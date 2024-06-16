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Происшествия подробности Охрана СИЗО, который захватили террористы, была признана лучшей в Ростовской области

Охрана СИЗО, который захватили террористы, была признана лучшей в Ростовской области

Как террористы могли организовать побег

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За несколько дней до захвата УФСИН по Ростовской области сделал репортаж из СИЗО 1, где рассказывали об охране изолятора. В частности было отмечено, что служба охраны в СИЗО-1 на протяжении последних нескольких лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов Ростовской области, сообщает Baza.

Сейчас будет проходить проверка, как террористы могли организовать захват СИЗО, пишет 112. Рассмотрят версию, что действия захвативших заложников в ростовском СИЗО координировалась извне, передает Baza. Контролирующие органы выяснят, как захватчики могли вооружиться заточкам и откуда у них символика ИГИЛ* (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Террористы вооружены

По информации источника, преступников могли курировать извне. Им сообщали, с кем следует поддерживать связь, чтобы выйти на свободу. По данным Mash, в СИЗО не хватало сотрудников, а следовательно и контроля. По предварительным данным, захватчики завербовали еще несколько человек в внутри СИЗО и несколько месяцев готовились к операции. Они общались между собой по телефону, они содержались в разных камерах, добавила Baza.

Захватчики настроены серьезно
Заложники находятся рядом с захватчиками
Захватчики выдвинули требования
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Захватчики настроены серьезно

Шесть заключенных захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Они вооружены заточками, ножами, резиновыми дубинками. На место происшествия прибыли сотрудники ОМОНа, Росгвардии, представители правоохранительных органов и прокуратуры. Преступники выдвинули требования. Им нужна машина и возможность покинуть страну. Подробнее в онлайн трансляции.

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Захват Заложники СИЗО Ростов-на-Дону Заточка
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