Тест для самых внимательных: попробуйте угадать советское кино по случайному кадру

Так выглядели те из нас, кто не ответил и на половину вопросов

В советском кино точно было что посмотреть. А еще больше — к чему присмотреться. Именно детали, часто незаметные на первый взгляд, придавали фильмам особый шарм. А вы обращали на них внимание или для вас был важен только сюжет? У нас есть подходящий способ проверить.