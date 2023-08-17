Прокуратура выехала на «Кольцо Ада» в Новосибирске — там хотят избавиться от пробок

В Новосибирске планируют снизить нагрузку на дороги на площади Труда и решить проблему остановки трамваев на проезжей части. На место выезжала прокуратура, ГИБДД и представители муниципальных предприятий города.
Об этом рассказали 17 августа в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области:
— Прокуратура выехала с комиссией на проблемный участок города, названный жителями Новосибирска «Кольцом Ада».
В ведомстве сообщили, что на место выезжал исполняющий обязанности прокурора Новосибирска Виталий Зулин, сотрудники мэрии, ГИБДД, «Горэлектротранспорта», ГКУ «Мост», представители группы «ВИС» и организации «Автовладельцы России». В прокуратуре отметили, что после изменения организации движения у площади Труда произошли транспортные заторы.
— Достигнуто соглашение по вопросу решения технической проблемы остановки трамваев на проезжей части, неоднократно повлекшей образование пробок. В целях снизить транспортную нагрузку на данном участке дороги в ближайшее время проработаны соглашения, — объяснили в прокуратуре.
Схему движения по площади Труда изменили в августе. С понедельника там собираются пробки с раннего утра. Сегодня движение автомобилям перекрыл трамвай.