«Эх, раз, да ещё раз!»: показываем в одной картинке все переносы сдачи «Спортивной»

Первый официальный срок сдачи новой станции был запланирован на сентябрь 2022 года. Однако в начале прошлой осени стало очевидно: в сентябре «Спортивную» не закончат.



— Строительство станции находится в завершающий стадии, — говорил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть 14 сентября 2022 года.



Тогда власти сообщали о проведении на объекте финишных работ, необходимых, чтобы сдать объект в октябре. Но этого не случилось и через месяц, и уже 1 ноября руководитель муниципального предприятия «Метро мир» Александр Мысик заявил, что «оптимистичным вариантом» будет сдать станцию в декабре.

