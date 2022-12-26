Мэрия продлила разрешение на строительство станции «Спортивная» в Новосибирске

Мэрия Новосибирска выдала новое разрешение на строительство станции метро «Спортивная». Прошлый документ действовал до 24 декабря 2022 года, новый — до 25 марта 2023 года.
Обновленное разрешение на строительство опубликовано на муниципальном портале Новосибирска. В документ внесли только одно изменение, связанное со сроком его действия. Цена строительства станции указана в уровне цен 2019 года — 2,7 миллиарда рублей. В июле этого года стало известно, что стоимость работ увеличилась на 300 миллионов рублей.
Подрядчик строительства «Спортивной» — компания «СпецТрансСтрой» — зарегистрирована 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. По данным базы «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир», ООО «Сибирский Поликомпозит». Фирма получала контракты на строительство трамвайных путей в районе Гусинобродского шоссе, дороги Барышево — Орловка — Кольцово, реконструкцию площади Лыщинского.
Как сообщили НГС в пресс-службе «СпецТрансСтроя», сейчас на станции завершают строительно-монтажные работы. В этом году на «Спортивной» планируют смонтировать все устройства и системы управления, закончить отделку.
— На следующий год останутся пуско-наладочные работы, работы, связанные с заменой программного обеспечения из-за санкций. Ранее было применено программное обеспечение производства США. Сейчас в связи с санкциями проектный программный комплекс не поставляется на территорию РФ и не осуществляется его поддержка производителем. Есть небольшая проблема с документами: осталось получить заключение Главгосэкспертизы и разрешение Ростехнадзора. Изменения в проект, внесенные заказчиком в ходе строительства, пока не утверждены в Главгосэкспертизе. А их было немало, — рассказали в компании.
Импортное оборудование, заложенное в проект, заменили на отечественное.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что сдача «Спортивной» переносится на следующий год. По словам губернатора Андрея Травникова, станцию не откроют вовремя