Суд пересмотрит иск по итогам выборов в горсовет на участке, где проиграл член коалиции «Новосибирск-2020»

Сегодня, 1 сентября, Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове отправил на новое рассмотрение иск об отмене результатов выборов в горсовет Новосибирска. Его подавал кандидат в депутаты Вячеслав Якименко, который выдвигал свою кандидатуру в Октябрьском районе.

Выборы в горсовет Новосибирска состоялись 13 сентября 2020 года. Тогда коалиция «Новосибирск-2020» заявила о массовом ночном вбросе голосов на участке № 1833 , на котором выдвигался Якименко. Депутатом от округа стал представитель «Единой России» Евгений Яковенко. После этого представитель коалиции подал иск в суд Октябрьского района, чтобы оспорить результаты. В октябре прошлого года суд признал их законными. 20 декабря состоялось заседание апелляционного суда. После этого Вячеслав Якименко оспорил решение в кассационном суде.