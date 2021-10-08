В Новосибирске на железнодорожном вокзале разрешили работу частной междугородней автостанции

Автостанцию «Железнодорожная», которая принадлежит частной компании, внесли в реестр начальных и конечных остановочных пунктов Новосибирской области. Это значит, что альтернативная автостанция, которая расположена в здании железнодорожного вокзала, теперь может полноценно работать: принимать пассажиров, отправлять и принимать рейсы. В начале октября первые автобусы поехали в Венгерово и в Кыштовку. Об этом НГС рассказали в руководстве автостанции на ж/д вокзале:



— Полностью разрешили. Министерство транспорта внесло станцию «Железнодорожная» в реестр начальных и конечных остановочных пунктов. А мэрия, в свою очередь, согласовала пути подъезда. Дальше уже будет иметь значение конкуренция и качество оказываемых пассажирских перевозок, — сообщила директор ООО «Автовокзал-Северный» Марина Ярцева. — Перевозчики будут выбирать, с кем они хотят работать, с кем им будет более удобно. Соответственно, будут выбирать и пассажиры.