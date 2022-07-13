Ушли под землю: новый автовокзал за 100 миллионов открыли в переходе на площади Гарина-Михайловского
Для автобусов нашли место на платной парковке — они отправятся по маршрутам уже
В Новосибирске открылся новый автовокзал на площади Гарина-Михайловского. Точнее, он там был несколько лет, просто теперь его перенесли на новое место — в недавно построенный подземный переход, вокруг которого было много споров и недовольств архитекторов. Во время строительства назначение площадей перехода было неясным, во всяком случае, общественности. Отвечая на этот вопрос, собственники говорили, что там можно прятаться от дождя, затем появились объявления о сдаче площадей перехода в аренду и информация о том, что там будет автовокзал. В итоге часть прав на площади перехода зарегистрировал инвестор городских автостанций — ООО «Автовокзал-Главный», компания, принадлежащая депутату Андрею Гудовскому. Старый павильон на вокзале пока стоит, но с 13 июля пассажиры переходят в новый мини-автовокзал. Подробности — в репортаже НГС.
Автовокзал для Новосибирска — тема больная. Когда-то единственное здание автовокзала было на Красном проспекте. По мере роста и взросления города придумали строить новый — большое интересное помещение, у которого, как позже выяснилось, десятки собственников. Поделить они его до сих пор не могут, и вопрос о судьбе здания до сих пор открыт. Нельзя сказать, что оно брошено: часть помещений сдаются в аренду, на открытой площадке — автосалон. Но по остальным помещениям и правда гуляет ветер, так что пока у когда-то перспективного здания есть все шансы возглавить топ долгостроев Новосибирска.
Сегодня на Красном проспекте автовокзала нет, хотя пассажиры по привычке или договоренности с водителем там всё же высаживаются. Главное здание новосибирского автовокзала — на Гусинобродском шоссе. Кроме него по городу работают несколько автостанций.
Кассово-диспетчерский пункт на площади Гарина-Михайловского открылся пять лет назад, но комфортной эта автостанция так и не стала. Маленький, тесный павильон, крохотная площадка для автобусов, которым приходится делить выезд с общественным транспортом. Несмотря на все минусы, он остается одним из самых востребованных из-за близости к железнодорожному вокзалу, метро и центру города. История павильона заканчивается, в ближайшее время его обещают снести. Новую автостанцию открыли, с 13 июля она начинает работать для пассажиров.
Вообще, появление автовокзала в новом переходе оказалось сюрпризом для горожан. Особенно если учесть тот факт, что вся история строительства была немного скандальной. В конце прошлого года проект на привокзальной площади раскритиковали на президиуме архитектурно-градостроительного совета мэрии. Эксперты считали, что площади имени Гарина-Михайловского может грозить судьба площади Карла Маркса. Архитекторы высказывали мнение, что переход портит вид, и пытались призвать застройщика к совести. Сам застройщик и автор проекта утверждали, что павильон предназначен для защиты входа в подземный переход и станет укрытием от непогоды для пассажиров, ожидающих городской транспорт.
Застройщик подземного перехода — ООО «Сталкер». Компания образована в 2012 году. Директор и соучредитель (50%) «Сталкера» — Евгений Бурденюк. Второй учредитель — Габдрашит Ягофаров. Финансовые показатели на конец 2021 года: чистый убыток — 31 тысяча рублей.
Строительство перехода началось в ноябре и завершилось в мае. Генеральным подрядчиком выступило МП «Метро МиР». В июне на сайте «Авито» появилось объявление о сдаче в аренду площадей павильона. Примерно в это же время на пресс-конференции мэр сообщил, что старую автостанцию на вокзале скоро снесут, но не уточнил, где будет новый. В беседе с корреспондентом НГС собственники перехода также обошли тему с автовокзалом на его площадях.
Во время презентации нового автовокзала представители мэрии рассказали, что в апреле прошлого года ООО «Автовокзал-Главный» и ООО «Сталкер» заключили инвестиционный договор. По его условиям компания Андрея Гудовского взяла на себя функции инвестора и технического заказчика строительства первого этапа подземного перехода с присоединением к существующему подземному переходу метрополитена.
— В ходе строительства ООО «Автовокзал-Главный» взяло на себя обязательство выполнить капитальный ремонт входа в метро
ООО «Автовокзал-Главный» работает с 2008 года. По данным «Контур.Фокуса», компания на 80% принадлежит Андрею Гудовскому, владельцем оставшейся доли числится Наталья Яворская. По данным на конец прошлого года, выручка компании составила 104,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 28,9 миллиона рублей.
Общая площадь новой автостанции — 658 квадратных метров, из них 474 квадрата — в подземной части, остальные 184 — наверху.
По сравнению с уличным душным павильоном бывшей городской автостанции у вокзала в новой просто рай: прохладно, чисто, всё новое. Есть спуск для маломобильных пассажиров, уборная, скамейки и электронные табло — кажется, что всё довольно удобно. Насколько всем будет комфортно дальше — пока вопрос, будет зависеть от количества рейсов и пассажиропотока.
