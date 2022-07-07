Москва жирует. Какие вагоны метро и трамвая столица скидывает в регионы, чтобы получить всё самое новое и лучшее
Смотрим, от какого транспорта избавляется город и на чём ездят москвичи
В конце июня стало известно, что столичные власти собрались передать в регионы очередную партию общественного транспорта, конкретно — вагоны метро. Вагоны эти предназначаются для Новосибирска, а годы их выпуска — 1977–1988. Давайте посмотрим, от какого транспорта избавляется столица и на каких новеньких трамваях и автобусах ездят москвичи на зависть всей стране. Рассказывает авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
1977 год от Рождества Христова — это же 45 лет прошло, товарищи дорогие, эти вагоны пережили Брежнева, СССР и много еще чего. Вагоны серии 81–717/714 Мытищинского машиностроительного завода, которые начали выпускаться в 1976 году, в последнее время оставались на Замоскворецкой и Калужско-Рижской линиях московского метро. Эта модель (и ее модификации) сейчас составляет основу вагонного парка региональных метрополитенов, многие из которых были введены в строй в 80-х годах. А поскольку покупать и обслуживать дорогущие новейшие вагоны регионы не могут, получать старую модель для них вполне разумно: специалисты, оборудование — всё подстроено под этот тип вагонов.
Ну а столица рассекает на новеньких вагонах с названием «Москва». Посмотрите, какая красота: широкие дверные проемы, кондиционеры, в некоторых вагонах — USB-разъемы для зарядки, планшетные информационные системы для пассажиров. Последний писк — вагоны «Москва-2020», они представлены понятно в каком году и бегают сейчас по Большой кольцевой линии.
Трамвай — наиболее массовый для регионов продукт, которым делится столица. Метро-то у нас есть всего в восьми городах, а трамвай — в десятках. Вот, к примеру, модель 71–619К (КТМ-19), разработка 1988 года. Оставшиеся в Москве 7 вагонов сейчас стоят в депо и выводятся из списка подвижного состава, порядка 290 штук передано в разные годы в Ульяновск, Курск, Новосибирск, Липецк, Смоленск, Владивосток. Расставание Москвы с этими трамваями происходило в разном возрасте вагонов — от них избавлялись, когда им было и по 13, и по 11, и по 9 лет. Для здоровенной железяки вполне еще молодой возраст.
С 2017–2019 годов Москва массово наполнялась новейшими вагонами 71–931М «Витязь-М» — это огромный трехсекционный трамвай, 6 осей, низкий пол. Сделан он силами Тверского вагоностроительного завода и Невского завода электрического транспорта. Бегает их сейчас в столице порядка 460 штук.
А вот троллейбусами город уже не делится — от рогатых решили избавиться, чтобы троллейбусные провода не портили вид на чистое московское небо. Остался только один музейный маршрут № Т с троллейбусами СВАРЗ-МАЗ-6275 выпуска 2017 года. Остальной огромный парк роздан регионам — к примеру, модель МТрЗ-52791 в 2020 году массово списывалась в возрасте 12–14 лет.
А по Тверской и прочим бывшим троллейбусным маршрутам сейчас колесят электробусы — дорогостоящие штуковины, требующие большего обслуживания, зарядки аккумуляторов. Это КамАЗ-6282 и ЛиАЗ-6274, проекты 2017-го и 2012 годов. Первых больше тысячи штук, вторых — порядка 250.
Ну и автобусы. ЛиАЗ-6212, большой, сочлененный, был поставлен в Москву в количестве более 500 штук, он выпускался с 2002-го по 2014 год. Потом появились новые модели, а этот автобус пошел по регионам.
Сейчас в столице один из самых массовых автобусов — ЛиАЗ-5292, по дорогам бегают свежие экземпляры. Низкий пол, соответствие нормам Euro 5, вместимость 115 человек, климат-контроль, планшеты, зарядки — красота.
Узнайте, сколько новых станций строится в столице и сколько в других городах России.