«Это аналог Охотного ряда»: сеть подземных переходов с киосками начали строить перед вокзалом Новосибирска

На площади имени Гарина-Михайловского, напротив железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный, началось строительство подземного перехода с большим павильоном над входом. После начала работ застройщик вынес его внешний вид на обсуждение архитектурно-градостроительного совета мэрии. Архитекторы павильон единогласно раскритиковали, но запретить его строить не смогли: нет таких полномочий. Разрешение на стройку уже выдано мэрией.
По сути, этот переход и павильон — лишь небольшая часть от масштабного проекта сети подземных переходов на привокзальной площади. Всего под эти цели в аренду коммерческой структуре сдали 4,5 тысячи квадратных метров разных участков площади. При этом застройщик не скрывает, что переходы будут с торговыми киосками, называя их «аналогом Охотного ряда в Москве».
Как проект связан с вице-спикером горсовета Евгением Яковенко, чем объясняют горожанам его необходимость и почему эксперты предрекают пространству перед вокзалом судьбу площади Маркса, выяснял корреспондент НГС Илья Калинин.
Что начали строить на привокзальной площади
На прошлой неделе участники заседания президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска единогласно раскритиковали проект павильона, который должен появиться на выходе из нового подземного перехода на площади имени Гарина-Михайловского. Представлял проект павильона от имени застройщика — компании «Сталкер» — архитектор Алексей Хохлов.
Новый подземный переход уже начали строить. Он будет соединяться с имеющимися там переходами в метро, выход появится на муниципальной платной парковке. Всё последнее время автостоянка частично занимала земельный участок, который арендован ООО «Сталкер». Все разрешающие документы на строительство у застройщика есть, это подтверждают и в мэрии.
— Застройщику ООО «Сталкер» выдано разрешение от 09.11.2021
Как было озвучено на градостроительном совете, у «Сталкера» в аренде 4,5 тысячи квадратных метров привокзальной площади. По замыслам, под площадью должна развернуться подземная сеть, которая будет связывать зону пригородных касс, железнодорожный вокзал, метрополитен и остановки общественного транспорта. Весь этот большой участок поделен на несколько маленьких участков.
— Эти участки были выделены для того, чтобы сделать выходы из системы подземных переходов, которая планировалась еще до нас. Для этого были сформированы порядка 12–14 таких участков для выходов. И они раскиданы по всей площади. И мы в первой очереди строительства задействуем один из них. В этом месте мы организуем лестницу-спуск в новый переход, который закрывается стеклянным павильоном от осадков. Этот переход присоединяется уже к существующему подземному переходу, — рассказал корреспонденту НГС архитектор проекта павильона Алексей Хохлов.
По планам застройщика, отапливаемый стеклянный павильон площадью 188 квадратных метров, предназначен исключительно для входа в подземный переход и является укрытием от непогоды для пассажиров, ожидающих транспорт. Под землей — уже в самом переходе — планируется разместить семь туалетных кабинок: для мужчин, женщин и отдельно для инвалидов. Спуск под землю будет с автоматической платформой для инвалидов.
— Наверху — отапливаемый стеклянный павильон, где будет находиться персонал по работе с инвалидами, потому что инвалид сам на этом подъемнике не спустится. <…> Будет человек сидеть, смотреть за всем этим делом, уборщики, кто обслуживает туалеты. Я полагаю, мы выделим персоналу там (в надземном павильоне. — Прим. ред.) какое-нибудь помещение. Мы не всё отразили в проекте, что вылезет в процессе эксплуатации. В подвале же персонал весь день сидеть не может, — пояснил архитектор Хохлов.
Почему архитекторы выступили против проекта
Все участники обсуждения павильона на площади имени Гарина-Михайловского выступили против его появления. Не нашлось ни одного человека, кто хоть как-то допустил бы, что постройка там может быть.
Общее мнение довольно жестко озвучил архитектор Игорь Поповский, назвав привокзальную площадь «второй трагедией Новосибирска» после площади Маркса, где самой площади уже не осталось из-за хаотичной застройки, с которой сейчас сложно что-то сделать.
— Данное решение [с павильоном] функционально совершенно не обосновано. Оно сделано, скорее всего, с задачей получить площади, которые можно потом каким-то образом использовать. Поэтому инвестор и появился. Этот павильон никак не отработан ни с точки зрения транспортной схемы, ни с точки зрения вообще комплексного подхода к площади. Лично я считаю, что надо обращаться к мэру для остановки строительства. Потому что юридически сейчас остановить это строительство почти невозможно. <…> Официально это реконструкция перехода: к нему добавили еще один вход, но только с павильоном и площадями, где можно поставить какие-то маленькие магазины, — высказал свою точку зрения архитектор Поповский.
Он подчеркнул: вход в подземный переход в этом месте никак не вяжется ни с транспортной логистикой — рядом нет остановки общественного транспорта, она находится дальше; ни с пешеходным трафиком — поток людей здесь просто не проходит. Да и пассажиры, уверены участники обсуждения, дожидаться транспорт в павильоне, который будет расположен в стороне от остановки, тоже не станут.
