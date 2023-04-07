«Ядрена вошь»: сибиряк получил в метро чек со странной надписью

В Новосибирске пассажир пополнил карту ЕТК для проезда в метро на 200 рублей через терминал. На чеке он заметил надпись «Ядрена вошь — самая ядрена вошь». Ситуацию прокомментировали в метрополитене и на предприятии «Пассажиртрансснаб», которое курирует работу терминалов.
По словам читателя, он пополнил карту в терминале на станции «Студенческая». Он внес 200 рублей 5 апреля.
— Данный чек был выдан пассажиру автоматом «Квартоплат». Эти автоматы принадлежат МУП «Пассажиртранснаб» и не подключены к сетям связи метрополитена. Вопросами обслуживания и настройки терминалов «Квартоплат», в том числе и текста, выводимого в чеке, занимаются специалисты МУП «Пассажиртрансснаб», — объяснили в пресс-службе новосибирского метрополитена.
В ответе на запрос НГС «Пассажиртрансснаб» сообщил, что работу терминалов «Квартоплат» восстановят в ближайшее время.
— Определение причин появления данной надписи будет возможно после анализа всех факторов, — пояснили на предприятии.
В случае появления подобных сбоев пользователи транспортных карт могут обращаться к «Пассажиртрансснабу».
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