Под привокзальной площадью в Новосибирске решили развернуть новую систему подземных переходов

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство подземного перехода рядом с муниципальной парковкой у железнодорожного вокзала. Его получила компания ООО «Сталкер». В будущем, согласно документу, здесь может появиться система новых переходов.
Документ опубликован на сайте мэрии Новосибирска. Согласно ему, протяженность первого перехода составит
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Сталкер» зарегистрировали в 2012 году. Фирма занимается арендой и управлением имуществом, строительством жилых и нежилых зданий и прочими строительными работами. Директор фирмы — Евгений Бурденюк. Он также выступает одним из учредителей и директором ООО «Отелит».
— Наша основная цель — исполнить обязательства по выделенному участку по строительству подземного сооружения. Сейчас наша задача — сделать первый этап реализации проекта. Выбрали тот, который можем реализовать на сегодняшний день. Участок состоит из множества подземных переходов, с потенциалом застройки подземной части площади Гарина-Михайловского, — рассказал Евгений Бурденюк в разговоре с корреспондентом НГС.
Он уточнил, что «Сталкер» построит переход, потому что это необходимо в рамках договора об освоении участка. После этого фирма будет проектировать и согласовывать дальнейший план развития участка.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, сколько переходов и для чего построят на площади Гарина-Михайловского, а также сроки их строительства.
Ранее НГС писал о возможном сносе главного здания ГК «Отелит», которое находится на перекрестке улиц Гоголя и Селезнева. Для этого местные жители пошли в суд, хотя до этого бизнесменам удалось признать права на офис. Читайте подробности в материале Лизы Пичугиной.