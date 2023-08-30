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Опять не успели: разрешение на строительство станции «Спортивной» в Новосибирске снова сдвинули

Срок продлили до конца года

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Станцию еще не ввели в эксплуатацию

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В Новосибирске продлили разрешение на строительство станции метро «Спортивная». Документ опубликовали на муниципальном портале.

Новое разрешение действует до 12 декабря 2023 года, предыдущее действовало до 25 августа. Изменения в документ внесли 17 августа.

Площадь застройки составляет 5812 квадратных метра.

— Стоимость строительства в текущем уровне цен II квартала 2019 года с НДС — 2 695 885 270 рублей, — указано в документе.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, почему было продлено разрешение на строительство.

На прошлой неделе журналистам показали, как сейчас выглядит станция метро «Спортивная». Посмотрите на объект в нашем видео и фоторепортаже.

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