Автовокзал-базар: как новосибирцы выезжают из города на автобусах. Репортаж

Автовокзал — одна из самых болевых точек в инфраструктуре Новосибирска. Долгострой на Красном проспекте, строительство автовокзала на Гусинобродском шоссе, куда не всем удобно добираться. Разные автостанции, которые то работают, то не работают. Всё это только путает пассажиров, еще не разобравшихся в хитрой системе автовокзалов в Новосибирске и не выбравших свой алгоритм действий в попытках сесть на междугородний автобус. Большинство предпочитают уезжать с автостанции на ж/д вокзале, хотя автовокзал на Гусинобродском шоссе гораздо комфортнее. Корреспонденты НГС посмотрели, как выглядят автостанции в Новосибирске, и узнали, куда с них можно уехать.
Лето в городе — это уже повод для того, чтобы из него выехать. Лучше к морю на самолете, но и автобусом в соседний город или село — тоже неплохо, хотя поиск подходящего автовокзала в Новосибирске — для многих по-прежнему квест. Если, конечно, нет отработанного алгоритма действий.
Новосибирский автовокзал уже давно переехал на Гусинобродское шоссе, но многие горожане до сих пор не могут смириться с этим фактом и избегают поездки на место бывшей барахолки (многие так и говорят — «автовокзал, где была барахолка»).
Власти обещают пустить туда трамвай, открыть станцию метро, но пока это лишь перспектива. Автовокзал на Гусинке называется Новосибирский Автовокзал-Главный. Кстати, по наблюдениям корреспондентов, сейчас там действительно больше народу, чем после открытия. Но большинство все же отдают предпочтение автостанции на ж/д вокзале.
Автостанция на железнодорожном вокзале
Городская автостанция (остановочный пункт) на железнодорожном вокзале — это небольшой павильон на Шамшурина, 43а. Одно из главных неудобств в том, что мини-автовокзал находится на небольшом участке между двумя дорогами. По сути — в гуще транспортного потока, рядом с проезжей частью.
В павильоне довольно тесно и душно, поэтому после покупки билетов пассажиры выходят ждать свой автобус на улицу. Но там тоже не лучше. Скамеек мало, курят кто где захочет, грязный асфальт с разводами. Хочется как можно быстрее дождаться свой автобус и забыть это место как страшный сон.
Туалет здесь — это отдельная история, но актуальная для пассажиров, которым еще два часа быть в автобусе. На первый взгляд кажется, что здесь все продумано — электронные табло, кнопочки, красивые двери. Но на деле — лучше бы не было никакой электроники, так как в ней нет никакого смысла. Чтобы попасть в уборную, нужно сначала отстоять в очереди к администратору, там заплатить 30 рублей (покупка билета не дает преимуществ). Дальше вы получите инструкцию.
— Нужно сильно дернуть ручку, я вас пущу, — говорит администратор. — Когда зайдете, нажмите кнопку «Закрыть», чтобы я больше никого не пускала [а что, по ошибке могут кого-то пустить?]. Про санитарное состояние говорить не хочется, бывает и хуже. Это просто переносной туалет со всеми вытекающими в прямом и переносном смысле.
Пассажиры садятся там, куда подойдет автобус, если автобусов несколько, они выстраиваются в очередь. Никаких платформ с номерами, как это было на старом автовокзале, тут, само собой, нет — территория очень маленькая, такая роскошь непозволительна. Перед отправкой по традиции выходит контролер и дает команду: «Готовим билеты».
Главный плюс городской автостанции — в ее местоположении: центр города, транспортная развязка, метро.
На ж/д вокзале есть еще одна автостанция — зал ожидания на первом этаже железнодорожного вокзала, парковка автобусов — на площадке перед зданием. Несмотря на все атрибуты цивилизованной автостанции, сейчас она практически не работает.
С этой площадки пока отправляются только несколько рейсов в Томск, объяснили в кассе. Станция открылась в 2020 году, после чего начались разногласия собственников и местных властей. Так что зал ожидания есть, касса работает.
— Нас внесли в постановление о начальных и конечных остановочных пунктах, но полноценно запустить автостанцию пока не получается, — уточнили в руководстве станции.
Автостанция на Речном вокзале
Городская автостанция на Речном вокзале находится в двух локациях. В переходе — киоск по продаже билетов: здесь окошко и пара железных кресел. Платформа для автобусов — под мостом, там, где конечная маршруток и какая-то стихийная стоянка такси.
