Тест для самых внимательных: попробуйте угадать советское кино по случайному кадру

В советском кино точно было что посмотреть. А еще больше — к чему присмотреться. Именно детали, часто незаметные на первый взгляд, придавали фильмам особый шарм. А вы обращали на них внимание или для вас был важен только сюжет? У нас есть подходящий способ проверить.
Пожалуй, разогреемся на вопросе попроще. Из какого это фильма мужчина пытается нас ослепить?
- Слепой музыкант
- Ничего не вижу, ничего не слышу
- Иван Васильевич меняет профессию
- Служебный роман
А этот самовар вам ничего не напоминает?
- Жестокий романс
- Женитьба Бальзаминова
- Варвара-краса, длинная коса
- Иван Бровкин на целине
Название турбазы по идее должно выдать название фильма с головой. Если вы, конечно, обращали на это название внимание
- Три плюс два
- Будьте моим мужем
- Осторожно, бабушка
- Спортлото-82
Подсказка: это энергичный танец. Из какого он фильма?
- Афоня
- Карнавальная ночь
- Не болит голова у дятла
- Карнавал
Эта сова вам должна быть знакома. Не припоминаете?
- Старик Хоттабыч
- Вий
- Собачье сердце
- Бриллиантовая рука
Это лицо вам ничего не напоминает?
- Цвет граната
- Мимино
- Айрик
- Парни музкоманды
Не помните, где женились Вова с Катей?
- Женитьба Бальзаминова
- Девчата
- Свадьба в Малиновке
- Не может быть!
В каком еще фильме можно было увидеть в газете заметку про Сергея Бондарчука в роли Пьера Безухова?
- Три плюс два
- Гараж
- Самая обаятельная и привлекательная
- Москва слезам не верит
Ну и напоследок мы решили подложить вам лягушку. Откуда она?
- Королевство кривых зеркал
- Сказка о потерянном времени
- Приключения Электроника
- Необыкновенные приключения Карика и Вали