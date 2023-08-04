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Дело Мысика

На счастье: власти нашли замену подследственному Александру Мысику — кто стал управлять «Метро Миром»

Директор новосибирской фирмы сейчас под домашним арестом

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«Метро Мир» — заказчик станции метро «Спортивная»

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В Новосибирске назначили исполняющего обязанности муниципального предприятия «Метро Мир». Им стал Андрей Счастливый.

— Исполняет обязанности с начала июля, — рассказал НГС Глеб Черепанов, пресс-секретарь мэра Новосибирска.

Как пишет «Центр деловой жизни», Андрей Счастливый мало известен в кругах чиновников и предпринимателей, «больше о нем знают в силовых структурах». Сам Андрей Счастливый не ответил на звонок корреспондента НГС.

«Метро Мир» — муниципальное предприятие, которое принадлежит Департаменту транспорта мэрии Новосибирска. По информации сервиса «Контур.Фокус», в 2022 году выручка составила 741 миллион рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей. Выступает заказчиком строительства станции метро «Спортивная» и других объектов в городе.

Директор «Метро Мир» Александр Мысик находится под следствием. Против него возбудили три уголовных дела. Чиновника обвиняют в превышении полномочий. По данным следствия, вместе с начальником службы организации строительства Сергеем Долгушиным он решил сэкономить деньги при строительстве дороги от пляжа «Наутилус» до нового ЛДС за счет инженерных решений и материалов. В марте Александра Мысика отпустили под домашний арест.

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