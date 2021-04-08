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Взлеты и падения. Кем сейчас работают известные чиновники, на которых заводили уголовные дела

Мы нарисовали схемы, как сложилась их карьера

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Слева направо: отец и сын Солодкины, Василий Юрченко и Николай Хван

Слева направо: отец и сын Солодкины, Василий Юрченко и Николай Хван

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Чиновники из Новосибирска после уголовных преследований заняли руководящие посты

Жизнь — вещь непредсказуемая, и поговорка «От тюрьмы и от сумы не зарекайся» всегда актуальна. За последние двадцать лет на глазах новосибирцев происходили разные взлеты и падения известных чиновников и бизнесменов — от почета и уважения до уголовных преследований и возвращений на руководящие посты. НГС вспомнил, как развивалась карьера новосибирцев, фамилии которых долгое время были на слуху. Мы не ставим этих людей в один ряд, просто рассказываем про перипетии на их пути по карьерной лестнице.

Александр Солодкин (сын). Вице-мэр и бизнесмен с ученой степенью

В 2009 году Александр Солодкин стал вице-мэром Новосибирска

В 2009 году Александр Солодкин стал вице-мэром Новосибирска

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Карьера вице-мэра Александра Солодкина развивалась бурно. В начале 90-х он получил диплом экономиста, несколько лет работал коммерческим директором баскетбольного клуба под руководством своего отца Алексадра Солодкина — старшего. Также известно, что с 1998 года он был тесно связан с ОАО «Искитимцемент» — Солодкин возглавлял фирмы, которые сотрудничали с заводом.

В 26 лет Александр Солодкин защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата экономических наук.

В 2005 году 29-летний Александр Солодкин руководит компаниями, связанными со строительством и логистикой. Кроме того, он становится депутатом городского совета и вступает в партию «Единая Россия».

Накануне выборов мэра 2009 года Александр Солодкин считался потенциальным кандидатом. Победил тогда действующий мэр Владимир Городецкий. А Александр Солодкин стал его заместителем — курировал департамент по социальной политике и департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики.

В этом же году имя Александра Солодкина стало фигурировать в деле предпринимателя Александра Трунова, которого обвинили в организации серии заказных убийств и бандитизме. На рабочем месте вице-мэра Солодкина прошли обыски. Через месяц в отношении Александра Солодкина возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь лидера армянской диаспоры Фрунзика Хачатряна. Позже Владимир Городецкий сообщит, что Александр Солодкин не вышел из отпуска, в котором числился на момент вынесения постановления. Через несколько дней Следственный комитет объявляет вице-мэра в розыск, но позже выясняется, что Александр Солодкин был на лечении в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева в Москве и ни от кого не скрывался.

В начале 2010 года Солодкин остается в Новосибирске под подпиской о невыезде, при этом продолжает занимать пост вице-мэра. А через несколько месяцев ему предъявляют новые обвинения (хищение бюджетных средств, вымогательство, руководство преступным сообществом). В конце года его отправляют в СИЗО Кемеровской области. При этом мэрия продлила Солодкину отпуск, правда, без сохранения заработной платы.

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Разбирательства, допросы свидетелей идут пять лет. В 2015 году гособвинение просит для Александра Солодкина — младшего реальный срок — лишение свободы на 13,5 года. Бывший вице-мэр выступает с пламенной речью — называет выступивших против него свидетелей могильщиками и объясняет уголовное дело отказом подчиняться «узкому кругу» людей. В итоге областной суд признал отца и сына Солодкиных участниками преступной группировки Трунова. Александра Солодкина — младшего признали виновным в подстрекательстве к уничтожению имущества и приговорили к 8,5 года колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей.

Однако через год Верховый суд снизил срок заключения на полгода, кроме того, снизили сумму штрафа до 300 тысяч рублей. Александра Солодкина отправляют в колонию Екатеринбурга. А в 2017 году он просит об условно-досрочном освобождении. Суд рассмотрел ходатайство и вынес решение досрочно освободить Александра Солодкина (бывшему вице-мэру Новосибирска оставалось провести в колонии 8 месяцев).

В 2019 году прокуратура извинилась перед Александром Солодкиным за «необоснованное привлечение к уголовной ответственности» по четырем статьям («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Дача взятки», «Вымогательство» и «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»). Эти статьи были в числе преступлений, за которые судили Солодкина-младшего, но в окончательный список (по которым суд признал его виновным) они не вошли.

В публичном пространстве нет информации, где сейчас работает Александр Солодкин — младший. По данным сервиса «Контур.Фокус», Солодкин Александр Александрович — учредитель двух ИП «Солодкин Александр Александрович», зарегистрированных в 2018 году (вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления). Также человек с именем Александр Александрович Солодкин числится одним из учредителей ООО «СМР.Групп» (оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями).

