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Стоимость социальной транспортной карты для новосибирцев повысили на 30 рублей

Рост, по сравнению с 2022 годом, составил 15%

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Социальная карта уже доступна для оформления на 2023 год

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В Новосибирске месячная стоимость социальной транспортной карты на 2023 год увеличилась на 30 рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте МУП «Пассажиртрансснаб».

По данным организации, социальная карта уже доступна для оформления на 2023 год. Стоимость ее месячной активации составит 230 рублей — по сравнению с нынешним годом это больше на 15%.

Активировать карту и пополнить ее счет можно в терминалах «Квартоплат», которые есть в том числе на станциях метро. Помимо этого, оплату можно произвести в кассах центра обслуживания транспортных карт, в ЖЭУ, ТСЖ и ООО «Тагма».

Социальная карта выдается гражданам, имеющим право на приобретение единого социального проездного билета на территории Новосибирской области, отделениями социальной поддержки населения по месту жительства на основании заявления.

Ранее стало известно, что проезд в новосибирском метро подорожает на 3 рубля с 23 декабря. Стоимость одной поездки составит 30 рублей.

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