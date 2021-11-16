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Под привокзальной площадью в Новосибирске решили развернуть новую систему подземных переходов

Длина первого составит 30 метров

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Переход появится под площадью Гарина-Михайловского

Переход появится под площадью Гарина-Михайловского

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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство подземного перехода рядом с муниципальной парковкой у железнодорожного вокзала. Его получила компания ООО «Сталкер». В будущем, согласно документу, здесь может появиться система новых переходов.

Документ опубликован на сайте мэрии Новосибирска. Согласно ему, протяженность первого перехода составит 30 метров.

Новый переход сделают на кадастровом участке, который состоит из нескольких фрагментов (обозначены зеленым цветом)

Новый переход сделают на кадастровом участке, который состоит из нескольких фрагментов (обозначены зеленым цветом)

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По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Сталкер» зарегистрировали в 2012 году. Фирма занимается арендой и управлением имуществом, строительством жилых и нежилых зданий и прочими строительными работами. Директор фирмы — Евгений Бурденюк. Он также выступает одним из учредителей и директором ООО «Отелит».

— Наша основная цель — исполнить обязательства по выделенному участку по строительству подземного сооружения. Сейчас наша задача — сделать первый этап реализации проекта. Выбрали тот, который можем реализовать на сегодняшний день. Участок состоит из множества подземных переходов, с потенциалом застройки подземной части площади Гарина-Михайловского, — рассказал Евгений Бурденюк в разговоре с корреспондентом НГС.

Он уточнил, что «Сталкер» построит переход, потому что это необходимо в рамках договора об освоении участка. После этого фирма будет проектировать и согласовывать дальнейший план развития участка.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, сколько переходов и для чего построят на площади Гарина-Михайловского, а также сроки их строительства.

Ранее НГС писал о возможном сносе главного здания ГК «Отелит», которое находится на перекрестке улиц Гоголя и Селезнева. Для этого местные жители пошли в суд, хотя до этого бизнесменам удалось признать права на офис. Читайте подробности в материале Лизы Пичугиной.

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подземный переходмуниципальная парковкаНовосибирск-Главный
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