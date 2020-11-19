Ж/д вокзал открыл автобусную станцию — но мэрия не пускает к ней пассажирский транспорт

Мэрия Новосибирска объяснила, почему запрещен проезд автобусов к автостанции у ж/д вокзала.
На железнодорожном вокзале — два мини-автовокзала. Кассово-диспетчерский пункт городского автовокзала Главного открыли в 2017 году — он работает и принадлежит мэрии. И новая автостанция «Железнодорожная», которую официально открыли летом бывшие сотрудники автовокзала совместно с РЖД. Но к ней автобусы подъезжать не могут.
Недавно читатели НГС сообщили, что на станции «Железнодорожная» нет автобусов и перед автобусной стоянкой (со стороны улицы Дмитрия Шамшурина) стоит знак, запрещающий въезд транспорту весом свыше трех тонн.
— Запрещающий знак 3.11 ПДД, ограничивающий движение транспортных средств весом более трех тонн, появился в день открытия автостанции —
В мэрии объяснили, что знак установили, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.
— Автомобильная дорога по улице Дмитрия Шамшурина включена в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, — ответили на запрос НГС в пресс-центре мэрии.
Как уточнили в мэрии, знак установили
Главный автовокзал в Новосибирске открылся в декабре прошлого года. Двухэтажное здание общей площадью 1620 квадратных метров построили за два года на деньги инвестора. Пассажирам нравится здание вокзала, но не всем удобно до него добираться, так как анонсированное строительство двух станций метро пока откладывается.