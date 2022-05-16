Метро в России: сколько новых станций появилось. Где строительство подземки отменили, а где планируют начать

Вот такие познавательные цифры, можно еще добавить, что к 2024 году в столице планируются к сдаче еще 25 станций. И будет всем счастье.



— Метро покорило Москву, стало незаменимой системой координат, паролем и отзывом. «Где вы живете?» — спросят у москвича. И он ответит: «На Курской, на Щелковской, на Соколе...» Я шагаю по Москве, а Москва шагает по метро! (телефильм Елизаветы Листовой «Советская империя — Метро», 2009 г.).