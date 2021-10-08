В Новосибирске на железнодорожном вокзале разрешили работу частной междугородней автостанции

Автостанцию «Железнодорожная», которая принадлежит частной компании, внесли в реестр начальных и конечных остановочных пунктов Новосибирской области. Это значит, что альтернативная автостанция, которая расположена в здании железнодорожного вокзала, теперь может полноценно работать: принимать пассажиров, отправлять и принимать рейсы. В начале октября первые автобусы поехали в Венгерово и в Кыштовку. Об этом НГС рассказали в руководстве автостанции на ж/д вокзале:
— Полностью разрешили. Министерство транспорта внесло станцию «Железнодорожная» в реестр начальных и конечных остановочных пунктов. А мэрия, в свою очередь, согласовала пути подъезда. Дальше уже будет иметь значение конкуренция и качество оказываемых пассажирских перевозок, — сообщила директор ООО «Автовокзал-Северный» Марина Ярцева. — Перевозчики будут выбирать, с кем они хотят работать, с кем им будет более удобно. Соответственно, будут выбирать и пассажиры.
По ее словам, пока заключили договор с перевозчиками, которые с начала октября выполняют рейсы в Кыштовку и в Венгерово. В ближайшее время с новой автостанции пассажиры смогут уехать в Маслянино. Сейчас на согласовании рейсы до Новокузнецка, Таштагола, Белово.
Пока автобусы, которые будут отправляться с «Железнодорожной», не будут заходить на другие автостанции. В дальнейшем этот вопрос будет решать сам перевозчик на свое усмотрение, уточнила руководитель автостанции.
Автостанцию «Железнодорожная» официально открыли летом 2020 года бывшие сотрудники автовокзала совместно с РЖД, после чего начались разногласия собственников и местных властей.
В итоге сейчас на железнодорожном вокзале два мини-автовокзала. Кассово-диспетчерский пункт городского автовокзала Главного открыли в 2017 году — он работает и принадлежит мэрии.
— В мае мы попали на личный прием генерального прокурора РФ, на котором присутствовал губернатор Новосибирской области. И только после вмешательства генеральной прокуратуры, помощи губернатора и мер реагирования, принятых областной прокуратурой, стала возможной работа автостанции «Железнодорожная», — подчеркнула Марина Ярцева.
В Министерстве транспорта Новосибирской области подтвердили, что автостанцию «Железнодорожная» внесли в реестр конечных и остановочных пунктов.
По данным базы «Контр.Фокус», ООО «Автовокзал-Северный» зарегистрировано в декабре 2013 года. Выручка за 2020 год составила 1,9 млн рублей. Генеральный директор компании Марина Ярцева — один из учредителей (имеет долю в уставном капитале 10%). Также в составе учредителей Дмитрий Пчела (50%), он также является учредителей компании ООО «СК "СТРОЙ ГРАД"», ООО «Восточный двор». В списке учредителей ООО «Автовокзал-Северный» — Рубен Манукян (25%), Анастасия Ермакова (10%), Дарья Шишкина (10%). В истории компании упоминаются два генеральных директора: Александр Веденеев, Сергей Ермаков (бывший директор новосибирского автовокзала).
Летом на НГС вышел репортаж о том, как пассажиры уезжают за город с разных автостанций, в том числе от железнодорожного вокзала.