Скандально известный павильон на площади у вокзала сдают за 400 тысяч — архитекторы считают, что проект уродует город

На сайте «Авито» появилось объявление о сдаче в аренду площадей павильона, который не так давно построили на привокзальной площади Новосибирска.
В объявлении отмечен тип здания как торговый центр и указана общая площадь: 115 квадратных метров. Стоимость месячной аренды одного квадратного метра 3500 рублей, а общая месячная стоимость —
Что за павильон
Павильон, строительство которого вела компания «Сталкер», привлек общественное внимание скандальным обсуждением на президиуме архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска в конце декабря 2021 года. Тогда все участники совещания раскритиковали проект размещения объекта на привокзальной площади.
Эксперты считали, что площади имени Гарина-Михайловского может грозить судьба площади Карла Маркса, а здание на привокзальной площади начали строить лишь для того, чтобы получить новые торговые площади. