Взлеты и падения. Кем сейчас работают известные чиновники, на которых заводили уголовные дела

Чиновники из Новосибирска после уголовных преследований заняли руководящие посты
Жизнь — вещь непредсказуемая, и поговорка «От тюрьмы и от сумы не зарекайся» всегда актуальна. За последние двадцать лет на глазах новосибирцев происходили разные взлеты и падения известных чиновников и бизнесменов — от почета и уважения до уголовных преследований и возвращений на руководящие посты. НГС вспомнил, как развивалась карьера новосибирцев, фамилии которых долгое время были на слуху. Мы не ставим этих людей в один ряд, просто рассказываем про перипетии на их пути по карьерной лестнице.
Александр Солодкин (сын).
Карьера вице-мэра Александра Солодкина развивалась бурно. В начале
В 26 лет Александр Солодкин защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата экономических наук.
В 2005 году 29-летний Александр Солодкин руководит компаниями, связанными со строительством и логистикой. Кроме того, он становится депутатом городского совета и вступает в партию «Единая Россия».
Накануне выборов мэра 2009 года Александр Солодкин считался потенциальным кандидатом. Победил тогда действующий мэр Владимир Городецкий. А Александр Солодкин стал его заместителем — курировал департамент по социальной политике и департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики.
В этом же году имя Александра Солодкина стало фигурировать в деле предпринимателя Александра Трунова, которого обвинили в организации серии заказных убийств и бандитизме. На рабочем месте
В начале 2010 года Солодкин остается в Новосибирске под подпиской о невыезде, при этом продолжает занимать пост
Разбирательства, допросы свидетелей идут пять лет.
Однако через год Верховый суд снизил срок заключения на полгода, кроме того, снизили сумму штрафа
В 2019 году прокуратура извинилась перед Александром Солодкиным за «необоснованное привлечение к уголовной ответственности» по четырем статьям («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Дача взятки», «Вымогательство» и «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»). Эти статьи были в числе преступлений, за которые судили Солодкина-младшего, но в окончательный список (по которым суд признал его виновным) они не вошли.
В публичном пространстве нет информации, где сейчас работает Александр Солодкин — младший. По данным сервиса «Контур.Фокус», Солодкин Александр Александрович — учредитель двух ИП «Солодкин Александр Александрович», зарегистрированных
Николай Хван. Главный в метрострое
Хван Николай Бен Хирович — его имя больше известно тем, кто следил за строительством и сдачей станции метро «Золотая Нива». Николай Хван — выпускник НИИЖТа (СГУПС) по специальности «строитель тоннелей и метрополитена».
В должности начальника метростроя Николай Хван работал до конца
В 2011 году он становится депутатом Законодательного собрания Новосибирской области по списку «Единой России». В том же году Следственный комитет по Новосибирской области возбудил три дела в отношении бывшего начальника УЗСПТС Николая Хвана: два по подозрению в злоупотреблении полномочиями, а также по подозрению в растрате — позже они были объединены в одно.
По версии следствия, Хван отдал в безвозмездное пользование подрядчику, ЗАО «Финансово-строительная компания», щитовой горнопроходческий комплекс, а затем заплатил
По данным «Контр.Фокус», с 2013 года Хван Николай Бен Хирович является учредителем ООО «Сибстройконтакт». Организация учреждена в Новосибирске, но в конце
В 2014 году Николай Хван стал заместителем начальника метрополитена, в его полномочия входило курирование программы капстроительства, капвложений, ремонта и модернизации. Через несколько месяцев после назначения заместителем начальника метрополитена Хван увольняется с этой должности.
В 2015 году депутат Законодательного собрания Новосибирской области Николай Хван получил
Позднее часть обвинений с Хвана сняли, в том числе те, что касались непосредственно строительства станции «Золотая Нива».
После этой истории депутат Законодательного собрания Николай Хван решил досрочно сложить с себя полномочия и переехать в Москву.
По данным «Контр.Фокус», с марта 2015-го по январь
Александр Солодкин (отец).