Кассир автостанции говорит, что не нужно переживать, если не знаете, как идти к автобусу. Как только он подойдет, кассир выйдет и проводит пассажиров к месту посадки.
Другая станция на Речном вокзале
Тут та же история, что и с альтернативной станцией на Речном вокзале. Вход на станцию — через ТЦ «Речной». Там теперь небольшой зал ожидания и касса (при входе в ТЦ много указателей, как пройти к автостанции, так что не заблудитесь).
Посадка — наверху, перед входом в ТЦ с верхних этажей. Сотрудники автостанции говорят, что ждут всех разрешений, чтобы полноценно работать. Пока можно уехать лишь на автобусах малой вместимости и только в Томск.
Остановочный пункт «Юго-Западная» на Станиславского, 34
Неплохой вариант для жителей левобережья, особенно если не нужно ехать в северном направлении. Здесь довольно большой зал ожидания примерно на 40 мест. Бесплатные туалеты, электронные табло, объявление рейсов. Автостанция напоминает автовокзал, который был на Красном проспекте.
Здесь можно перекусить и подождать свой автобус, который останавливается прямо перед зданием.
Остановочный пункт Хилокская
Кассово-диспетчерский пункт находится на Хилокской, 19 — практически на выезде из города. По словам пассажиров, которые ждали свой рейс до Славгорода, они садятся здесь в исключительных случаях — иногда так удобнее по личным обстоятельствам.
Автостанция работает не каждый день. В воскресенье и понедельник — выходные, кроме того, есть два получасовых перерыва в районе обеда.
Также есть автостанция «Аэропорт Толмачёво» возле аэропорта — удобно садиться на автобус тем, кто через Новосибирск едет в другой город.
Новосибирский Автовокзал-Главный
Новосибирский Автовокзал-Главный выглядит чуть ли не образцово-показательным автовокзалом. Двухэтажное просторное здание. На улице жарко, внутри прохладно.
Электронные табло, уборные, комнаты матери и ребенка, станции для зарядки гаджетов, кофейные автоматы, небольшая столовая с адекватными ценами (куриная котлета с гречкой — 100 рублей, каша с напитком на завтрак — 89 рублей).
Охранник вежливый и опрятно одетый. Есть даже надписи на китайском — не факт, что кому-то нужны, но красиво.
Самое интересное — несмотря на весь скепсис по поводу востребованности нового автовокзала, народ там есть. Во всяком случае, пассажиров стало ощутимо больше, чем через год после открытия.
Тем не менее, по словам кассиров на главном автовокзале, большинство пассажиров предпочитают автостанцию на Шамшурина.
С покупкой билетов, точнее с ценами на билеты, на новосибирских автовокзалах тоже может быть путаница. На Гусинобродском шоссе и на ж/д билеты на автобус продают без сервисного сбора. На остальных автостанциях есть сервисный сбор в размере 10% от стоимости билета. Если покупать билет на сайте новосибирского автовокзала nsk-avtovokzal.ru, сервисный сбор будет 6% от стоимости билета.
Билеты на рейсы, которые курирует второй автовокзал (альтернативные автостанции на ж/д и на Речном), можно купить на сайте nsk-avtovokzal.ru.
Вообще купить билет можно на любой автостанции, главное — заранее уточнить место посадки.
— Указанное в билете место посадки является обязательным. Невозможно осуществить посадку в пункте, который у вас в билете не указан, — говорится на сайте главного автовокзала.
Система сложная, с первого раза не разберешься. Поэтому на помощь пассажирам приходят знающие что и почем водители такси. Их машины стоят тут же на парковках, рядом с подъезжающими автобусами.
— Барнаул, Кемерово, Тогучин, Маслянино, — крутят ключами водители и оценивают взглядом вновь прибывших на автостанцию возле ж/д вокзала. — Комфортные машинки, недорого.
Билет в Барнаул, например, у них стоит полторы тысячи на человека. Поездка на автобусе обходится примерно в 750 рублей.
Что еще почитать про транспорт в Новосибирске
Автовокзал уехал, а здание осталось. Что происходит с недостроем и когда он перестанет портить Новосибирск.
В Новосибирске с Пригородного простора отправилась новая городская электричка — 14 ярких кадров с запуска.
На маршруты Новосибирска вышли 40 новых автобусов — смотрим, как они выглядят.