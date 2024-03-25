Бывший новосибирский депутат Николай Хван погиб в ДТП в Запорожской области

Бывший депутат не выжил после аварии с грузовиком Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU, Правительство республики Тыва











23 марта в Запорожской области в ДТП погиб бывший новосибирский депутат Николай Хван.

Как сообщает телеграм-канал База, Хван на автомобиле Kia Sportage врезался в грузовик «Урал» недалеко от села Нововасильевка в Бердянском районе. В результате ДТП Хван погиб на месте, водитель грузовика не пострадал.



Николай Хван — выпускник НИИЖТа (СГУПС) по специальности «строитель тоннелей и метрополитена». В 2007 году занял должность начальника МУП «УЗСПТС» — заказчика строительства новосибирского метро. Спустя три года уволился по собственному желанию.



В 2011 году он стал депутатом Законодательного собрания Новосибирской области по списку «Единой России». В том же году Следственный комитет по Новосибирской области возбудил три дела в отношении бывшего начальника УЗСПТС Николая Хвана: два по подозрению в злоупотреблении полномочиями, а также по подозрению в растрате — позже они были объединены в одно.



По версии следствия, Хван отдал в безвозмездное пользование подрядчику, ЗАО «Финансово-строительная компания», щитовой горнопроходческий комплекс, а затем заплатил 20 миллионов рублей за амортизацию. Следователи посчитали, что он завысил стоимость работ ФСК на 26,8 миллиона рублей, а затем дважды оплатил одни и те же работы стоимостью 54,6 миллиона рублей.



В 2014 году Николай Хван стал заместителем начальника метрополитена, в его полномочия входило курирование программы капстроительства, капвложений, ремонта и модернизации. Но спустя пару месяцев уволился с должности.

