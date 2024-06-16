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Происшествия Захват заложников в СИЗО обзор «При себе ножи и заточки». Что известно о заложниках и террористах из ростовского СИЗО

«При себе ножи и заточки». Что известно о заложниках и террористах из ростовского СИЗО

Преступники — фигуранты дел о террористических преступлениях

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У здания СИЗО на пересечении Горького и Кировского

Утром 16 июня содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Собрали основную информацию, известную к этому часу.

По данным 161.ru, удерживают младшего дежурного изолятора и начальника оперативного управления. Захватившие заложников находятся во внутреннем дворе СИЗО.

Среди них — фигуранты дел о преступлениях террористической направленности, они приверженцы запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Они содержались в разных камерах, но между ними была связь.

Источник 161.RU в силовых структурах передает, что террористы пытаются попасть в комнату хранения оружия. Известно, что при себе у них ножи, заточки. Периодически они выкрикивают лозунги запрещенных организаций.

Собеседник нашей редакции передал имена некоторых участников группировки:

  • Тамерлан Гиреев, 37 лет;

  • Азамат Цицкиев, 26 лет;

  • Шамиль Акиев, 27 лет;

  • Дмитрий Камнеев.

На месте происшествия начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области, представители правоохранительных органов и прокуратуры. Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в Ростов-на-Дону, пишет ТАСС.

Движение транспорта в центре города ограничили на прилегающих к следственному изолятору улицах.

Всю оперативную информацию мы публикуем в онлайн-трансляции.

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Захват заложников СИЗО-1
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