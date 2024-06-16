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Развлечения тест Тест для самых внимательных: попробуйте угадать советское кино по случайному кадру

Тест для самых внимательных: попробуйте угадать советское кино по случайному кадру

Осторожно, повышенный уровень сложности

981
4 комментария
Так выглядели те из нас, кто не ответил и на половину вопросов

В советском кино точно было что посмотреть. А еще больше — к чему присмотреться. Именно детали, часто незаметные на первый взгляд, придавали фильмам особый шарм. А вы обращали на них внимание или для вас был важен только сюжет? У нас есть подходящий способ проверить.

ТЕСТ
1 / 9
Пожалуй, разогреемся на вопросе попроще. Из какого это фильма мужчина пытается нас ослепить?
  • Слепой музыкант
  • Ничего не вижу, ничего не слышу
  • Иван Васильевич меняет профессию
  • Служебный роман
2 / 9
А этот самовар вам ничего не напоминает?
  • Жестокий романс
  • Женитьба Бальзаминова
  • Варвара-краса, длинная коса
  • Иван Бровкин на целине
3 / 9
Название турбазы по идее должно выдать название фильма с головой. Если вы, конечно, обращали на это название внимание
  • Три плюс два
  • Будьте моим мужем
  • Осторожно, бабушка
  • Спортлото-82
4 / 9
Подсказка: это энергичный танец. Из какого он фильма?
  • Афоня
  • Карнавальная ночь
  • Не болит голова у дятла
  • Карнавал
5 / 9
Эта сова вам должна быть знакома. Не припоминаете?
  • Старик Хоттабыч
  • Вий
  • Собачье сердце
  • Бриллиантовая рука
6 / 9
Это лицо вам ничего не напоминает?
  • Цвет граната
  • Мимино
  • Айрик
  • Парни музкоманды
7 / 9
Не помните, где женились Вова с Катей?
  • Женитьба Бальзаминова
  • Девчата
  • Свадьба в Малиновке
  • Не может быть!
8 / 9
В каком еще фильме можно было увидеть в газете заметку про Сергея Бондарчука в роли Пьера Безухова?
  • Три плюс два
  • Гараж
  • Самая обаятельная и привлекательная
  • Москва слезам не верит
9 / 9
Ну и напоследок мы решили подложить вам лягушку. Откуда она?
  • Королевство кривых зеркал
  • Сказка о потерянном времени
  • Приключения Электроника
  • Необыкновенные приключения Карика и Вали

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