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Готова, но не открывается: мэр пришел в метродепо и поехал до станции метро «Спортивная» — видео

На приемку новой станции город выходит в октябре

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Путь от метро до станции метро «Спортивная» прошел без остановок на других станциях

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проехал на метро до станции «Спортивная». Он сделал это во время встречи с журналистами: маршрут начинался в метродепо. НГС во время мероприятия снял на видео путь болельщика, который будет доезжать до новой арены на метро с правого берега.

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Показываем, как выглядит станция метро «Спортивная» глазами пассажиров

Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова

— Нет, это не показательные выступления, — объяснил мэр смысл совместной с журналистами поездки до станции метро «Спортивная». Он уточнил, что продолжается рутинная работа, идут пусконаладочные работы в рамках тестовых испытаний, проверяется, насколько синхронно работают двери.

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Анатолий Локоть подчеркнул, что станция особенная, с двойными дверями: открываются не только двери поезда, но и двери на самой станции — для того чтобы выдержать температурный режим. И напомнил, что физически станция готова почти на 100%, основные работы сейчас связаны с бумагами.

На «Спортивной» эскалаторы — как на аналогичных станциях в Москве и Санкт-Петербурге

На «Спортивной» эскалаторы — как на аналогичных станциях в Москве и Санкт-Петербурге

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— С документацией работаем, с экспертизой работаем, с надзорными органами техническими, — объяснил Анатолий Локоть. — В октябре мы выходим на приемку станции. Как я сказал, есть нюансы. Сейчас завершаем, это потребует некоторого времени, стараемся ускоряться. Но тут ошибок не должно быть.

Сроки открытия станции переносились несколько раз

Сроки открытия станции переносились несколько раз

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Анатолий Локоть объяснил, что одна из основных причин проволочек с документами — сложности с зарубежным оборудованием. От него пришлось отказаться в пользу отечественного, что потребовало дополнительных переоформлений, а следовательно и других временных затрат. Для работы на «Спортивной» уже набирают штат — нужно 140 специалистов — часть штата уже укомплектована, остальных сотрудников оформят с запуском новой станции.

По словам начальника новосибирского метрополитена Аркадия Чмыхайло, для работы на новой станции нужно привлечь 140 специалистов

По словам начальника новосибирского метрополитена Аркадия Чмыхайло, для работы на новой станции нужно привлечь 140 специалистов

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Если приемка в октябре, пассажиров пустят на станцию, скорее всего, не раньше декабря, согласился с журналистами Анатолий Локоть и выразил надежду на то, что станцию получится открыть до конца года.

Станция особенная тем, что на ней установили двойные двери

Станция особенная тем, что на ней установили двойные двери

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Станция «Спортивная» готова обслуживать пятивагонные составы. Во время хоккейных матчей нагрузка на станцию будет гораздо выше, чем в обычные дни (пиковая нагрузка — 30 тысяч человек). Из-за такого трафика график движения будет интенсивнее, но сделать 30-секундные интервалы, как в Москве, в Новосибирске не получится из-за отсутствия технических возможностей, подытожил мэр.

«Спортивная» стала частью развязки на Октябрьском мосту

«Спортивная» стала частью развязки на Октябрьском мосту

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Также он отметил, что новых денег на достройку станции не нужно, бюджетных средств достаточно и речь сейчас идет не о поиске новых средств, а о том, чтобы их эффективно использовать.

Летом на станции метро «Спортивная» протестировали приспособления для пассажиров на колясках. В марте журналисты НГС уже гуляли по просторам новой станции — посмотрите, как она выглядела.

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