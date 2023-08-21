Готова, но не открывается: мэр пришел в метродепо и поехал до станции метро «Спортивная» — видео

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проехал на метро до станции «Спортивная». Он сделал это во время встречи с журналистами: маршрут начинался в метродепо. НГС во время мероприятия снял на видео путь болельщика, который будет доезжать до новой арены на метро с правого берега.
— Нет, это не показательные выступления, — объяснил мэр смысл совместной с журналистами поездки до станции метро «Спортивная». Он уточнил, что продолжается рутинная работа, идут пусконаладочные работы в рамках тестовых испытаний, проверяется, насколько синхронно работают двери.
Анатолий Локоть подчеркнул, что станция особенная, с двойными дверями: открываются не только двери поезда, но и двери на самой станции — для того чтобы выдержать температурный режим. И напомнил, что физически станция готова почти на 100%, основные работы сейчас связаны с бумагами.
— С документацией работаем, с экспертизой работаем, с надзорными органами техническими, — объяснил Анатолий Локоть. — В октябре мы выходим на приемку станции. Как я сказал, есть нюансы. Сейчас завершаем, это потребует некоторого времени, стараемся ускоряться. Но тут ошибок не должно быть.
Анатолий Локоть объяснил, что одна из основных причин проволочек с документами — сложности с зарубежным оборудованием. От него пришлось отказаться в пользу отечественного, что потребовало дополнительных переоформлений, а следовательно и других временных затрат. Для работы на «Спортивной» уже набирают штат — нужно 140 специалистов — часть штата уже укомплектована, остальных сотрудников оформят с запуском новой станции.
Если приемка в октябре, пассажиров пустят на станцию, скорее всего, не раньше декабря, согласился с журналистами Анатолий Локоть и выразил надежду на то, что станцию получится открыть до конца года.
Станция «Спортивная» готова обслуживать пятивагонные составы. Во время хоккейных матчей нагрузка на станцию будет гораздо выше, чем в обычные дни (пиковая нагрузка —
Также он отметил, что новых денег на достройку станции не нужно, бюджетных средств достаточно и речь сейчас идет не о поиске новых средств, а о том, чтобы их эффективно использовать.
Летом на станции метро «Спортивная» протестировали приспособления для пассажиров на колясках. В марте журналисты НГС уже гуляли по просторам новой станции — посмотрите, как она выглядела.