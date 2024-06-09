«Здесь даже разруха какая-то гармоничная». Почему туристы выбирают отдых в столице Абхазии

Сухум очень зеленый Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Туры в Абхазию вошли в пятерку самых продаваемых в России на июнь 2024 года. По данным сервиса «Слетать.ру», доля республики от общего объема реализованных туров занимает 5%. По прогнозам, в летние месяцы в Абхазию могут приехать до 1,15 миллиона туристов из России, из которых 40% — однодневные экскурсанты из Сочи. Общий турпоток в Абхазию вырастет на 15%.

Самые посещаемые российскими туристами города — Гагра, Пицунда, Новый Афон. Мало кто доезжает до Сухума — столицы республики. А зря, этот город славится хорошей едой, абхазским гостеприимством, просторными благоустроенными пляжами и много еще чем. Россияне, которые ездят отдыхать только в Сухум, поделились, почему выбирают его для отдыха.

Мост через реку Псоу на границы России и Абхазии Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Как добраться

Бытует мнение, что Сухум находится очень далеко от границы и добираться туда сложно, но это не так. Если вы едете на машине, проезжайте через автомобильный пункт пропуска, а потом по главной трассе берите курс прямо на Сухум. Не забудьте оформить автомобильную страховку, это можно сделать прямо за абхазским КПП. Хотя можно там не оформлять, вас всё равно остановят на посту ГАИ Бзыпты и отправят в павильон, который стоит там же.

Если вы без автомобиля, то нужно доехать до пешеходного пункта «Псоу», пройти пограничный контроль, а на абхазской стороне есть автовокзал, откуда отправляются маршрутки во все города. Выбирайте тот, который идет до Сухума. Микроавтобусы отходят по мере наполнения, летом это происходит быстро.



Уехать можно с 6:30 до 21:30. От границы до столицы Абхазии — 102 километра, время в пути — около двух часов. Стоимость — 350 рублей. Конечная остановка — железнодорожный вокзал. Там стоят таксисты, готовые увезти в любую точку города. Но будьте внимательны, даже если вам ехать всего пять минут, и вы впервые в Сухуме, вам скажут, что это далеко, и будут возить по кварталу наматывая километры, чтобы содрать побольше. Рекомендуем заранее ознакомиться с картой, чтобы понять маршрут.

Есть в Абхазии приложения службы такси, но им лучше воспользоваться с местной сим карты. Ее можно купить прямо на границе. Всегда говорите таксистам, что вы местный и приехали к родственникам, так не оберут. Все туристы, особенно те, кто едут в Сухум впервые, испытывают полный восторг еще на подъезде к городу. Перед мостом через реку Гумисту вдалеке вдруг появляется равнина, на которой стоит прекрасный Сухум, почти всегда залитый солнцем. По зеленой долине бежит непокорная горная река, а вокруг ухоженные поля.

Никто никуда не опаздывают, просто сидят и смотрят на море Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Полный релакс

Марина Лемешева из Воронежа всегда отдыхает только в Сухуме. По ее словам, этот город вне времени. Здесь никто никуда не торопится, не нервничает, не суетится. Выключили свет — ну и ладно, все выходят на набережную Махаджиров, общаются или просто смотрят на море.

— Это не город, это полный релакс. Только здесь мне спокойно, только здесь я могу выбросить всё из головы, с этим внутренним спокойствием я потом полгода живу в шумном и суетливом Воронеже. А потом опять нужно в Сухум на подзарядку. Я люблю просто бродить по старым тенистым улочкам, разглядывая необычные дома, цветущие деревья, старинные двери, балкончики. И за всю прогулку не встретить ни одного человека. Здесь даже разруха какая-то гармоничная, — рассказывает Марина.

Знаменитая Брехаловка, где собираются мужчины, пьют кофе, играют в шахматы и обсуждают мировую повестку Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











По ее словам, в столице республики ты за день отдыха становишься своим в доску. С тобой здороваются вечные обитатели знаменитой Брехаловки, а в кафешке стоит пару раз поесть, всё — ты свой! Марина говорит, чтобы осмотреть достопримечательности центра столицы, нужно несколько дней. А уже потом смотреть другие районы и окрестности Сухума.



Первым делом, особенно сейчас, в июне, нужно идти в Ботанический сад, он весь в цвету. Магнолии, розы, олеандры. Площадь сада составляет около 30 гектаров, там растут почти 5000 видов и сортов деревьев, кустарников и растений. Сухумский ботанический сад был основан в 1838 году доктором Сухумского гарнизона В. Багриновским в качестве аптечного огорода с целебными растениями и деревьями, помогающими в излечении лихорадки. Сейчас он работает каждый день с 9:00 до 19:00, стоимость билета — 300 рублей, детского от 7 лет — 100 рублей.

По соседству с садом находится Сухумский обезьяний питомник — это база Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. Находится он на месте бывшей дачи русского и советского ученого профессора Остроумова. Открыт круглый год без выходных с 9:00 до 19:00. Стоимость билета также — 300 рублей для взрослого, 100 рублей — для ребенка.

