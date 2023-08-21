Готова, но не открывается: мэр пришел в метродепо и поехал до станции метро «Спортивная» — видео

— С документацией работаем, с экспертизой работаем, с надзорными органами техническими, — объяснил Анатолий Локоть. — В октябре мы выходим на приемку станции. Как я сказал, есть нюансы. Сейчас завершаем, это потребует некоторого времени, стараемся ускоряться. Но тут ошибок не должно быть.