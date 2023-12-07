От 21 до 35 рублей: как менялась цена проезда в Новосибирске за 5 лет — показываем график

В Новосибирске с 23 декабря поднимется цена проезда в общественном транспорте. Она составит 35 рублей. А всего несколько лет назад прокатиться на трамвае или троллейбусе можно было за 21 рубль. Показываем в одной картинке, как менялись цены проезда с 2018 года.

