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Прокуратура выехала на «Кольцо Ада» в Новосибирске — там хотят избавиться от пробок

На площади Труда провели совещание

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На место выезжала прокуратура и другие ведомства

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В Новосибирске планируют снизить нагрузку на дороги на площади Труда и решить проблему остановки трамваев на проезжей части. На место выезжала прокуратура, ГИБДД и представители муниципальных предприятий города.

Об этом рассказали 17 августа в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области:

— Прокуратура выехала с комиссией на проблемный участок города, названный жителями Новосибирска «Кольцом Ада».

В ведомстве сообщили, что на место выезжал исполняющий обязанности прокурора Новосибирска Виталий Зулин, сотрудники мэрии, ГИБДД, «Горэлектротранспорта», ГКУ «Мост», представители группы «ВИС» и организации «Автовладельцы России». В прокуратуре отметили, что после изменения организации движения у площади Труда произошли транспортные заторы.

— Достигнуто соглашение по вопросу решения технической проблемы остановки трамваев на проезжей части, неоднократно повлекшей образование пробок. В целях снизить транспортную нагрузку на данном участке дороги в ближайшее время проработаны соглашения, — объяснили в прокуратуре.

Схему движения по площади Труда изменили в августе. С понедельника там собираются пробки с раннего утра. Сегодня движение автомобилям перекрыл трамвай.

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