«При себе ножи и заточки». Что известно о заложниках и террористах из ростовского СИЗО

Утром 16 июня содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Собрали основную информацию, известную к этому часу.
По данным 161.ru, удерживают младшего дежурного изолятора и начальника оперативного управления. Захватившие заложников находятся во внутреннем дворе СИЗО.
Среди них — фигуранты дел о преступлениях террористической направленности, они приверженцы запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Они содержались в разных камерах, но между ними была связь.
Источник 161.RU в силовых структурах передает, что террористы пытаются попасть в комнату хранения оружия. Известно, что при себе у них ножи, заточки. Периодически они выкрикивают лозунги запрещенных организаций.
Собеседник нашей редакции передал имена некоторых участников группировки:
Тамерлан Гиреев, 37 лет;
Азамат Цицкиев, 26 лет;
Шамиль Акиев, 27 лет;
Дмитрий Камнеев.
На месте происшествия начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области, представители правоохранительных органов и прокуратуры. Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в Ростов-на-Дону, пишет ТАСС.
Движение транспорта в центре города ограничили на прилегающих к следственному изолятору улицах.
Всю оперативную информацию мы публикуем в онлайн-трансляции.