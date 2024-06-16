«К ЧП привели проволочки с отправкой в тюрьму»: почему осужденные террористы оказались в ростовском СИЗО

Террористов должны были отправить в тюрьму, где они бы не могли заниматься вербовкой Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Террористы, устроившие захват заложников в ростовском СИЗО, уже должны были быть в тюрьме. Система сработала плохо, задержав их пребывание в следственном изоляторе, что и привело к трагедии.

Проблемы системы исполнения наказаний

— Проволочки с отправкой в место содержания привели к такой ситуации, — таким мнением с нашим корреспондентом поделился депутат Госдумы, бывший член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации Михаил Делягин.

Исправительная колония предназначена для отбывания наказаний осужденных за совершение уголовных правонарушений и реабилитации осужденных. В то же время следственный изолятор создан для временного пребывания заключенных на любой стадии уголовного судопроизводства, например, досудебного расследования или судебного разбирательства.



Он также отметил проблему с нехваткой кадров.

Мы с вами не пошли бы, например, во ФСИН работать. Зарплаты там маленькие. Михаил Делягин

Как должна работать система

При этом для направления осужденного в места лишения свободы существует четкий срок. Согласно статье 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, на эту процедуру дается 10 дней с момента получения администрацией следственного изолятора извещения о вступлении приговора суда в законную силу. Тип исправительного учреждения определяет суд. Как правило, осужденных оставляют в регионе проживания или где они были осуждены. Если такой возможности нет, может быть выбрана любая другая территория.



Те, кто совершил преступления террористической направленности, обязаны часть срока отбыть в тюрьме. Длительность зависит от тяжести такого преступления. Такие изменения в Уголовном кодексе РФ появились в 2018 году.

Соавтор закона, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, что в менее строгих учреждениях террористы могут пропагандировать радикальную идеологию, создавать группировки религиозно-экстремистской направленности и вербовать новых членов в ряды террористических организаций, что препятствует достижению целей наказания.



Почему происходят задержки

Однако система оказалась поглощена бюрократией. Из-за этого на отправку в место лишения свободы могут уйти месяцы, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.



— Между рассмотрением дела в суде и отправлением в места отбывания наказания всегда существует определенный промежуток времени. Во-первых, надо, чтобы приговор вступил в законную силу. Особенно если его обжаловали, то проходит значительное время, пока апелляция рассмотрит, пока приговор вступит в силу. Это месяцы. Еще надо получить наряд, куда отправлять. То есть опять некоторые бюрократические процедуры, — подчеркнул депутат.

Что известно о делах террористов, устроивших захват заложников

Собеседник редакции назвал имена части участников группировки. Ими оказались Тамерлан Гиреев, Азамат Цицкиев, Шамиль Акиев. Они получили по 18 лет лишения свободы за подготовку подрыва здания Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Согласно материалам дела Южного окружного военного суда обвинительный приговор им был оглашен 19 декабря 2023 года по ст. 222.1 ч. 4; ст. 223.1 ч. 3; ст. 205.5 ч. 2; ст. 30 ч. 1, ст. 205 ч. 2 п. «а». То есть приобретение, ношение взрывчатых веществ, их изготовление, подготовка к преступлению, организация и участие в террористической организации и пропаганда терроризма. Приговор вступил в силу 14 мая.

