«Эх, раз, да ещё раз!»: показываем в одной картинке все переносы сдачи «Спортивной»

Срок сдачи станции метро «Спортивной» в Новосибирске по разным причинам переносили 6 раз. Последняя (возможно) дата, обозначенная мэрией города: 12 декабря 2023 года. Мы вспомнили хронологию строительства станции и собрали все переносы в одной картинке.
Первый официальный срок сдачи новой станции был запланирован на сентябрь 2022 года. Однако в начале прошлой осени стало очевидно: в сентябре «Спортивную» не закончат.
— Строительство станции находится в завершающий стадии, — говорил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть 14 сентября 2022 года.
Тогда власти сообщали о проведении на объекте финишных работ, необходимых, чтобы сдать объект в октябре. Но этого не случилось и через месяц, и уже 1 ноября руководитель муниципального предприятия «Метро мир» Александр Мысик заявил, что «оптимистичным вариантом» будет сдать станцию в декабре.
К концу 2022 года рабочие не успели закончить пусконаладочные работы, связанные с заменой программного обеспечения. Из-за санкций программы, разработанные в США, использовать было нельзя — нужно время, чтобы установить отечественные. Были и задержки с проведением госэкспертизы, с выдачей разрешения Ростехнадзора. Тогда мэрия Новосибирска выдала новое разрешение на строительство, действующее до 25 марта 2023 года.
Увы, и в марте сдать «Спортивную» не представлялось возможным — она была готова на 97%, сообщал генподрядчик «Спецтрансстрой». Все еще от сдачи объекта компанию отделяли пусконаладочные работы и «некие конечные элементы». Так, 24 марта 2023 года мэрия Новосибирска выпускает новый документ, согласно которому сдача станции переносится на 25 августа 2023 года.
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30 августа мэрия опубликовало новое разрешение на строительство — по нему срок растягивается до 12 декабря 2023 года. Как сообщили редакции НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска после появления этого разрешения, чтобы ввести станцию в эксплуатацию, нужно, чтобы проектная документация прошла экспертизу. Этим занимается заказчик строительства — МП «Метро Мир». Власти уточнили, что стоимость работ с учетом НДС составляет 4 000 506 600 рублей в уровне цен 2022 года.
— В сентябре текущего года планируется направить откорректированную проектную документацию на повторную государственную экспертизу. Срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2023 года, — ответили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Ранее в конце августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокатился до станции «Спортивная» — как это было, можно посмотреть здесь.