Москва жирует. Какие вагоны метро и трамвая столица скидывает в регионы, чтобы получить всё самое новое и лучшее

Трамвай — наиболее массовый для регионов продукт, которым делится столица. Метро-то у нас есть всего в восьми городах, а трамвай — в десятках. Вот, к примеру, модель 71–619К (КТМ-19), разработка 1988 года. Оставшиеся в Москве 7 вагонов сейчас стоят в депо и выводятся из списка подвижного состава, порядка 290 штук передано в разные годы в Ульяновск, Курск, Новосибирск, Липецк, Смоленск, Владивосток. Расставание Москвы с этими трамваями происходило в разном возрасте вагонов — от них избавлялись, когда им было и по 13, и по 11, и по 9 лет. Для здоровенной железяки вполне еще молодой возраст.