Знаменитая колоннада в стиле сталинского ампира Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Набережная Махаджиров — это не просто променад, на ней находятся знаменитая колоннада в стиле сталинского ампира, несколько десятков кафе и ресторанов, а еще множество необычных скульптур: памятник Махаджирам, памятник поэту и государственному деятелю Баграту Шинкубе, а также милые фигурки персонажей произведений Фазиля Искандера: девочка с патефоном и мальчик Чик с курицей.



Марина Лемешева советует пообедать в турецком кафе с абхазским названием — «Чегем», только кебабов там несколько десятков видов. Средний чек на двоих около тысячи рублей. Чаевые уже включены и составляют 10 процентов от заказа, так во всех точках общепита в Абхазии. Если хотите местного колорита, то там же, на набережной, находится популярная апацха «Нартаа». Ее называют лучшей в городе. Стоит заказать «лодочку», копченое, а потом жареное мясо, мамалыгу с сыром, местные соления, ачапу, что-то типа пхали — капусту с орехами. А еще местный лимонад, он как в детстве.

Визитная карточка Сухума — гостиница «Рица» Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Остановилась Марина в исторической гостинице «Рица». Всегда бронирует номер с балконом, утром любуется на море, слушает чаек и пьет кофе. Завтрак включен. Двухместный люкс на четыре ночи обошелся ей в 36 тысяч 800 рублей.



— Гостиница построена в 1914 году, ее реконструировали, но интерьер сохранился. Там очень высокие потолки, паркет в номерах, красные ковровые дорожки в коридорах. Стиль сохранен. Но лестничные пролеты очень высокие, а лифта нет. Единственная проблема, — говорит Марина. Она также советует прогуляться по набережной Диоскуров, там находятся руины Сухумской крепости, ее еще называют крепостью Диоскурия и Черноморской Атлантидой. Исследователи полагают, что укрепление было возведено в VI веке до н. э., когда на территории Сухума проживали древние греки. Вероятно, часть сооружения ушла под воду в результате природной катастрофы. На дне Сухумской бухты было обнаружено множество монет и предметов быта античного и средневекового периодов. Они выставлены в Абхазском музее, который тоже интересно посетить. В центре города также очень красивое здание Абхазского театра, а рядом восстановленный фонтан со львами, много скверов и уютных ресторанов.

Набережная Диоскуров и руины Сухумской крепости Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Шикарные пляжи и другие достопримечательности

Москвичка Кристина Широкая ездит в Сухум за пляжным отдыхом. Переполненные сочинские узкие пляжи, заставленные лежаками и кафешками, да еще и заборами загороженные, ей не по душе. В столице Абхазии очень широкая пляжная полоса, растянувшаяся на 20 километров, и очень мало людей. Все пляжи Сухума галечные или песочные с плавным заходом в море. Синопский — вообще песчаный.

— Таких пляжей, как в Сухуме, нет ни в Сочи, ни в Турции. И такого чистого моря. Всего в черте города 8 пляжей. Это Синопский — мой любимый, вся инфраструктура присутствует, «Маяк» — дикий пляж, но тоже очень классный. «Килясур» — он находится в пригороде Сухума вдоль Кодорского шоссе. «Гумиста», пляжи санаториев РВСН и МВО, самый благоустроенный — «Айтар», Агудзерский пляж и, конечно, Центральный сухумский, — рассказала Кристина.

На всех пляжах, кроме дикого, есть аренда шезлонгов и зонтов, но они лежат в сторонке и ждут своего часа, а не натыканы по всему берегу, как в Сочи. Есть туалеты, раздевалки и душевые, можно взять в аренду катамаран или водный мотоцикл. Главное, на сухумских пляжах нет навязчивых фотографов, зазывал и торговцев сомнительной едой. Зато недалеко есть хорошие кафе. Только одевайтесь, прежде чем туда идти, не ходите в купальниках. За это предусмотрен штраф — 6 тысяч рублей.

Кристина говорит, когда надоедает «тюлениться» на пляжах, они с друзьями едут по многочисленным достопримечательностям окрестностей Сухума. В 14 километрах находится Каманский монастырь, построенный в XI веке, он и сейчас действует. Утверждается, что до 438 года в Команском монастыре покоились мощи Иоанна Златоуста, но многие воспринимают это лишь как легенду, не имеющую каких-либо подтверждений. Тем не менее частица мощей святого хранится в обители и содержится в одной из икон. Каманы — это горное место, где чистый воздух и очень красивые виды.

А за красотой на грани разорения сейчас самое время ехать в заброшенный шахтерский город Акармару. Он находится в 136 километрах от Сухума. Вот-вот там массово зацветет гортензия — целые поля. Люди, которые когда-то ее высадили, давно покинули эти места, а она прижилась, да так буйно, что стала чудом Абхазии. Туристы приезжают туда за шикарными кадрами.

Кристина также советует посвятить один из дней отпуска поездке на термальные источники в Кындыг, это село находится в Очамчирском районе. От Сухума ехать не больше 30 минут. Обустроенная территория с бассейнами работает ежедневно с 06:00 до 21:30. За вход берут 300 рублей, за парковку — 100 рублей, камера хранения — 50 рублей. Есть туалеты, душевые и кафе. Мы перечислили только некоторые достопримечательности и расскажем о других в следующей статье.

Старинные деревья в Сухуме никто не пилит Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Где жить