«Это аналог Охотного ряда»: сеть подземных переходов с киосками начали строить перед вокзалом Новосибирска

Что говорит застройщик

Директор и учредитель компании «Сталкер» Евгений Бурденюк рассказал корреспонденту НГС, что стройка на площади имени Гарина-Михайловского — первый этап по созданию здесь сети подземных переходов.



— Это аналог такого Охотного ряда в Москве <…>, то есть создание каких-то подземных площадей, которые находятся под землей. Сейчас задача — запустить проект, потому что он очень долго уже в стадии не реализации находится. <…> Сейчас исполняется самый простой первый этап, который никого не трогает, самый невидимый… Поэтому мы аккуратненького его маленькую часть и реализуем. <…>

Идея такова: спрятать людей от наших суровых сибирских погодных условий. Чтобы человек, приехав на поезде, мог пройти полностью под землей до наземного транспорта, не выходя на улицу. Или, допустим, он приехал на автобусе и может пройти до ж/д путей, не выходя на улицу. То же самое с пригородными поездами, с метрополитеном, с автобусами пригородного действия. Всё это интегрировать в одно подземное пространство, — объяснил Евгений Бурденюк.



Весь проект сети подземных переходов, предположил Бурденюк, будет осуществляться примерно в течение 10 лет. Первый этап, который уже запущен, должен завершиться к осени 2022 года. В разговоре с журналистом бизнесмен заметил, что в перспективе подземное пространство может иметь и торговую функцию, приведя в пример переход под часовней на Красном проспекте и проект подземного торгового пространства в Москве, в районе железнодорожного вокзала и станции метро «Павелецкая».



Руководитель «Сталкера» заверил журналиста, что они готовы внимательно прислушиваться к мнению архитектурного сообщества и вносить коррективы в проект.



— Все участники этой истории (неодобрительного обсуждения на президиуме. — Прим. ред.) — именитые архитекторы, с которыми можно встретиться, индивидуально проработать и еще раз повторить эту историю. Проработать их мнение, нюансы, взгляды… И всю эту историю привести к тому, чтобы это прошло одобрение, — заметил Бурденюк.



На прямой вопрос журналиста, готовы ли они, если потребуется, отказаться от павильона совсем или могут только согласиться на какие-то внешние изменения строения, Евгений Бурденюк ответил коротко: «Второй вариант». Но потом поправился: «На сегодняшний день, думаю, это какая-то нецелесообразная история. Насколько мы там договоримся или не договоримся, не готов комментировать».



Весной 2021 года НГС рассказал об открытии для пешеходов подземного перехода на Красном проспекте под часовней, где тоже развернется подземная торговля, которая, впрочем, была тут и ранее.

