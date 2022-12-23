Теперь 30 рублей: стоимость проезда на общественном транспорте и в метро повысили в Новосибирске

С сегодняшнего дня, 23 декабря, проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе в Новосибирске будет стоить 30 рублей. Как ранее сообщили в телеграм-канале мэрии, тариф повысили из-за роста затрат на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, оплату труда, капитальный и текущий ремонт. Также с
— Это ниже, чем в большинстве сибирских городов до ежегодного изменения стоимости проезда: в Красноярске (28 и 32 рубля соответственно), в Омске и Кемерове (30 рублей), в Тюмени (29 рублей), в Барнауле (28 рублей), — объяснили в мэрии.
Раньше в Новосибирске тариф на проезд в трамвае и троллейбусе составлял 25 рублей, в автобусе — 26 рублей.
На этой неделе в Новосибирске месячная стоимость социальной транспортной карты на 2023 год увеличилась на 30 рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте МУП «Пассажиртрансснаб».
Вчера, 22 декабря, днем на правом берегу Новосибирска образовалась очередь в Центр обслуживания банковских карт на Красном