Лучше без переходов: урбанист раскритиковал изменения на привокзальной площади Новосибирска

На прошлой неделе экспертам градсовета представили проект нового подземного перехода под площадью Гарина-Михайловского. При этом в перспективе один переход должен разрастись до целой подземной торговой сети, которую амбициозно назвали «Охотным рядом». Архитекторы эту идею раскритиковали. По мнению урбаниста Вячеслава Удинцева, здесь не всё гладко и с точки зрения современной организации пространства в принципе. Почему, он объяснил в своей колонке для НГС.
Недавно в мэрии Новосибирска представили новый проект по устройству новых подземных переходов с размещением в них павильонов. У площади вокзала Новосибирск-Главный много проблем, но проблемы с подземными переходами или ларьками из жителей до этого вряд ли кто-то наблюдал.
Основная задача привокзальной площади — это удобные пересадки с поезда на другой вид транспорта. Относительно удобно на вокзале реализована только пересадка с поезда на метро, но проблемы здесь тоже есть. Например, отсутствие лифтов или наличие большого количества ступенек. Особенно учитывая, что на вокзал люди обычно прибывают с сумками и чемоданами.
Неудобно реализованы пересадки на автобусы и троллейбусы: до них человеку идти далеко, а если пойдет дождь, то еще и очень неприятно. А если нужны определенные маршруты, например,
Решают ли новые подземные переходы эту проблему? Нет, вряд ли кому-то с сумками будет удобно использовать подземный переход вместо наземного, да и до самого перехода идти тоже далеко. А если, к тому же, в переходах установить торговые павильоны, то их пропускная способность снижается — толпящиеся покупатели будут мешать проходящим с багажом людям.
Вокзал — это лицо города. Привокзальная площадь — это первое, что видят приезжие. Она формирует их мнение о городе. Сейчас вокзальная площадь непривлекательна по двум причинам: из-за большого пустого асфальтового поля и неупорядоченной торговли, ларьков.
До реконструкции она выглядела намного привлекательнее. На площади была зелень, которая отделяла пешеходов от шума и пыли дороги. Люди на такой площади чувствовали себя комфортнее.
Строить избыточные ларьки нерационально, особенно внутри подземных переходов. Вместо этого нужно:
- изменить остановки, перенести их ближе к выходу из вокзала;
- убрать все нестационарные объекты, которые не имеют архитектурной ценности;
- не строить новые подземные переходы, а улучшить и обезопасить наземные;
- озеленить площадь и сделать ее дружелюбной для человека;
- ввести и соблюдать строгий дизайн-код для заведений, которые находятся рядом с вокзалом, чтобы он не выглядел маргинальным местом.
Привокзальную площадь проектировали множество раз, в том числе очень известные в стране архитекторы. Какой они ее представляли в
Еще одно решение переходов, которое критикуют урбанисты, — мостовые над дорогами. НГС объехал все и посмотрел, в каком они состоянии.
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