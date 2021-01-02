Чиновники, бизнесмены и силовики: топ-6 самых громких арестов прошлого года. Кого и в чём подозревают?

В конце февраля силовики работали в Департаменте транспорта Новосибирска, а также в МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» — после обысков они забрали с собой кипу документов.



Тогда в мэрии пояснили, что следственные действия проводились по делу о некоем подлоге, в котором чиновники проходят лишь как свидетели. Тогда же издание «Тайга.инфо» сообщило, что обыски могут быть связаны с недавно введенной в эксплуатацию многоэтажкой на Красном проспекте, 163/6. В том, что не так с новым домом, разбиралась журналист НГС.



Задержание бывшего директора «Винапа»



В июле Центральный районный суд Новосибирска арестовал новосибирского бизнесмена и бывшего директора «Винапа» Олега Ярового.



Яровой был председателем совета директоров «Винапа», руководил заводом «Экран» «РАТМ-Холдинга», а в 2018 году вместе с партнером Андреем Харлановым купил в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис».

