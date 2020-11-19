Ж/д вокзал открыл автобусную станцию — но мэрия не пускает к ней пассажирский транспорт

Мэрия Новосибирска объяснила, почему запрещен проезд автобусов к автостанции у ж/д вокзала.



На железнодорожном вокзале — два мини-автовокзала. Кассово-диспетчерский пункт городского автовокзала Главного открыли в 2017 году — он работает и принадлежит мэрии. И новая автостанция «Железнодорожная», которую официально открыли летом бывшие сотрудники автовокзала совместно с РЖД. Но к ней автобусы подъезжать не могут.

Недавно читатели НГС сообщили, что на станции «Железнодорожная» нет автобусов и перед автобусной стоянкой (со стороны улицы Дмитрия Шамшурина) стоит знак, запрещающий въезд транспорту весом свыше трех тонн.