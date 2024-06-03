«Стоит ужасная вонь»: новосибирский двор залило ливневыми стоками — что говорят в УК

Через территорию многоквартирного дома проходят две транзитные линии ливневой канализации Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Во дворе дома по улице Волочаевской, 53, очистили ливневую канализацию. Из-за нее две недели стоки вытекали наружу.

О том, что ливневка засорилась, сообщали в телеграм-канале «Mash Siberia».



— 20 мая около Волочаевской, 53 засорилась труба, в результате чего стоки пошли наружу, и вдоль дороги образовался ручей. Во всём дворе, даже на детской площадке, стоит ужасная вонь. Пахнет и в квартирах на первом этаже, — сообщили местные жители телеграм-каналу.

В управляющей компании «НУК» НГС прокомментировали ситуацию. Там отметили, что проблему удалось решить 3 июня и объяснили, в чем была сложность.



— Через территорию многоквартирного дома проходят две транзитные линии ливневой канализации. Одна со стороны магазина, другая со стороны СИЗО №1. Эта транзитная линия забилась в двух местах — под улицей Волочаевской под трамвайной линией и на остановке «Улица Техническая». Детская площадка с одной стороны дома, линия идет с другой стороны на расстоянии двух метров от забора, — объяснил НГС председатель УК «НУК» Артем Морозов.



Он отметил: сложность была в том, что где-то выше по трубе, возможно, в частном секторе, обнаружили незаконную врезку в эту ливневую канализацию. Управляющей компании не удалось выяснить, у кого на балансе находится эта линия. По словам представителя УК, она не принадлежит компании.



— В связи с тем, что это создаёт неудобство жильцам дома, мы заказали технику и провели очистку. Если сеть бесхозная, то она относится к муниципалитету. Либо это зона ответственности компании «Метро МиР», но они почему-то ничего не захотели делать. Мы выполнили не свою работу за деньги управляющей компании, — говоряи в УК.



Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска и на предприятие «Метро МиР» с просьбой сообщить, кому принадлежит указанная ливневая канализация и кто за нее несет ответственность.



Ранее НГС писал о том, что жители дома на Красном проспекте остались без света, воды и канализации. Они винили в этом дожди и соседнюю стройку.