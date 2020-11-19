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Ж/д вокзал открыл автобусную станцию — но мэрия не пускает к ней пассажирский транспорт

Решение объяснили безопасностью дорожного движения

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Знак поставили еще летом — сейчас в мэрии рассказали зачем

Знак поставили еще летом — сейчас в мэрии рассказали зачем

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Мэрия Новосибирска объяснила, почему запрещен проезд автобусов к автостанции у ж/д вокзала.

На железнодорожном вокзале — два мини-автовокзала. Кассово-диспетчерский пункт городского автовокзала Главного открыли в 2017 году — он работает и принадлежит мэрии. И новая автостанция «Железнодорожная», которую официально открыли летом бывшие сотрудники автовокзала совместно с РЖД. Но к ней автобусы подъезжать не могут.

Недавно читатели НГС сообщили, что на станции «Железнодорожная» нет автобусов и перед автобусной стоянкой (со стороны улицы Дмитрия Шамшурина) стоит знак, запрещающий въезд транспорту весом свыше трех тонн.

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— Запрещающий знак 3.11 ПДД, ограничивающий движение транспортных средств весом более трех тонн, появился в день открытия автостанции — 9 июля, хотя ранее в этом месте знака никогда не было. К сожалению, нас поставили в такие условия, что автобус не может заехать на автостанцию, — прокомментировала ситуацию представитель ООО «Автовокзал-Северный» (автостанция «Железнодорожная» и автостанция «Речной вокзал») Марина Ярцева. — Три тонны — масса внедорожника, конечно, пассажирский транспорт весит больше. Обычно подобные знаки устанавливают на мостах, переправах и прочих сооружениях после проведенной экспертизы о необходимости установки. Аналогичная ситуация произошла на нашей автостанции на Речном: такой же знак появился через неделю после открытия автостанции.

В мэрии объяснили, что знак установили, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

— Автомобильная дорога по улице Дмитрия Шамшурина включена в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, — ответили на запрос НГС в пресс-центре мэрии.

Как уточнили в мэрии, знак установили 7 июля 2020 года, чтобы предотвратить ДТП, связанные с наездом на пешеходов, к тому же участок улицы Дмитрия Шамшурина — тупиковый, а «геометрические параметры» проезжей части не позволяют грузовому транспорту безопасно разворачиваться, автобус может наехать на пешехода.

Главный автовокзал в Новосибирске открылся в декабре прошлого года. Двухэтажное здание общей площадью 1620 квадратных метров построили за два года на деньги инвестора. Пассажирам нравится здание вокзала, но не всем удобно до него добираться, так как анонсированное строительство двух станций метро пока откладывается.

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автобусыавтовокзалбезопасность дорожного движения
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