«Это было эпично»: в полиции рухнул потолок на посетителей — люди стояли в очереди за паспортами

Плитка упала, когда в помещении находились люди Источник: читательница НГС Варвара











17 июля в отделе по вопросам миграции отдела полиции № 6 Октябрьский в Новосибирске на посетителей рухнул потолок. Люди стояли в очереди за получением паспортов. Об этом редакции НГС сообщила свидетельница происходящего Варвара.



— Мало того, что люди в очередях там с ночи стоят, так еще рухнул потолок. Потолок тоненький- пластиковая плитка, никто не пострадал, но он упал на девушку. Вроде заявление она не писала, но это выглядело все эпично. Произошло все примерно в 10 утра прям напротив входа. Мы там все уставшие стояли в многочасовой очереди, но посмеялись от души, — рассказала НГС Варвара.



На фото люди стоят в очереди, чтобы попасть в кабинеты, а на заднем фоне виден рухнувший потолок — плитка из пенопласта.

Судя по фото, плитка в отделении полиции находится в плачевном состоянии Источник: читательница НГС Варвара











Корреспондент НГС обратилась за комментарием по ситуации в ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве прокомментировали ситуацию.



— Здание миграционного отдела в Октябрьском районе не находится в собственности у органов полиции. Но сотрудниками территориального отдела были предприняты исчерпывающие меры для устранения неполадок, — заключили в ГУ МВД.



По данным 2ГИС, отдел по вопросам миграции отдела полиции № 6 Октябрьский находится в доме по адресу улица Никитина, 70. Это жилой многоквартирный дом, на первом этаже которого расположены различные коммерческие и административные учреждения, в том числе отдел полиции и библиотека. Мы направили запрос в мэрию с просьбой пояснить, кто несет ответственность за состояние потолочных покрытий в указанном отделении полиции. Ответ опубликуем позже.

Ранее НГС писал о том, что в квартире дома в Новосибирске рухнул потолок. Ситуацию прокомментировали в управляющей компании.

