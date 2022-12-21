Стоимость социальной транспортной карты для новосибирцев повысили на 30 рублей

В Новосибирске месячная стоимость социальной транспортной карты на 2023 год увеличилась на 30 рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте МУП «Пассажиртрансснаб».



По данным организации, социальная карта уже доступна для оформления на 2023 год. Стоимость ее месячной активации составит 230 рублей — по сравнению с нынешним годом это больше на 15%.

