Мэрия продлила разрешение на строительство станции «Спортивная» в Новосибирске

Мэрия Новосибирска выдала новое разрешение на строительство станции метро «Спортивная». Прошлый документ действовал до 24 декабря 2022 года, новый — до 25 марта 2023 года.

Обновленное разрешение на строительство опубликовано на муниципальном портале Новосибирска. В документ внесли только одно изменение, связанное со сроком его действия. Цена строительства станции указана в уровне цен 2019 года — 2,7 миллиарда рублей. В июле этого года стало известно, что стоимость работ увеличилась на 300 миллионов рублей.