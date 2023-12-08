Какие замечания нашел Ростехнадзор на станции «Спортивная» — ответ мэрии

В мэрии Новосибирска сообщили, какие замечания выявили специалисты Ростехнадзора на станции метро «Спортивная». Как сообщили в пресс-центре городской администрации НГС, они носят «рабочий характер».
— Выявленные специалистами Сибирского управления «Ростехнадзора» замечания носят рабочий характер, в основном касаются организации технического надзора и оформления исполнительной документации, — сообщили в пресс-центре со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
В пресс-центре мэрии уточнили, что ввести в эксплуатацию станцию возможно после получения результатов итоговой контрольной проверки ведомства на соответствие объекта откорректированному проекту.
— Срок ввода в эксплуатацию станции «Спортивная» будет определен после прохождения повторной государственной экспертизы, — сообщили в пресс-центре мэрии. — Откорректированная, в связи с вынужденной заменой предусмотренного первоначальным проектом импортного оборудования на отечественные аналоги, проектно-сметная документация направляется частями на повторную государственную экспертизу.
Замечания ведомства будут сняты до начала итоговой проверки, сообщили специалисты. По их данным, проведение плановых проверок Ростехнадзором на соответствие тех или иных конструкций рабочей документации и проекту осуществляется выборочно.
В декабре стало известно, что контрольная итоговая проверка новой станции метро в Новосибирске запланирована Сибирским управлением Ростехнадзора летом следующего года. Сдачу сооружения в городе переносили несколько раз. НГС собрал все обещания властей в одной инфографике.