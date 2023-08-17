Прокуратура выехала на «Кольцо Ада» в Новосибирске — там хотят избавиться от пробок

— Достигнуто соглашение по вопросу решения технической проблемы остановки трамваев на проезжей части, неоднократно повлекшей образование пробок. В целях снизить транспортную нагрузку на данном участке дороги в ближайшее время проработаны соглашения, — объяснили в прокуратуре.



Схему движения по площади Труда изменили в августе. С понедельника там собираются пробки с раннего утра. Сегодня движение автомобилям перекрыл трамвай.