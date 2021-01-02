Чиновники, бизнесмены и силовики: топ-6 самых громких арестов прошлого года. Кого и в чём подозревают?

В Новосибирске выбрали самые громкие аресты 2020 года
2020 год запомнится многим новосибирцам пандемией, самоизоляцией и переполненными больницами. Но кроме этого за
Два адвоката и следователь
Январь начался с громкого задержания двух новосибирских адвокатов — Алексея Тишкевича и Олега Чижикова, а также главы Заельцовского СК Юрия Лущенкова. Их заподозрили в получении взятки в размере
По версии следствия, в ноябре
Задержание чиновника
В марте задержали бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии города Романа Сальникова. Тогда имя чиновника фигурировало в уголовном деле о взятке в
В конце февраля силовики работали в Департаменте транспорта Новосибирска, а также в МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» — после обысков они забрали с собой кипу документов.
Тогда в мэрии пояснили, что следственные действия проводились по делу о некоем подлоге, в котором чиновники проходят лишь как свидетели. Тогда же издание «Тайга.инфо» сообщило, что обыски могут быть связаны с недавно введенной в эксплуатацию многоэтажкой на Красном проспекте, 163/6. В том, что не так с новым домом, разбиралась журналист НГС.
Задержание бывшего директора «Винапа»
В июле Центральный районный суд Новосибирска арестовал новосибирского бизнесмена и бывшего директора «Винапа» Олега Ярового.
Яровой был председателем совета директоров «Винапа», руководил заводом «Экран» «РАТМ-Холдинга», а в
Как писал «Континент Сибирь» со ссылкой на собственные источники, бизнесмену вменяли часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). Расследованием дела занимается новосибирская ФСБ. По словам источника «Континент Сибирь», в основе дела — заявление экс-генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова, согласно которому Олег Яровой в
Криминальная шестерка
В ноябре по делу Ярового задержали еще
О деле известно очень мало: официальных комментариев от Следственного комитета по этому поводу до сих пор не было.
Источник НГС предполагал, что заведенное дело может касаться теневой деятельности барахолки и появившихся на этом месте торговых комплексов. А среди задержанных, по его предположению, есть так называемые «решалы», которые являются связующими лицами между криминальным бизнесом и государственными структурами.
Ненормативная реклама
Чуть раньше, осенью в Новосибирске задержали главу комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). На суде задержанный чиновник от комментариев отказался.
— По версии следствия, 14 сентября 2020 года представитель одной из организаций обратилась к чиновнику мэрии с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. В целях получения положительного решения последний сообщил, что необходимо перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации денежные средства в размере 200 тысяч рублей. На следующий день после перечисления денежных средств подозреваемый подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, — рассказали тогда подробности обвинения в новосибирском следкоме.
Дмитрий Лобыня занял пост начальника комитета по рекламе в 2017 году. На прошедших выборах в Совет депутатов он баллотировался от КПРФ по округу
Сейчас его пост уже занял другой человек, тоже коммунист Олег Хорошунов.
Уголовное дело на начальника ТУАДа — контракты, долги и банкротство
В конце декабря в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении начальника Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаила Чуманова. Кроме того, в деле фигурируют его брат и двое представителей коммерческих организаций.
По предварительным данным, глава управления через посредника — своего брата — получил взятку в размере
По данным сайта Anticorr.media, Михаил Чуманов оказывал содействие ООО «Бастион» и ООО «Союздорстрой». Здесь мы подробно писали об этих фирмах.
Другие интересные дела в Новосибирске в
В октябре задержали бывшего главу и члена совета директоров «Сибантрацита» Максима Барского. В московском аэропорту у него якобы нашли наркотики. Сейчас бизнесмен объявлен в федеральный розыск и может находиться за границей.
В декабре в Бурятии задержали бывшего гендиректора «Новосибирского авиаремонтного завода». В 2015 году он покинул Новосибирск и работал в правительстве Бурятии. Здесь мы рассказываем, с чем может быть связанно уголовное дело.
Осенью на двух чиновников мэрии завели уголовные дела — это глава управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Денис Ковалёв и его предшественник Дмитрий Рыбалко. Их подозревали в превышении полномочий. Предполагается, что из-за них бюджет потерял