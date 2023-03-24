Мэрия продлила разрешение на строительство станции «Спортивная»

Генеральным подрядчиком строительства «Спортивной» выступает компания «СпецТрансСтрой». Ее директор — Сергей Арапов. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир» и ООО «Сибирский Поликомпозит». Выручка «СпецТрансСтроя» в 2021 году составила 1,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 5,8 миллиона. Компания активно участвует в аукционах. В прошлом году «СпецТрансСтрой» заключил госконтракты более чем на 5,6 миллиарда рублей. Например, компания делает ремонт Октябрьского моста.

