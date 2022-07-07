СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 62.91
eur 64.33
Тема дняМонтаж стелы у Заельцовской
Все новости
Все новости
Обзор

Москва жирует. Какие вагоны метро и трамвая столица скидывает в регионы, чтобы получить всё самое новое и лучшее

Смотрим, от какого транспорта избавляется город и на чём ездят москвичи

5
Вагоны советского образца уходят из столицы

Вагоны советского образца уходят из столицы

Поделиться

В конце июня стало известно, что столичные власти собрались передать в регионы очередную партию общественного транспорта, конкретно — вагоны метро. Вагоны эти предназначаются для Новосибирска, а годы их выпуска — 1977–1988. Давайте посмотрим, от какого транспорта избавляется столица и на каких новеньких трамваях и автобусах ездят москвичи на зависть всей стране. Рассказывает авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

1977 год от Рождества Христова — это же 45 лет прошло, товарищи дорогие, эти вагоны пережили Брежнева, СССР и много еще чего. Вагоны серии 81–717/714 Мытищинского машиностроительного завода, которые начали выпускаться в 1976 году, в последнее время оставались на Замоскворецкой и Калужско-Рижской линиях московского метро. Эта модель (и ее модификации) сейчас составляет основу вагонного парка региональных метрополитенов, многие из которых были введены в строй в 80-х годах. А поскольку покупать и обслуживать дорогущие новейшие вагоны регионы не могут, получать старую модель для них вполне разумно: специалисты, оборудование — всё подстроено под этот тип вагонов.

Поезд «Москва-2020» на линии

Поезд «Москва-2020» на линии

Поделиться

Ну а столица рассекает на новеньких вагонах с названием «Москва». Посмотрите, какая красота: широкие дверные проемы, кондиционеры, в некоторых вагонах — USB-разъемы для зарядки, планшетные информационные системы для пассажиров. Последний писк — вагоны «Москва-2020», они представлены понятно в каком году и бегают сейчас по Большой кольцевой линии.

Модель 71–619К разошлась по стране

Модель 71–619К разошлась по стране

Поделиться

Трамвай — наиболее массовый для регионов продукт, которым делится столица. Метро-то у нас есть всего в восьми городах, а трамвай — в десятках. Вот, к примеру, модель 71–619К (КТМ-19), разработка 1988 года. Оставшиеся в Москве 7 вагонов сейчас стоят в депо и выводятся из списка подвижного состава, порядка 290 штук передано в разные годы в Ульяновск, Курск, Новосибирск, Липецк, Смоленск, Владивосток. Расставание Москвы с этими трамваями происходило в разном возрасте вагонов — от них избавлялись, когда им было и по 13, и по 11, и по 9 лет. Для здоровенной железяки вполне еще молодой возраст.

«Витязь-М» с низким полом удобен

«Витязь-М» с низким полом удобен

Поделиться

С 2017–2019 годов Москва массово наполнялась новейшими вагонами 71–931М «Витязь-М» — это огромный трехсекционный трамвай, 6 осей, низкий пол. Сделан он силами Тверского вагоностроительного завода и Невского завода электрического транспорта. Бегает их сейчас в столице порядка 460 штук.

Троллейбусы изгнали из Москвы в 2020 году

Троллейбусы изгнали из Москвы в 2020 году

Поделиться

А вот троллейбусами город уже не делится — от рогатых решили избавиться, чтобы троллейбусные провода не портили вид на чистое московское небо. Остался только один музейный маршрут № Т с троллейбусами СВАРЗ-МАЗ-6275 выпуска 2017 года. Остальной огромный парк роздан регионам — к примеру, модель МТрЗ-52791 в 2020 году массово списывалась в возрасте 12–14 лет.

КамАЗ-6282 ездит без проводов

КамАЗ-6282 ездит без проводов

Поделиться

А по Тверской и прочим бывшим троллейбусным маршрутам сейчас колесят электробусы — дорогостоящие штуковины, требующие большего обслуживания, зарядки аккумуляторов. Это КамАЗ-6282 и ЛиАЗ-6274, проекты 2017-го и 2012 годов. Первых больше тысячи штук, вторых — порядка 250.

Это автобус-гармошка

Это автобус-гармошка

Поделиться

Ну и автобусы. ЛиАЗ-6212, большой, сочлененный, был поставлен в Москву в количестве более 500 штук, он выпускался с 2002-го по 2014 год. Потом появились новые модели, а этот автобус пошел по регионам.

ЛиАЗ-5292 в центре

ЛиАЗ-5292 в центре

Поделиться

Сейчас в столице один из самых массовых автобусов — ЛиАЗ-5292, по дорогам бегают свежие экземпляры. Низкий пол, соответствие нормам Euro 5, вместимость 115 человек, климат-контроль, планшеты, зарядки — красота.

Узнайте, сколько новых станций строится в столице и сколько в других городах России.

автобусметротрамвайэлектробустранспорт в Москве
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2