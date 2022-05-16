Метро в России: сколько новых станций появилось. Где строительство подземки отменили, а где планируют начать

Десять лет исполнилось так называемому золотому веку строительства Московского метрополитена — за этот короткий период появились 69 новых станций, в то время как за предыдущие 76 лет была построена 181 станция. 69 — это гораздо больше, чем было введено станций за десятилетие во всех городах России, вместе взятых (где есть метро). Давайте посмотрим на масштабы метрополитенов нашей страны и темпы строительства в наших веселых картинках от авторедактора Дмитрия Косенко.
Метро Москвы строилось упорно и планомерно во все годы с теми или иными темпами, даже во время Великой Отечественной войны — на тех станциях есть таблички «Сооружено в дни Отечественной войны». Но именно с 2011 года, с приходом Собянина, город получил мощную программу развития метрополитена, что позволило всего за десятилетие ввести 69 новых станций — их общее число на сегодня достигло 250 штук. И в это же десятилетие столица получила программы возведения современного жилья, развития инфраструктуры, дорог, что позволило Москве стать, по моему личному мнению, лучшим городом на планете Земля (да и во всей нашей галактике).
Второй метрополитен у нас в Санкт-Петербурге, там 72 станции, третий — в Нижнем Новгороде, 15 станций. Третий по населению город в России Новосибирск только на четвертом месте, тут 13 станций, но вот-вот сдадут еще одну, «Спортивную». Далее идут Казань (11 штук), Самара (10), Екатеринбург (9), Омск (1).
Омск заслуживает отдельного абзаца, тут и смех и грех. Огромные силы были потрачены на проходку тоннелей и возведение комбинированного метромоста, совмещенного с автомобильной дорогой (очень интересный проект). В 2011 году здесь сдали первую станцию «Библиотека им. Пушкина», но потом денежки кончились, и к 2017 году было принято решение законсервировать метро. Потом начало подтапливать недостроенные объекты метрополитена, итогом стало полное затопление первоочередного участка (один перегон) — всё, на что были потрачены такие силы. Сейчас власти Омской области продолжают тратить деньги на содержание того, что осталось, — подробнее читайте тут.
Это про грех, а смех — это карта омского метро, состоящая из одной точки, вот она — один из мемов интернета. Разумеется, станция не работает (ее вестибюль используется как подземный переход для пешеходов), но формально считается построенной и сданной.
Ряд метрополитенов (в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре) был сдан в поздние советские годы (1985–1987), когда в СССР еще имелись последние деньги на такие проекты. И вот как они были сданы со своими 5–10 станциями, так и дошли до наших времен без особых изменений — где-то прибавилось по 1–2 станции, где-то по 3–4. Метро Екатеринбурга — тоже советский проект, стартовавший в 1980 году. Под конец жизни СССР метрополитен кое-как ввели в строй, постоянно откладывая сроки, — это произошло в 1991 году уже на изломе эпох.
А вот Казанский метрополитен — единственный проект метро уже в новой России после кончины СССР, заложен в 1997 году, сдан в 2005 году с первыми 5 станциями. На сегодня здесь 11 станций, а протяженность единственной ветки составляет 16,8 км. Решение строить метро в Казани принял лично Борис Ельцин в 1996 году.
Ну что ж, а теперь давайте посмотрим на темпы роста строительства метро в России с 2011 года по сегодняшний день, это наиболее показательный период. 69 станций в столице, их сдавали пачками, новыми линиями. Далее разрыв на порядок — в Санкт-Петербурге 8 новых станций, последняя — в 2019 году. Относительно неплохо прирастала Казань — плюс 4 станции: в
В Нижнем Новгороде в 2012 году метро пришло в исторический центр города — были сданы станция «Горьковская», тоннели и метромост через реку Оку. В 2018 году здесь построили еще станцию «Стрелка» на синей ветке. В Новосибирске, третьем городе России, последняя была сдана аж в 2011 году.
В других городах, где когда-то планировали метро, — Перми, Ростове, Уфе, Омске — сейчас реальных предпосылок к достройке станций нет, проекты отменены. В Челябинске ранее построенные объекты метро планируют отдать под скоростной метротрамвай к 2025 году (подробнее о проекте читайте тут) — такой действует в Волгограде. А в Красноярске, где строительство периодически то начинали, то останавливали с 1995 года, в 2018 году, после одобрения Путина, заговорили о продолжении строительства и сдаче метро к 2025 году, но реальных работ пока еще не начали.
Вот такие познавательные цифры, можно еще добавить, что к 2024 году в столице планируются к сдаче еще 25 станций. И будет всем счастье.
— Метро покорило Москву, стало незаменимой системой координат, паролем и отзывом. «Где вы живете?» — спросят у москвича. И он ответит: «На Курской, на Щелковской, на Соколе...» Я шагаю по Москве, а Москва шагает по метро! (телефильм Елизаветы Листовой «Советская империя — Метро», 2009 г.).