На презентации автостанции Анатолий Локоть напомнил, что это не просто автостанция, а настоящий транспортно-пересадочный узел, ведь автовокзал уже давно не единое здание, а сеть автостанций по всему городу.
— Мы решаем ряд вопросов с открытием этого остановочного пункта. Он здесь существовал, но существовал, прямо скажем, не очень удобно, не очень комфортно для пассажиров. И само помещение было небольшое, тесное. Да и платформы были совмещены с остановкой городского транспорта, это могло вносить сумятицу, — констатировал Анатолий Локоть. — Сейчас здесь своя территория, четыре перрона комфортных, для которых есть выход из самого помещения.
Решение перенести автовокзал под землю он назвал интересным, в том числе потому что так получится сэкономить пространство. И комфортным: из зала будет прямой выход в переход метрополитена.
— Договорились, чтобы не за счет бюджетных денег, а за счет инвестора дооформить этот выход в метрополитен. Договорились, что это будет сделано до конца лета, — сообщил мэр. — Кроме того, благоустройство этой территории тоже сделано за счет инвестора.
Он сообщил, что инвестор вложил в автостанцию под землей около 100 миллионов рублей. Сам Андрей Гудовский заметил, что эта сумма будет еще выше, потому что за ним еще капремонт входа.
Набор рейсов новой автостанции остается тем же, так что в этом смысле сюрпризов не будет. С автостанции на железнодорожном вокзале выезжают автобусы по маршрутам Новосибирской области (Ордынское, Довольное, Колывань, Здвинск, Кочки, Краснозерское, Карасук, Баган, Купино, Чистоозерное, Северное, Убинской), в соседние регионы (Республика Алтай и Алтайский край, Кемеровская и Томская области), а также в международном направлении: в города Казахстана и Киргизию.
— Здесь у нас пункт формирующийся. Люди будут садиться и на транзитные рейсы, предполагается, что это будут все направления. Какие-то будут дублироваться, потому что у нас есть главный вокзал на Гусинобродском шоссе. Но некоторые идут напрямую, допустим, в Барнаул, а некоторые — с заходом на вокзал. Мы просто даем людям право выбора: откуда выезжать, когда выезжать, — пояснил Андрей Гудовский.
По его словам, за последние пять лет компания в общей сложности вложила около 300 миллионов на открытие сети городских автовокзалов и залов ожидания с кассами. А автостанция на площади Гарина-Михайловского станет завершающим этапом формирования системы автостанций по всему городу.
— Получается, открыв сегодня этот зал ожидания, этот пересадочный узел, мы практически обеспечили весь Новосибирск остановочными пунктами для международных, межобластных и межрегиональных маршрутов, — подчеркнул инвестор. — Мы строили подземный переход с выходом метро. Для нас это было очень важно: чтобы человек мог приехать на метро, зайти, купить билет, выйти на платформу и уехать. Либо приехать, выйти на платформе и уехать дальше на метро. Либо просто выйти и пойти на наземный транспорт или по переходу — на железнодорожный вокзал.
Анатолий Локоть признал, что, когда инвестор пришел с проектом автостанции, были сомнения. Не хотелось, чтобы это был долгострой: намечались большие спортивные мероприятия, и хотелось всё сделать в срок.
— Было поставлено условие: до лета за считаные месяцы, фактически за один квартал пройти этот период строительства. Обещание было дано, и оно было выполнено, за что благодарность, потому что стройка не затянулась, — отметил градоначальник.
И мэр, и инвестор говорят, что после пандемии пассажиропоток еще не восстановился, поэтому пока сложно сказать, насколько существующая сеть автостанций обеспечит потребности пассажиров. К тому же город застраивается, и не исключено, что через несколько лет потребуются новые логистические решения.
О том, что автовокзал в Новосибирске нужно делать рядом с железнодорожным вокзалом, трубят годами. В 2020 году параллельно с городской автостанцией заработала частная автостанция — зал ожидания и кассы находятся внутри железнодорожного вокзала, посадка пассажиров — рядом, на площадке перед зданием. После открытия начались разногласия между мэрией и собственниками новой автостанции. Тем не менее она продолжает работать.
Андрей Гудовский говорит, что с той станцией он никак не взаимодействует, при этом согласился с тем, что компании, работающие на одном рынке, — автоматически конкуренты.
— Рынок подразумевает конкуренцию, — заметил мэр. — Но здесь никто никому палок в колеса не ставит. Для нас очень важно, чтобы были обеспечены интересы пассажиров — новосибирцев и гостей города.
Первые автобусы с новой автостанции выезжают 13 июля. А проход в метро должен открыться до конца лета. Киосков и торговли в новом автовокзале не будет, утверждает Андрей Гудовский, кроме разве что банкомата или вендинговых аппаратов, где можно купить чашку кофе. Его слова подтвердил мэр, сказав, что это сертифицированное помещение и есть правила техники безопасности, поэтому совмещать с торговым павильоном его просто невозможно.
На левом берегу Новосибирска городские власти также запланировали строительство автовокзала. Здание на улице Петухова будет одноэтажным, площадью около 500–600 квадратных метров. Строительство намечено на 2027–2028 годы.