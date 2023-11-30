Мэр Новосибирска: цена проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях после роста не превысит 35 рублей

Мэр Анатолий Локоть заявил, что цена на проезд в общественном транспорте в наземном транспорте Новосибирска не превысит 35 рублей. Пока размер нового тарифа на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях не принят.
30 ноября во время пресс-конференции Анатолия Локтя спросили о том, увеличится ли цена проезда в общественном транспорте.
— Пока решение окончательно не принято. Есть обращения перевозчиков о повышении. Разные цифры называются. На сегодняшний день принято решение о повышении до 35 рублей по метрополитену. Этот уровень принят. Наши повышения, которые наверняка будут, не превысят этот тариф в 35 рублей, — предупредил мэр.
Мэр объяснил рост инфляционной составляющей.
О повышении цены на проезд в метрополитене стало известно сегодня. Департамент по тарифа Новосибирской области выпустил проект постановления. Пока документ не подписан.