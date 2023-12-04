Ростехнадзор назвал сроки итоговой проверки станции «Спортивной» — ее проведут в следующем году

Сибирское управление Ростехнадзора назвало сроки проведения контрольной итоговой проверки новой станции метрополитена в Новосибирске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления Андрея Плешивцева, мероприятие запланировано летом следующего года.
— Срок проведения контрольного мероприятия <...> — июнь 2024 года, — цитирует агентство специалиста.
По информации Андрея Плешивцева, ранее сотрудники ведомства нашли нарушения при проведении плановых проверок станции. Речь идет о нарушениях требований законодательства, норм и правил в области градостроительной деятельности, проектной документации. Их должны устранить до конца января следующего года.
— На сегодняшний день на контроле управления, по результатам проведенных контрольных мероприятий, остаются выявленные нарушения (в количестве 28) обязательных требований со сроком их устранения — 30 января 2024 года, — сообщили в агентстве со ссылкой на специалиста.
В ведомстве уточнили, что застройщик транспортного объекта направил в управление письмо с откорректированной проектной документацией в части изменения сроков выполнения работ.
Как сообщили в агентстве со ссылкой на пресс-центр мэрии Новосибирска, откорректированные документы направляют частями на повторную госэкспертизу, ее окончание запланировано в декабре. После этого в городе намерены провести пусконаладочные работы и ввод станции в эксплуатацию.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, в какие сроки в Новосибирске планируется ввести в эксплуатацию и открыть станцию метро «Спортивная». Корреспондент издания также обратился в Сибирское управление Ростехнадзора с целью узнать подробности выявленных нарушений.
Сдачу станции метро «Спортивная» в Новосибирске переносили несколько раз. НГС собрал все обещания властей в одной инфографике.