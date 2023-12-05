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Названа дата повышения цены на проезд в автобусах и троллейбусах Новосибирска: платить будем по 35 рублей

Решение приняли в мэрии

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Новые тарифы начнут действовать с 23 декабря

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В Новосибирске стоимость проезда в общественном транспорте увеличат до 35 рублей. Тариф начнет действовать 23 декабря.

Вопрос о повышении стоимости проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях рассмотрели сегодня, 5 декабря.

— 5 декабря 2023 года проведено заседание комиссии по установлению регулируемых тарифов, и принято решение об установлении единого тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска в размере 35 рублей, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Сейчас стоимость проезда в наземном транспорте составляет 30 рублей. Этот тариф начал действовать с 23 декабря 2022 года. Тогда цена на билеты в трамвае и троллейбусы повысилась на 5 рублей, в автобусе — на 4 рубля.

На прошлой неделе департамент транспорта Новосибирской области опубликовал проект постановления об увеличении цены на проезд в метро. Согласно документу, цену также собираются увеличить до 35 рублей. В октябре «Новосибирский метрополитен» просил поднять цену на проезд до 38 рублей.

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ТарифыПроездМэрия НовосибирскаАвтобусТроллейбус
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