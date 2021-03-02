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Прокуратура оспорила компенсацию экс-губернатору Новосибирской области за незаконное преследование

С Минфина уже взыскали 5,7 миллиона рублей

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Суд назначил Василию Юрченко компенсацию весной прошлого года

Суд назначил Василию Юрченко компенсацию весной прошлого года

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Компенсацию бывшему губернатору Новосибирской области оспорила прокуратура

Прокуратура подала апелляцию на решение суда о выплате экс-губернатору Новосибирской области Василию Юрченко компенсации за уголовное преследование, которую он отсудил весной прошлого года.

— Прокуратура Железнодорожного района города Новосибирска, не согласившись с постановлением суда, подала апелляционное представление, в котором просила постановление суда отменить. Также апелляционную жалобу на постановление суда от 30.12.2020 года подало Министерство финансов Российской Федерации в лице Управления казначейства по Новосибирской области, — говорится на сайте Железнодорожного районного суда.

Также сообщается, что 30 января 2020 года в пользу Василия Юрченко с Министерства финансов РФ за счет казны взыскано 5,7 миллиона рублей — в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, а также расходов на оказание юридической помощи.

Сейчас материал прокуратуры направлен в апелляционную инстанцию Новосибирского областного суда.

В конце января 2020 года бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко обратился к Минфину с иском о возмещении морального ущерба, который был ему причинен в ходе незаконного уголовного преследования по статье «Превышение должностных полномочий», — тогда речь шла только о 3,3 миллиона рублей.

Его адвокат в январе отказался комментировать детали поданного иска. Он уточнил только, что речь шла о деле, следствие по которому велось почти два с половиной года и было прекращено в 2017 году. О том, за что судили Василия Юрченко, вы можете узнать в нашем материале.

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апелляцияпрокуратураВасилий Юрченко
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