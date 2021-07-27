Автовокзал-базар: как новосибирцы выезжают из города на автобусах. Репортаж

Лето в городе — это уже повод для того, чтобы из него выехать. Лучше к морю на самолете, но и автобусом в соседний город или село — тоже неплохо, хотя поиск подходящего автовокзала в Новосибирске — для многих по-прежнему квест. Если, конечно, нет отработанного алгоритма действий.



Новосибирский автовокзал уже давно переехал на Гусинобродское шоссе, но многие горожане до сих пор не могут смириться с этим фактом и избегают поездки на место бывшей барахолки (многие так и говорят — «автовокзал, где была барахолка»).



Власти обещают пустить туда трамвай, открыть станцию метро, но пока это лишь перспектива. Автовокзал на Гусинке называется Новосибирский Автовокзал-Главный. Кстати, по наблюдениям корреспондентов, сейчас там действительно больше народу, чем после открытия. Но большинство все же отдают предпочтение автостанции на ж/д вокзале.