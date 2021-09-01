Суд пересмотрит иск по итогам выборов в горсовет на участке, где проиграл член коалиции «Новосибирск-2020»

Сегодня, 1 сентября, Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове отправил на новое рассмотрение иск об отмене результатов выборов в горсовет Новосибирска. Его подавал кандидат в депутаты Вячеслав Якименко, который выдвигал свою кандидатуру в Октябрьском районе.
Выборы в горсовет Новосибирска состоялись 13 сентября 2020 года. Тогда коалиция «Новосибирск-2020» заявила о массовом ночном вбросе голосов на участке
— Суд огласил решение, текста пока никакого нет. Мы жаловались на то, что у нас заседания прошли практически в режиме гостайны — нельзя было записывать на диктофон, копировать материалы, делать фото. Например, на ознакомление с книгой избирателей, в которой несколько тысяч фамилий, дали полтора часа. Апелляция не уведомила нас о дате заседания, также мы жаловались на неправильное распределение времени доказывания, — сообщил НГС представитель Вячеслава Якименко, юрист Кирилл Кузнецов.
По словам истца, суд отменил решение судов первой и второй инстанций по оспариванию итогов голосования в Новосибирске в 2020 году.
— Он сделал это на основании грубейших ошибок суда первой инстанции, внимание на которые не обратил суд апелляционной инстанции, об участии в котором нас не уведомили в должном объеме, — сообщил Вячеслав Якименко в разговоре с корреспондентом НГС.
Депутат Евгений Яковенко не ответил на звонок корреспондента НГС и не ответил на сообщение. Он выступает в деле как заинтересованное лицо.
В карточке на сайте Восьмого кассационного суда общей юрисдикции указан результат рассмотрения: «решение суда 1-й инстанции отменено с возвращением на новое рассмотрение». Кирилл Кузнецов считает, что, скорее всего, повторно дело будет рассматривать тот же судья.
Ранее НГС рассказывал, что в Бердске с участия в выборах в горсовет сняли 12 из 17 оппозиционных кандидатов. Это связано с тем, что их без суда признали причастными к «экстремистским организациям». Объясняем, из-за какого закона это произошло и к чему могут привести новые запретительные меры.