Город Танцевали с Давой, плакали под МакSим: как новосибирцы два дня развлекались на жаре — 10 ярких кадров с «Черника Music Fest»
Танцевали с Давой, плакали под МакSим: как новосибирцы два дня развлекались на жаре — 10 ярких кадров с «Черника Music Fest»
Фестиваль собрал несколько тысяч гостей
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В Новосибирске завершился двухдневный «Черника Music Fest». В город приехали популярные исполнители и блогеры — Дава, Элджей, певица МакSIM, RAMIL', MARY GU, GSPD&DEAD BLONDE, Джахаров в другие. Несмотря на явные проблемы с организацией, фестиваль удался на славу — его посетили несколько тысяч человек.
Корреспонденты НГС работали на фестивале два дня, посмотрите 15 ярких снимков, как новосибирцы тусовались два дня на жаре под музыку любимых исполнителей.
«Черника Music Fest» — не единственное развлечение в Новосибирске в июне. Первый летний месяц порадует концертами, джазовыми фестивалями и гастролями. Собрали все культурные события в удобной афише.