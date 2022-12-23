Теперь 30 рублей: стоимость проезда на общественном транспорте и в метро повысили в Новосибирске

С сегодняшнего дня, 23 декабря, проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе в Новосибирске будет стоить 30 рублей. Как ранее сообщили в телеграм-канале мэрии, тариф повысили из-за роста затрат на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, оплату труда, капитальный и текущий ремонт. Также с 23 декабря повысили цены на проезд в метро. Билет будет стоить 30 рублей .