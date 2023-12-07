От 21 до 35 рублей: как менялась цена проезда в Новосибирске за 5 лет — показываем график

В Новосибирске с 23 декабря поднимется цена проезда в общественном транспорте. Она составит 35 рублей. А всего несколько лет назад прокатиться на трамвае или троллейбусе можно было за 21 рубль. Показываем в одной картинке, как менялись цены проезда с 2018 года.
В прошлый раз тарифы на проезд в назменом транспорте и метро подняли в декабре 2022 года до 30 рублей. До этого проезд в подземке стоил 27 рублей, в автобусах — 26 рублей, а в трамваях и троллейбусах — 25 рублей. Раньше цены поднимали ежегодно на 1 рубль.
Цену на билеты в метро пока не утвердили, но мэр Новосибирска заявил, что решение об этом уже принято, и платить придется по 35 рублей. В октябе «Новосибирский метрополитен» просил поднять тариф до 38 рублей.
Новосибирцы эмоционально отреагировали на новосте о росте цен на билеты. Мы собрали их самые интересные комментарии.