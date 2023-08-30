Опять не успели: разрешение на строительство станции «Спортивной» в Новосибирске снова сдвинули

В Новосибирске продлили разрешение на строительство станции метро «Спортивная». Документ опубликовали на муниципальном портале.
Новое разрешение действует до 12 декабря 2023 года, предыдущее действовало до 25 августа. Изменения в документ внесли 17 августа.
Площадь застройки составляет 5812 квадратных метра.
— Стоимость строительства в текущем уровне цен II квартала 2019 года с НДС — 2 695 885 270 рублей, — указано в документе.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, почему было продлено разрешение на строительство.
На прошлой неделе журналистам показали, как сейчас выглядит станция метро «Спортивная». Посмотрите на объект в нашем видео и фоторепортаже.