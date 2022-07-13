Ушли под землю: новый автовокзал за 100 миллионов открыли в переходе на площади Гарина-Михайловского

Застройщик подземного перехода — ООО «Сталкер». Компания образована в 2012 году. Директор и соучредитель (50%) «Сталкера» — Евгений Бурденюк. Второй учредитель — Габдрашит Ягофаров. Финансовые показатели на конец 2021 года: чистый убыток — 31 тысяча рублей.



Строительство перехода началось в ноябре и завершилось в мае. Генеральным подрядчиком выступило МП «Метро МиР». В июне на сайте «Авито» появилось объявление о сдаче в аренду площадей павильона. Примерно в это же время на пресс-конференции мэр сообщил, что старую автостанцию на вокзале скоро снесут, но не уточнил, где будет новый. В беседе с корреспондентом НГС собственники перехода также обошли тему с автовокзалом на его площадях.