Николай Хван. Главный в метрострое

Николай Хван был начальником метростроя, когда строилась станция «Золотая Нива»

Николай Хван был начальником метростроя, когда строилась станция «Золотая Нива»

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Хван Николай Бен Хирович — его имя больше известно тем, кто следил за строительством и сдачей станции метро «Золотая Нива». Николай Хван — выпускник НИИЖТа (СГУПС) по специальности «строитель тоннелей и метрополитена». В 2007 году занял должность начальника МУП «УЗСПТС» — заказчика строительства новосибирского метро. По данным строительного портала «Совет» (портал о строительстве в Новосибирской области), Николай Хван — доктор транспорта Академии транспорта РФ, почетный строитель.

В должности начальника метростроя Николай Хван работал до конца 2010 года, с 5 декабря уволился по собственному желанию, сообщал тогда пресс-центр мэрии Новосибирска.

В 2011 году он становится депутатом Законодательного собрания Новосибирской области по списку «Единой России». В том же году Следственный комитет по Новосибирской области возбудил три дела в отношении бывшего начальника УЗСПТС Николая Хвана: два по подозрению в злоупотреблении полномочиями, а также по подозрению в растрате — позже они были объединены в одно.

По версии следствия, Хван отдал в безвозмездное пользование подрядчику, ЗАО «Финансово-строительная компания», щитовой горнопроходческий комплекс, а затем заплатил 20 миллионов рублей за амортизацию. Следователи посчитали, что он завысил стоимость работ ФСК на 26,8 миллиона рублей, а затем дважды оплатил одни и те же работы стоимостью 54,6 миллиона рублей. Совладельцем ФСК была дочь Хвана, Евгения (50% акций, по данным «СПАРК-Интерфакса» на 2004 год).

По данным «Контр.Фокус», с 2013 года Хван Николай Бен Хирович является учредителем ООО «Сибстройконтакт». Организация учреждена в Новосибирске, но в конце 2014 года сменила прописку на Красногорск Московской области.

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В 2014 году Николай Хван стал заместителем начальника метрополитена, в его полномочия входило курирование программы капстроительства, капвложений, ремонта и модернизации. Через несколько месяцев после назначения заместителем начальника метрополитена Хван увольняется с этой должности.

В 2015 году депутат Законодательного собрания Новосибирской области Николай Хван получил 2 года условно за растрату во время работы директором предприятия, строившего станцию метро «Золотая Нива». Суд установил, что в 2010 году он помог родственнику-студенту с оплатой обучения, перечислив университету из средств предприятия 99 тысяч рублей, а также профинансировал собственную предвыборную кампанию из средств предприятия более чем на 130 тысяч рублей.

Позднее часть обвинений с Хвана сняли, в том числе те, что касались непосредственно строительства станции «Золотая Нива».

После этой истории депутат Законодательного собрания Николай Хван решил досрочно сложить с себя полномочия и переехать в Москву.

По данным «Контр.Фокус», с марта 2015-го по январь 2016-го Хван Николай Бен Хирович числился директором ООО «Сибстройконтакт». Сейчас, по данным базы, является генеральным директором ООО «Метрополис» в Новосибирске. Дата основания компании — июнь 2000 года, дата постановки на учет в налоговый орган — 20 января 2020 года (сфера деятельности — строительство жилых и нежилых зданий).

Александр Солодкин (отец). Экс-советник губернатора по спорту

Александр Солодкин — старший отсудил у государства&nbsp;<nobr class="_">57 тысяч</nobr> рублей за уголовное преследование

Александр Солодкин — старший отсудил у государства 57 тысяч рублей за уголовное преследование

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У Александра Наумовича Солодкина, пожалуй, самая богатая биография из этого списка. В 1965 году он окончил НЭТИ и начал работать в сфере спорта. С 1970 по 1984 год был председателем спортивного клуба «Молодость» при Новосибирском электровозоремонтном заводе. В 1990 году Солодкин окончил физкультурный факультет Новосибирского педагогического института. Через 8 лет получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта России.

В начале 2000-х годов в прессе появлялись сообщения о бизнесе Солодкина. Например, в одном из выпусков газеты «Коммерсант» сообщалось, что Солодкин-старший является крупным акционером Искитимского цементного завода, коммерческим директором которого был его сын Александр Солодкин — младший.

В 2003 году Солодкин-старший идет дальше по карьерной лестнице в сфере спорта — его назначают председателем комитета по физической культуре и спорту администрации Новосибирской области, а в 2005 году он уже начальник управления физкультуры и спорта Новосибирской области.

В этой должности он проработал три года — в 2008 году подает в отставку. В 2009 году Александр Солодкин — старший возглавил Олимпийский совет Новосибирской области.

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Через год Александра Солодкина — старшего задерживают по подозрению в совершении тяжких преступлений — практически сразу после задержания его сына, вице-мэра Александра Солодкина — младшего.

Солодкиных называли «руководителями структурного подразделения преступного сообщества с использованием своего служебного положения» (часть 3 статьи 210 УК РФ). Также Солодкина-младшего и Солодкина-старшего обвиняли в вымогательстве по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере, совершенное организованной группой) — по версии следствия, политики вымогали долю в ресторанном бизнесе у одного из предпринимателей.

В 2015 году суд признал их виновными в пособничестве преступной группировке, известной как «банда Трунова». Экс-советник губернатора Толоконского по спорту получил наказание в виде 6 лет колонии общего режима и штраф за ущерб областному бюджету1,2 миллиона рублей.

