Названа дата повышения цены на проезд в автобусах и троллейбусах Новосибирска: платить будем по 35 рублей

В Новосибирске стоимость проезда в общественном транспорте увеличат до 35 рублей. Тариф начнет действовать 23 декабря.
Вопрос о повышении стоимости проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях рассмотрели сегодня, 5 декабря.
— 5 декабря 2023 года проведено заседание комиссии по установлению регулируемых тарифов, и принято решение об установлении единого тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска в размере 35 рублей, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Сейчас стоимость проезда в наземном транспорте составляет 30 рублей. Этот тариф начал действовать с 23 декабря 2022 года. Тогда цена на билеты в трамвае и троллейбусы повысилась на 5 рублей, в автобусе — на 4 рубля.
На прошлой неделе департамент транспорта Новосибирской области опубликовал проект постановления об увеличении цены на проезд в метро. Согласно документу, цену также собираются увеличить до 35 рублей. В октябре «Новосибирский метрополитен» просил поднять цену на проезд до 38 рублей.