«Ядрена вошь»: сибиряк получил в метро чек со странной надписью

В случае появления подобных сбоев пользователи транспортных карт могут обращаться к «Пассажиртрансснабу».



В марте НГС рассказывал о том, что сибирячка увидела странный стикер, который ее знакомый получил на кассе в магазине. Наклейка вызвала у нее возмущение.