rixos обновятся аквапарки, откроются новые рестораны и детские клубы, а в отеле в Белеке в марте откроется подогреваемый бассейн.

Сеть Coral сообщила о запуске премиальных сервисов — встрече с именной табличкой в аэропорту и индивидуальном трансфере в отель с прохладительными напитками. Во время отдыха к VIP-гостям прикрепляют персонального сотрудника консьерж-службы, который будет общаться на русском языке. Представители отеля отмечают, что услуга продиктована запросами самих туристов.

По данным Министерства туризма Турции, в 2024 году отели на побережье планируют открыться к летнему сезону с конца марта до середины апреля.

Горящих путевок будет мало

В России уже началось раннее бронирование путевок на турецкие курорты, а туроператоры уже озвучили предложения на летний сезон. В АТОР отмечают, что пика продаж по раннему бронированию ожидают в марте.

— Бронирование летней Турции по акции идет замечательно. Туристы отдают предпочтение в основном отелям 5* и 5* VIP, — заявили в компании Pegas Touristik.

На сайте Teztour74 есть предложения уже на весну — первые отдыхающие могут отправиться к морю с 26 апреля. Поэтому можно планировать и бюджет поездки: минимальная цена на человека — 58 891 рубль, на последующие даты стоимость увеличивается до 61 654 рублей и выше. Неделя в пятизвездочном отеле в это время обойдется в 135–140 тысяч на человека.

Турция долгие годы была курортом, доступным даже студентам, однако после пандемии здесь отдыхать стало дорого

Турция долгие годы была курортом, доступным даже студентам, однако после пандемии здесь отдыхать стало дорого

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Туроператоры подчеркивают, что в этом сезоне выгоднее всего покупать путевки заранее и оплачивать сразу полную стоимость, так как из-за нестабильного курса рубля цена может вырасти.

— Сейчас идет акция раннего бронирования, где в текущих ценах уже учтены скидки на отели в размере 30–40%, есть и отели, которые пока можно забронировать со скидкой в размере 50%. Дальше размер скидок будет уменьшаться, — уточнили в Pegas Touristik.

Специалисты в отрасли заявляют, что в сезоне-2024 не стоит надеяться на дешевые горящие путевки. Спрос на отдых в Турции меньше не становится из-за отдыхающих из Европы и арабских стран, поэтому отельеры не стремятся сильно снижать стоимость. Также это связано с ростом цен на все товары и услуги в самой Турции.

А что с ценами?

В конце 2021 года в экономике Турции обозначились проблемы — резко увеличилась стоимость топлива, обвалился курс лиры по отношению к доллару и евро. Соответственно, подорожало всё — начиная от продуктов питания и заканчивая развлечениями. Это отразилось на туристах и стоимости путевок.

В 2023 году отельеры Турции были вынуждены поднять ценники, так как экономическая ситуация в стране не оставила им выбора. Рост цен составил 15–20 процентов на средний сегмент, а в отелях делюкс — на 30–50%.

По данным АТОР, турецкие отельеры учли опыт прошлого года, когда из-за не оправдавшего надежд спроса с российского рынка им пришлось спешно снижать цены. Многие отели Турции на этот год не стали повышать цены в евро для российских туроператоров, оставив их на прошлогоднем уровне, некоторые снизили тарифы, некоторые всё же повысили, но незначительно. Сами собственники гостиничного бизнеса признаются, что им стало сложнее работать в нынешних условиях.

— Цены повысились на всё — электроэнергию, продукты, бытовую химию, очень сильно выросла минимальная зарплата. Естественно, это всё закладывается в стоимость номера. Плюс налоги потом надо заплатить, плюс цены растут каждую неделю. Я не могу планировать стоимость номера на весь сезон, иначе рискую просто оказаться в убытке, потому что цены сейчас растут на всё каждую неделю! Мне давно уже не приходится говорить о каких-то сверхприбылях, — объясняет хозяйка отеля Неджла.

— Мы дорожим туристами из России, стараемся всегда предоставлять им самый лучший отдых, но при текущей экономической ситуации в стране мы просто не можем позволить себе снижать цены. Со своей стороны мы будем стараться сдерживать рост цен, — сказал Сердар Уз, представитель сети Kirman Hotels.

Природа Антальи никого не оставляет равнодушным

Природа Антальи никого не оставляет равнодушным

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Туроператоры при этом отмечают, что россияне не почувствуют снижения цен на отдых из-за колебаний курса рубля к евро — именно в этой валюте турецкие отельеры определяют стоимость. Динамику рублевых цен многие оценивают в росте на 5–8 процентов на пляжный отдых в отелях «всё включено».

— В прошлом году отельеры Турции ожидали повышенного спроса, но не все их ожидания оправдались, в том числе из-за роста цен. В этом году в Турции планируют сезон более осторожно, роста цен практически нет. Напротив, есть скидки и акции, — подчеркнул генеральный директор «Интуриста» Исмаил Болюкбашы.

Небывалое подорожание отметили и релоканты, переехавшие в Турцию в 2022 году. Из-за крайне высоких цен и нестабильности россиянам стало дорого и некомфортно. Почитайте, чем заняться в Турции в так называемый «несезон», ведь Анталья — это не только пляжный отдых и курорты «всё включено».

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