Правительство утвердило рост цены проезда в новосибирском метро — изучаем документ

Правительство Новосибирской области утвердило рост стоимости проезда в метро с 30 до 35 рублей. Новая цена начнет действовать 23 декабря.
Постановление датируется 5 декабря. Согласно информации на сайте правительства региона, дата регистрации документа — 19 декабря.
— Установить и ввести в действие с 23 декабря 2023 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в размере 35 рублей за одну перевозку, — говорится в постановлении.
В начале декабря стало известно, что цена проезда в назменом транспорте Новосибирска — автобусах, троллейбусах и трамваях — вырастет до 35 рублей. Решение приняли в мэрии. Тариф также начнет действовать 23 декаюря. НГС показывал, как менялась цена проезда в городе с 2018 года. Также мы изучили доходы и чистую прибыль новосибирских перевозчиков за 2022 год. Оказалось, что некоторые предприятия работают в убыток. Посмотрите на цифры в нашей инфографике.
На новогодних каникулах проезд для школьников сделают бесплатным. Мэрия опубликовала список автобусных маршрутов, на которых детям не придется платить.