С сентября 2014 года Солодкин-старший был переведен из СИЗО под домашний арест по медицинским показаниям. До вступления решения в силу Солодкин-старший продолжал находиться под домашним арестом. В июне 2016 года Александр Солодкин — старший вышел на свободу.

В этом же году прокуратура Новосибирской области предъявила экс-советнику губернатора по спорту Александру Солодкину иск о возмещении материального ущерба более чем на 1 миллион рублей. Суд установил, что эти деньги он похитил у областного бюджета, используя свое служебное положение.

В 2017 году стало известно, что бывший советник губернатора по спорту Александр Солодкин — старший занял руководящую должность в компании «Перлит-Строй», которая занимается реконструкцией Михайловской набережной Новосибирска.

В феврале 2019 года прокуратура Новосибирской области принесла извинения за суд по ряду статей над бывшим вице-мэром Новосибирска Александром Солодкиным — младшим и его отцом, бывшим советником губернатора Александром Солодкиным — старшим. Александр Солодкин — старший отсудил у государства 57 тысяч рублей за уголовное преследование.

Василий Юрченко. Неудобный губернатор

Василий Юрченко был избран губернатором Новосибирской области <nobr class="_">в 2010 году</nobr>

Василий Юрченко был избран губернатором Новосибирской области в 2010 году

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Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко часто в интервью новосибирским СМИ подчеркивает: всё, что он делает, — в рамках закона.

Юрченко — выпускник Новосибирского института инженеров водного транспорта (сейчас СГУВТ). С 1982 по 2004 год работал на Новосибирском производственном объединении «Сибсельмаш». Медленно, но верно шел по карьерной лестнице, от механика до генерального директора.

В 2004 году Василия Юрченко назначили на должность руководителя департамента развития промышленности и предпринимательства администрации Новосибирской области. Уже через год он становится первым заместителем губернатора Новосибирской области (на тот момент в этой должности был Виктор Толоконский).

В 2009 году Толоконский подает в отставку — указ подписал бывший на тот момент президентом России Дмитрий Медведев. Василия Юрченко назначили временно исполняющим обязанности губернатора. 22 сентября 2010 года Василий Юрченко становится губернатором Новосибирской области. Но только на 4 года.

В 2014 году что-то пошло не так, и президент Путин освобождает Юрченко от занимаемой должности «в связи с утратой доверия» и ставит на его место Владимира Городецкого.

В том же году в отношении Василия Юрченко возбуждают три уголовных дела. В частности, его обвиняли в занижении цены продажи участка земли в центре Новосибирска. По версии гособвинения, в 2010 году Василий Юрченко, работавший тогда в должности первого вице-губернатора, дал указание отменить аукцион по продаже незавершенного объекта строительства и земли на улице Чаплыгина, 54. Участок находился в собственности компании «ГазТрансКом», 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко распорядился продать эти объекты ООО «Тактика» за цену, не превышающую 20 миллионов рублей. По данным прокуратуры, из-за этой сделки Новосибирская область недополучила 14 миллионов — эту сумму ущерба попросил взыскать с подсудимого гособвинитель. Кроме того, он потребовал, чтобы суд отправил бывшего губернатора в колонию.

В 2014 году бывший губернатор Василий Юрченко написал заявление о выходе из политического совета регионального отделения партии «Единая Россия».

На суде Василий Юрченко не признает свою вину и говорит, что решения по участку принимались без его участия. Также Юрченко попросил суд учесть, что в 2012 году прокурор Новосибирской области по результатам проверки не нашел каких-либо нарушений в сделке.

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В феврале 2017 года следователи закрыли уголовное дело «о превышении полномочий при переводе земель обороны в статус сельскохозяйственных», возбужденное в отношении Василия Юрченко осенью 2014 года.

В октябре 2017 года Василию Юрченко вынесли приговор — три года условно по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, Василий Юрченко лишился права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трех лет.

В 2018 году СМИ сообщили, что экс-глава Новосибирской области занял пост заместителя генерального директора управляющей компании, которая входит в структуру предприятий «Металлсервис».

А в 2019 году бывший губернатор стал индивидуальным предпринимателем — по информации базы данных «Контур.Фокус», Василий Юрченко зарегистрировался как ИП, решил проводить финансовый аудит, налоговое консультирование, организовывать конференции и выставки, а также заниматься техническими консультациями.

В прошлом году бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко обратился к Минфину с иском о возмещении морального ущерба, который был ему причинен в ходе незаконного уголовного преследования по статье «Превышение должностных полномочий», — тогда речь шла только о 3,3 миллиона рублей. Речь шла о деле, следствие по которому велось почти два с половиной года и было прекращено в 2017 году.

30 января 2020 года в пользу Василия Юрченко с Министерства финансов РФ за счет казны взыскано 5,7 миллиона рублей — в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, а также расходов на оказание юридической помощи. Но в марте прокуратура оспорила компенсацию.

Недавно бывший губернатор Василий Юрченко сообщил журналистам, что не собирается вступать ни в какую партию, при этом не исключил возвращения на государственную службу.

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карьерауголовное преследование
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