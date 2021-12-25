Лучше без переходов: урбанист раскритиковал изменения на привокзальной площади Новосибирска

На прошлой неделе экспертам градсовета представили проект нового подземного перехода под площадью Гарина-Михайловского. При этом в перспективе один переход должен разрастись до целой подземной торговой сети, которую амбициозно назвали «Охотным рядом». Архитекторы эту идею раскритиковали. По мнению урбаниста Вячеслава Удинцева, здесь не всё гладко и с точки зрения современной организации пространства в принципе. Почему, он объяснил в своей колонке для НГС.

Недавно в мэрии Новосибирска представили новый проект по устройству новых подземных переходов с размещением в них павильонов. У площади вокзала Новосибирск-Главный много проблем, но проблемы с подземными переходами или ларьками из жителей до этого вряд ли кто-то наблюдал.

