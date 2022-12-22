Новосибирцы выстроились в очередь в пункте пополнения транспортных соцкарт — ее хвост заканчивается на входе

Днем 22 декабря на правом берегу Новосибирска образовалась очередь в Центр обслуживания банковских карт на Красном проспекте, 161.
Как сообщили корреспонденту НГС в центре, затор связан с поздним открытием услуги пополнения социальных транспортных карт на следующий год в городе. Соответствующая услуга стала доступной лишь с 20 декабря, обычно это происходило в более ранние даты.
— Министерство открыло пополнение только с 20 декабря, сейчас идет пополнение на следующий год. Все идут, — сообщили в Центре обслуживания банковских карт на Красном проспекте, 161.
Корреспондент НГС посетил центр обслуживания, около 16 часов хвост очереди заканчивался на входе в офис — внутри помещения находились как минимум 25 человек.
В разговоре с журналистом очевидцы отметили, что пополнение транспортных карт занимает порядка 15 минут, в них также входит время ожидания. На месте работали пять касс, однако очередь не становилась меньше — желающие пополнить транспортные карты продолжали приходить в центр.
Кроме главного центра обслуживания, пополнить транспортную карту можно в дополнительных пунктах. Их адреса указаны на сайте МУП «Пассажиртрансснаб».
Накануне НГС сообщал о том, что месячная стоимость социальной транспортной карты на 2023 год увеличилась на 30 рублей. Стоимость ее активации составит 230 рублей.