У Александра Наумовича Солодкина, пожалуй, самая богатая биография из этого списка.
В начале 2000-х годов в прессе появлялись сообщения о бизнесе Солодкина. Например, в одном из выпусков газеты «Коммерсант» сообщалось, что Солодкин-старший является крупным акционером Искитимского цементного завода, коммерческим директором которого был его сын Александр Солодкин — младший.
В 2003 году Солодкин-старший идет дальше по карьерной лестнице в сфере спорта — его назначают председателем комитета по физической культуре и спорту администрации Новосибирской области,
В этой должности он проработал три года —
Через год Александра Солодкина — старшего задерживают по подозрению в совершении тяжких преступлений — практически сразу после задержания его сына,
Солодкиных называли «руководителями структурного подразделения преступного сообщества с использованием своего служебного положения» (
В 2015 году суд признал их виновными в пособничестве преступной группировке, известной как «банда Трунова».
С сентября 2014 года Солодкин-старший был переведен из СИЗО под домашний арест по медицинским показаниям. До вступления решения в силу Солодкин-старший продолжал находиться под домашним арестом. В июне
В этом же году прокуратура Новосибирской области предъявила экс-советнику губернатора по спорту Александру Солодкину иск о возмещении материального ущерба более чем
В 2017 году стало известно, что бывший советник губернатора по спорту Александр Солодкин — старший занял руководящую должность в компании «Перлит-Строй», которая занимается реконструкцией Михайловской набережной Новосибирска.
В феврале 2019 года прокуратура Новосибирской области принесла извинения за суд по ряду статей над бывшим
Василий Юрченко. Неудобный губернатор
Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко часто в интервью новосибирским СМИ подчеркивает: всё, что он делает, — в рамках закона.
Юрченко — выпускник Новосибирского института инженеров водного транспорта (сейчас СГУВТ).
В 2004 году Василия Юрченко назначили на должность руководителя департамента развития промышленности и предпринимательства администрации Новосибирской области. Уже через год он становится первым заместителем губернатора Новосибирской области (на тот момент в этой должности был Виктор Толоконский).
В 2009 году Толоконский подает в отставку — указ подписал бывший на тот момент президентом России Дмитрий Медведев. Василия Юрченко назначили временно исполняющим обязанности губернатора.
В 2014 году что-то пошло не так, и президент Путин освобождает Юрченко от занимаемой должности «в связи с утратой доверия» и ставит на его место Владимира Городецкого.
В том же году в отношении Василия Юрченко возбуждают три уголовных дела. В частности, его обвиняли в занижении цены продажи участка земли в центре Новосибирска. По версии гособвинения,
В 2014 году бывший губернатор Василий Юрченко написал заявление о выходе из политического совета регионального отделения партии «Единая Россия».
На суде Василий Юрченко не признает свою вину и говорит, что решения по участку принимались без его участия. Также Юрченко попросил суд учесть, что
В феврале 2017 года следователи закрыли уголовное дело «о превышении полномочий при переводе земель обороны в статус сельскохозяйственных», возбужденное в отношении Василия Юрченко осенью
В октябре 2017 года Василию Юрченко вынесли приговор — три года условно
В 2018 году СМИ сообщили, что экс-глава Новосибирской области занял пост заместителя генерального директора управляющей компании, которая входит в структуру предприятий «Металлсервис».
А в 2019 году бывший губернатор стал индивидуальным предпринимателем — по информации базы данных «Контур.Фокус», Василий Юрченко зарегистрировался как ИП, решил проводить финансовый аудит, налоговое консультирование, организовывать конференции и выставки, а также заниматься техническими консультациями.
В прошлом году бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко обратился к Минфину с иском о возмещении морального ущерба, который был ему причинен в ходе незаконного уголовного преследования по статье «Превышение должностных полномочий», — тогда речь шла только
30 января 2020 года в пользу Василия Юрченко с Министерства финансов РФ за счет казны взыскано
Недавно бывший губернатор Василий Юрченко сообщил журналистам, что не собирается вступать ни в какую партию, при этом не исключил возвращения на государственную службу.
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