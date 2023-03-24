Мэрия продлила разрешение на строительство станции «Спортивная»

Мэрия Новосибирска выдала новое разрешение на строительство станции метро «Спортивная». Прошлый документ действовал до 25 марта 2023 года.
Разрешение на строительство станции метрополитена опубликовано на муниципальном портале города 22 марта. Согласно документу, срок действия разрешения продлили до 25 августа этого года. Разрешение выдали муниципальному предприятию «Метро Мир».
Генеральным подрядчиком строительства «Спортивной» выступает компания «СпецТрансСтрой». Ее директор — Сергей Арапов. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир» и ООО «Сибирский Поликомпозит». Выручка «СпецТрансСтроя» в 2021 году составила 1,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 5,8 миллиона. Компания активно участвует в аукционах. В прошлом году «СпецТрансСтрой» заключил госконтракты более чем на 5,6 миллиарда рублей. Например, компания делает ремонт Октябрьского моста.
Отметим, как сообщал ранее НГС, генеральным подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» выступает компания «Спецтрансстрой». В начале марта в пресс-службе организации уточняли, что срок сдачи станции перенесли на май-июнь 2023 года. Станцию должны были сдать в сентябре 2022 года.