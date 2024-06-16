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Происшествия Захват заложников в СИЗО «Такое недопустимо». Муфтий Ростовской области — о захвате заложников в СИЗО-1 в священный праздник Курбан-байрам

«Такое недопустимо». Муфтий Ростовской области — о захвате заложников в СИЗО-1 в священный праздник Курбан-байрам

Мухаммед Бикмаев осудил действия людей, подозреваемых в теракте

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Председатель духовного управления мусульман Ростовской области Мухаммед Бикмаев осудил захват заложников в СИЗО-1

Утром 16 июня, в день мусульманского праздника Курбан-байрам, содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. По данным 161.RU, они удерживали младшего дежурного изолятора и начальника оперативного управления. Захватившие заложников находились во внутреннем дворе СИЗО.

Среди них — фигуранты дел о преступлениях террористической направленности, они приверженцы запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»*. Ранее их обвиняли в подрыве здания Верховного суда в Карачаево-Черкессии.

MSK1.RU поговорил с председателем Духовного управления мусульман Ростовской области Мухаммедом Бикмаевым. Муфтий решительно осудил насильственные действия в ростовском СИЗО.

— Я сам не особо в курсе, у меня недавно только закончилась молитва. Но в любом случае, такое недопустимо. Мы осуждаем происходящее в СИЗО. Насильственные действия, конечно, недопустимы, — рассказал MSK1.RU Мухаммед Бикмаев.

Территорию вокруг СИЗО оцепили силовики

А востоковед и старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин предположил, что захватчики могли трактовать свои действия как самозащиту, что теоретически допускается в исключительных случаях даже в священный праздник.

— Если они [захватчики] позиционируют это как самозащиту, то да, они могли пойти на насильственные действия даже в святой день. Но это всё очень сложно и, конечно, должно осуждаться, — объяснил Андрей Чупрыгин. — Причастность захватчиков к ИГИЛ (организация запрещена в РФ) — вообще сложная тема. Нужно ждать дополнительную информацию. Та история с подрывом суда в Карачаево-Черкессии пока недостаточно изучена, чтобы делать какие-то выводы.

Наши коллеги следят за происходящим в ростовском СИЗО в режиме реального времени в специальной онлайн-трансляции.

* ИГИЛ —запрещенная в России международная террористическая организация «Исламское государство»

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Ростов СИЗО Теракт Ислам Курбан-байрам
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