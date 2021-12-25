25 декабря суббота
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 2/10
usd 73.19
eur 82.93
Тема дняQR-коды для водителей
Фото пользователя

Вячеслав Удинцев

Архитектор-урбанист
Фото пользователя

Вячеслав Удинцев

Архитектор-урбанист
Все новости
Все новости

Лучше без переходов: урбанист раскритиковал изменения на привокзальной площади Новосибирска

Вячеслав Удинцев объяснил, почему новые переходы возле вокзала сделают перемещение по площади неудобнее

345
7Обсудить

Поделиться

Под привокзальной площадью должна появиться сеть переходов с ларьками — ее построит группа «Отелит»

Под привокзальной площадью должна появиться сеть переходов с ларьками — ее построит группа «Отелит»

Поделиться

На прошлой неделе экспертам градсовета представили проект нового подземного перехода под площадью Гарина-Михайловского. При этом в перспективе один переход должен разрастись до целой подземной торговой сети, которую амбициозно назвали «Охотным рядом». Архитекторы эту идею раскритиковали. По мнению урбаниста Вячеслава Удинцева, здесь не всё гладко и с точки зрения современной организации пространства в принципе. Почему, он объяснил в своей колонке для НГС.

Недавно в мэрии Новосибирска представили новый проект по устройству новых подземных переходов с размещением в них павильонов. У площади вокзала Новосибирск-Главный много проблем, но проблемы с подземными переходами или ларьками из жителей до этого вряд ли кто-то наблюдал.

Основная задача привокзальной площади — это удобные пересадки с поезда на другой вид транспорта. Относительно удобно на вокзале реализована только пересадка с поезда на метро, но проблемы здесь тоже есть. Например, отсутствие лифтов или наличие большого количества ступенек. Особенно учитывая, что на вокзал люди обычно прибывают с сумками и чемоданами.

Неудобно реализованы пересадки на автобусы и троллейбусы: до них человеку идти далеко, а если пойдет дождь, то еще и очень неприятно. А если нужны определенные маршруты, например, 79-й, то необходимо переходить огромную автодорогу.

Торговля в переходах может только усугубить ситуацию на привокзальной площади: покупатели будут мешать пассажирам, которые идут с багажом на вокзал или с вокзала

Торговля в переходах может только усугубить ситуацию на привокзальной площади: покупатели будут мешать пассажирам, которые идут с багажом на вокзал или с вокзала

Поделиться

Решают ли новые подземные переходы эту проблему? Нет, вряд ли кому-то с сумками будет удобно использовать подземный переход вместо наземного, да и до самого перехода идти тоже далеко. А если, к тому же, в переходах установить торговые павильоны, то их пропускная способность снижается — толпящиеся покупатели будут мешать проходящим с багажом людям.

Вокзал — это лицо города. Привокзальная площадь — это первое, что видят приезжие. Она формирует их мнение о городе. Сейчас вокзальная площадь непривлекательна по двум причинам: из-за большого пустого асфальтового поля и неупорядоченной торговли, ларьков.

В середине прошлого века на привокзальной площади было трамвайное кольцо и много зелени

В середине прошлого века на привокзальной площади было трамвайное кольцо и много зелени

Поделиться

До реконструкции она выглядела намного привлекательнее. На площади была зелень, которая отделяла пешеходов от шума и пыли дороги. Люди на такой площади чувствовали себя комфортнее.

Строить избыточные ларьки нерационально, особенно внутри подземных переходов. Вместо этого нужно:

  • изменить остановки, перенести их ближе к выходу из вокзала;
  • убрать все нестационарные объекты, которые не имеют архитектурной ценности;
  • не строить новые подземные переходы, а улучшить и обезопасить наземные;
  • озеленить площадь и сделать ее дружелюбной для человека;
  • ввести и соблюдать строгий дизайн-код для заведений, которые находятся рядом с вокзалом, чтобы он не выглядел маргинальным местом.

Привокзальную площадь проектировали множество раз, в том числе очень известные в стране архитекторы. Какой они ее представляли в 1930-х и в 1960-х — в большом материале об истории строительства вокзала Новосибирск-Главный.

Еще одно решение переходов, которое критикуют урбанисты, — мостовые над дорогами. НГС объехал все и посмотрел, в каком они состоянии.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

По теме (9)

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вокзал Новосибирск-ГлавныйПривокзальная площадьплощадь Гарина-Михайловского
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter