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Город Танцевали с Давой, плакали под МакSим: как новосибирцы два дня развлекались на жаре — 10 ярких кадров с «Черника Music Fest»

Танцевали с Давой, плакали под МакSим: как новосибирцы два дня развлекались на жаре — 10 ярких кадров с «Черника Music Fest»

Фестиваль собрал несколько тысяч гостей

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Фестиваль прошел в парке «Арена»

В Новосибирске завершился двухдневный «Черника Music Fest». В город приехали популярные исполнители и блогеры — Дава, Элджей, певица МакSIM, RAMIL', MARY GU, GSPD&DEAD BLONDE, Джахаров в другие. Несмотря на явные проблемы с организацией, фестиваль удался на славу — его посетили несколько тысяч человек.

Корреспонденты НГС работали на фестивале два дня, посмотрите 15 ярких снимков, как новосибирцы тусовались два дня на жаре под музыку любимых исполнителей.

Для новосибирцев открыли множество зон активности, предлагали проверить ловкость
Кто-то любовался тюнингованными машинами
Другие — искали спасения от жары
У сцены новосибирцы не стеснялись в эмоциях любимым артистам
Дава в Новосибирске вспомнил про пробки на Большевистской
За два дня фестиваль посетили несколько тысяч человек
Кульминацией первого дня фестиваля стало выступление Элджея
Большая часть зрителей наблюдала за концертом там — через экраны смартфонов
Но были и те, кто просто решил провести время с близкими с пользой
В финале второго дня фестиваля на сцену вышла певица Макsим — ее выступление оказалось очень трогательным.

«Черника Music Fest» — не единственное развлечение в Новосибирске в июне. Первый летний месяц порадует концертами, джазовыми фестивалями и гастролями. Собрали все культурные события в удобной афише.

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