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Чиновники, бизнесмены и силовики: топ-6 самых громких арестов прошлого года. Кого и в чём подозревают?

Вспоминаем резонансные задержания и громкие уголовные дела 2020-го

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Под уголовные дела попадали чиновники, бизнесмены и силовики&nbsp;

Под уголовные дела попадали чиновники, бизнесмены и силовики 

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В Новосибирске выбрали самые громкие аресты 2020 года

2020 год запомнится многим новосибирцам пандемией, самоизоляцией и переполненными больницами. Но кроме этого за 12 месяцев в городе случилось несколько громких задержаний. Под уголовные дела попадали чиновники мэрии, бизнесмены и следователи. Мы выбрали 6 самых резонансных дел. Давайте вспомним их.

Два адвоката и следователь

Январь начался с громкого задержания двух новосибирских адвокатов — Алексея Тишкевича и Олега Чижикова, а также главы Заельцовского СК Юрия Лущенкова. Их заподозрили в получении взятки в размере 1,5 миллиона от новосибирского предпринимателя, задержанного за незаконную организацию и проведение азартных игр.

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По версии следствия, в ноябре 2019 года был задержан один из новосибирских предпринимателей. Мужчина проходил подозреваемым по делу об организации азартных игр. Адвокатом бизнесмена стал Алексей Тишкевич. Предприниматель предложил Тишкевичу передать взятку следователю, чтобы тот сообщил информацию по делу. Тишкевич, как следует из материалов дела, согласился и обратился к адвокату Олегу Чижикову, который имел обширные связи в следственных органах города. Чижиков в свою очередь о таком предложении сообщил своему знакомому — руководителю Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления Юрию Лущенкову. Здесь мы подробно рассказывали о деталях самого громкого дела этого января.

Задержание чиновника

В марте задержали бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии города Романа Сальникова. Тогда имя чиновника фигурировало в уголовном деле о взятке в 100 тысяч рублей. Деньги, по предварительным данным, полагались за урегулирование вопроса с незаконной постройкой. Кроме того, в начале года в нескольких департаментах мэрии проходили обыски.

В конце февраля силовики работали в Департаменте транспорта Новосибирска, а также в МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» — после обысков они забрали с собой кипу документов.

Тогда в мэрии пояснили, что следственные действия проводились по делу о некоем подлоге, в котором чиновники проходят лишь как свидетели. Тогда же издание «Тайга.инфо» сообщило, что обыски могут быть связаны с недавно введенной в эксплуатацию многоэтажкой на Красном проспекте, 163/6. В том, что не так с новым домом, разбиралась журналист НГС.

Задержание бывшего директора «Винапа»

В июле Центральный районный суд Новосибирска арестовал новосибирского бизнесмена и бывшего директора «Винапа» Олега Ярового.

Яровой был председателем совета директоров «Винапа», руководил заводом «Экран» «РАТМ-Холдинга», а в 2018 году вместе с партнером Андреем Харлановым купил в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис».

Как писал «Континент Сибирь» со ссылкой на собственные источники, бизнесмену вменяли часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). Расследованием дела занимается новосибирская ФСБ. По словам источника «Континент Сибирь», в основе дела — заявление экс-генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова, согласно которому Олег Яровой в 2015 году якобы похитил у него 170 миллионов рублей.

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Криминальная шестерка

В ноябре по делу Ярового задержали еще 5 человек — об этом сообщили несколько источников. Позже в редакции НГС появился документ, подтверждающий связь всех громких задержаний. Среди арестованных был и бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец. Кроме того, в деле фигурируют Александра Аверина и Дмитрий Куклин, а также Михаил Федосеев и Павел Кулибанов.

О деле известно очень мало: официальных комментариев от Следственного комитета по этому поводу до сих пор не было.

Источник НГС предполагал, что заведенное дело может касаться теневой деятельности барахолки и появившихся на этом месте торговых комплексов. А среди задержанных, по его предположению, есть так называемые «решалы», которые являются связующими лицами между криминальным бизнесом и государственными структурами.

Ненормативная реклама

Чуть раньше, осенью в Новосибирске задержали главу комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). На суде задержанный чиновник от комментариев отказался.

— По версии следствия, 14 сентября 2020 года представитель одной из организаций обратилась к чиновнику мэрии с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. В целях получения положительного решения последний сообщил, что необходимо перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации денежные средства в размере 200 тысяч рублей. На следующий день после перечисления денежных средств подозреваемый подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, — рассказали тогда подробности обвинения в новосибирском следкоме.

Дмитрий Лобыня занял пост начальника комитета по рекламе в 2017 году. На прошедших выборах в Совет депутатов он баллотировался от КПРФ по округу № 40. Проиграл кандидату от коалиции «Новосибирск 2020» Хельге Пироговой.

Сейчас его пост уже занял другой человек, тоже коммунист Олег Хорошунов.

Уголовное дело на начальника ТУАДа — контракты, долги и банкротство

В конце декабря в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении начальника Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаила Чуманова. Кроме того, в деле фигурируют его брат и двое представителей коммерческих организаций.

По предварительным данным, глава управления через посредника — своего брата — получил взятку в размере 100 000 рублей и 5 000 000 рублей от представителей коммерческих организаций. Средства он брал за «общее покровительство в отношении представляемых ими организаций», а именно за помощь в получении тендеров и приемке работ по госконтракту (ремонт, реконструкция, строительство и содержание автомобильных дорог региона).

По данным сайта Anticorr.media, Михаил Чуманов оказывал содействие ООО «Бастион» и ООО «Союздорстрой». Здесь мы подробно писали об этих фирмах.

Другие интересные дела в Новосибирске в 2020 году

В октябре задержали бывшего главу и члена совета директоров «Сибантрацита» Максима Барского. В московском аэропорту у него якобы нашли наркотики. Сейчас бизнесмен объявлен в федеральный розыск и может находиться за границей.

В декабре в Бурятии задержали бывшего гендиректора «Новосибирского авиаремонтного завода». В 2015 году он покинул Новосибирск и работал в правительстве Бурятии. Здесь мы рассказываем, с чем может быть связанно уголовное дело.

Осенью на двух чиновников мэрии завели уголовные дела — это глава управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Денис Ковалёв и его предшественник Дмитрий Рыбалко. Их подозревали в превышении полномочий. Предполагается, что из-за них бюджет потерял 202 миллиона рублей. Расследование связано с долгостроем на улице Большой в ЖК «Новомарусино» и замороженным ЖК «Рихард» на Зорге. Мы собрали всё, что известно об уголовном деле.

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