«Какое-то время этот павильон будет стоять пустующим, а потом в нем появится какая-нибудь бургерная», — прозвучало предположение в ходе обсуждения на заседании президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии. Площадь должна оставаться без каких-либо павильонов вообще, посчитали участники обсуждения, а вход в подземелье, если он здесь необходим, можно сделать и без павильона — как вход в метро возле ТЦ «Апельсин».
— По реакции архитектора [Хохлова], который представлял проект, я понял, что юридически там всё обосновано, и они будут по-наглому строить. Я просто призвал [застройщика] к совести. Это, конечно, смешно, а что еще можно было сказать в этой ситуации? — вздохнул Поповский.
Кто реконструирует переход на привокзальной площади
Компания-застройщик — ООО «Сталкер» — образована в 2012 году. По данным системы «Контур.Фокус», активную деятельность она никогда не вела и заканчивала все годы или в ноль, или с убытками. Например, 2020 год «Сталкер» завершил с убытком в 18 тысяч рублей.
Учредителями ООО в равных долях числятся Евгений Бурденюк и Габдрашит Ягофаров. Бурденюк является участником или руководителем еще более 40 действующих фирм, Ягофаров — 35 действующих фирм. Оба являются учредителями ГК «Отелит», известной скандалами из-за строительства объектов-самоволок. К примеру, в начале октября НГС писал о возможном сносе главного здания ГК «Отелит», которое находится на перекрестке улиц Гоголя и Селезнева. Для этого местные жители пошли в суд доказывать, что нарушены градостроительные нормы, хотя ранее бизнесменам удалось признать права на офис. Другой пример — в августе в Новосибирске демонтировали строение, принадлежащее группе «Отелит», — павильон-пристройку к зданию кафе «Вилка-Ложка» на Речном вокзале. Городские власти добивались этого в судах несколько лет.
Издание «Тайга.инфо» связывает бизнес «Отелита» с семьей вице-спикера горсовета Новосибирска от «Единой России» Евгения Яковенко, со скандалом избравшегося в новый созыв в сентябре 2020 года. По данным коллег, сын Яковенко Семен входит в состав учредителей нескольких фирм из группы компаний «Отелит». К этой группе относится и сеть коммерческих киосков, которые появились более 10 лет назад в подземном переходе на площади Маркса.
Что говорит застройщик
Директор и учредитель компании «Сталкер» Евгений Бурденюк рассказал корреспонденту НГС, что стройка на площади имени Гарина-Михайловского — первый этап по созданию здесь сети подземных переходов.
— Это аналог такого Охотного ряда в Москве <…>, то есть создание каких-то подземных площадей, которые находятся под землей. Сейчас задача — запустить проект, потому что он очень долго уже в стадии не реализации находится. <…> Сейчас исполняется самый простой первый этап, который никого не трогает, самый невидимый… Поэтому мы аккуратненького его маленькую часть и реализуем. <…>
Идея такова: спрятать людей от наших суровых сибирских погодных условий. Чтобы человек, приехав на поезде, мог пройти полностью под землей до наземного транспорта, не выходя на улицу. Или, допустим, он приехал на автобусе и может пройти до ж/д путей, не выходя на улицу. То же самое с пригородными поездами, с метрополитеном, с автобусами пригородного действия. Всё это интегрировать в одно подземное пространство, — объяснил Евгений Бурденюк.
Весь проект сети подземных переходов, предположил Бурденюк, будет осуществляться примерно в течение 10 лет. Первый этап, который уже запущен, должен завершиться к осени 2022 года. В разговоре с журналистом бизнесмен заметил, что в перспективе подземное пространство может иметь и торговую функцию, приведя в пример переход под часовней на Красном проспекте и проект подземного торгового пространства в Москве, в районе железнодорожного вокзала и станции метро «Павелецкая».
Руководитель «Сталкера» заверил журналиста, что они готовы внимательно прислушиваться к мнению архитектурного сообщества и вносить коррективы в проект.
— Все участники этой истории (неодобрительного обсуждения на президиуме. — Прим. ред.) — именитые архитекторы, с которыми можно встретиться, индивидуально проработать и еще раз повторить эту историю. Проработать их мнение, нюансы, взгляды… И всю эту историю привести к тому, чтобы это прошло одобрение, — заметил Бурденюк.
На прямой вопрос журналиста, готовы ли они, если потребуется, отказаться от павильона совсем или могут только согласиться на какие-то внешние изменения строения, Евгений Бурденюк ответил коротко: «Второй вариант». Но потом поправился: «На сегодняшний день, думаю, это какая-то нецелесообразная история. Насколько мы там договоримся или не договоримся, не готов комментировать».
Весной 2021 года НГС рассказал об открытии для пешеходов подземного перехода на Красном проспекте под часовней, где тоже развернется подземная торговля, которая, впрочем, была тут и ранее.