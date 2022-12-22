Новосибирцы выстроились в очередь в пункте пополнения транспортных соцкарт — ее хвост заканчивается на входе



Кроме главного центра обслуживания, пополнить транспортную карту можно в дополнительных пунктах. Их адреса указаны на сайте МУП «Пассажиртрансснаб».

Накануне НГС сообщал о том, что месячная стоимость социальной транспортной карты на 2023 год увеличилась на 30 рублей. Стоимость ее активации составит 230 рублей.