Ушла в минус на 11 рублей: за проезд в метро с сибирячки списали 120 рублей зараз — почему так произошло

По словам сибирячки, она расплачивалась картой вечером 25 апреля на станции «Площадь Ленина».



— Подошла к терминалу с турникетом, приложила карту. Рядом замигал красный свет, то есть оплата не прошла. Подумала, что какая-то ошибка, потому что точно знала, что на карте деньги есть. Приложила снова — отклонено. У другого турникета рассчитаться тоже не получилось. Заплатила другой картой. Когда приехала домой, увидела, что с карты, на которой изначально было 109 рублей, за проезд списали 120, и образовался долг в 11 рублей, — рассказала Антонина НГС.