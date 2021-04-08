Взлеты и падения. Кем сейчас работают известные чиновники, на которых заводили уголовные дела

В феврале 2017 года следователи закрыли уголовное дело «о превышении полномочий при переводе земель обороны в статус сельскохозяйственных», возбужденное в отношении Василия Юрченко осенью 2014 года .



В октябре 2017 года Василию Юрченко вынесли приговор — три года условно по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, Василий Юрченко лишился права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трех лет.

В 2018 году СМИ сообщили, что экс-глава Новосибирской области занял пост заместителя генерального директора управляющей компании, которая входит в структуру предприятий «Металлсервис».

А в 2019 году бывший губернатор стал индивидуальным предпринимателем — по информации базы данных «Контур.Фокус», Василий Юрченко зарегистрировался как ИП, решил проводить финансовый аудит, налоговое консультирование, организовывать конференции и выставки, а также заниматься техническими консультациями.

В прошлом году бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко обратился к Минфину с иском о возмещении морального ущерба, который был ему причинен в ходе незаконного уголовного преследования по статье «Превышение должностных полномочий», — тогда речь шла только о 3,3 миллиона рублей. Речь шла о деле, следствие по которому велось почти два с половиной года и было прекращено в 2017 году .

30 января 2020 года в пользу Василия Юрченко с Министерства финансов РФ за счет казны взыскано 5,7 миллиона рублей — в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, а также расходов на оказание юридической помощи. Но в марте прокуратура оспорила компенсацию.



Недавно бывший губернатор Василий Юрченко сообщил журналистам, что не собирается вступать ни в какую партию, при этом не исключил возвращения на государственную службу.

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