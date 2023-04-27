Ушла в минус на 11 рублей: за проезд в метро с сибирячки списали 120 рублей зараз — почему так произошло

У жительницы Новосибирска Антонины (имя изменено по ее просьбе.— Прим. ред ) при оплате проезда в метро с карты списали 120 рублей. На счете было 109 рублей, и баланс ушел в минус. В техподдержке банка объяснили, почему это произошло.
По словам сибирячки, она расплачивалась картой вечером 25 апреля на станции «Площадь Ленина».
— Подошла к терминалу с турникетом, приложила карту. Рядом замигал красный свет, то есть оплата не прошла. Подумала, что какая-то ошибка, потому что точно знала, что на карте деньги есть. Приложила снова — отклонено. У другого турникета рассчитаться тоже не получилось. Заплатила другой картой. Когда приехала домой, увидела, что с карты, на которой изначально было 109 рублей, за проезд списали 120, и образовался долг в 11 рублей, — рассказала Антонина НГС.
Девушка обратилась в техническую поддержку банка «Тинькофф», картой которого она пыталась расплатиться три раза. Там объяснили, что вечером 25 апреля метрополитен списал с нее деньги за три поездки, которые Антонина совершила 24 апреля.
— Обработалась операция от 24.04.2023 на сумму 120 руб. — Оплата в TRANSPORT NSK METRO NOVOSIBIRSK RU, время обработки 25.04.2023 в 13:14, поэтому счет ушел в технический овердрафт, — пояснили в службе поддержки банка.
По словам Антонины, после этого она пополнила свою банковскую карту. На следующий день утром, 26 апреля, она снова попыталась рассчитаться ею в метрополитене, но терминал отклонил операцию. Вечером оплатить проезд удалось.
На сайте Новосибирского метрополитена говорится о том, что деньги за проезд могут списать не сразу по нескольким причинам. Это отсутствие достаточного количества средств на карте, блокировка операций со стороны банка, технические проблемы при выполнении запроса на списание средств.
— Если карта была использована для проезда, но по каким-то причинам списание средств не произошло, то по карте образуется задолженность, и карта автоматически попадает в стоп-лист системы. Карта не может быть использована для оплаты проезда до погашения задолженности, — указано на сайте.
Если оплата не списалась сразу, то погасить долг можно в личном кабинете пассажира. После этого карту автоматически удалят из стоп-листа в течение 10 минут.
НГС направил запрос в Новосибирский метрополитен, чтобы получить комментарий об этой ситуации.
В начале апреля НГС писал о том, что новосибирец получил в метро чек, на котором была странная надпись — «ядрена вошь». Ситуацию прокомментировало предприятие «Пассажиртрансснаб», которое курирует работу терминалов.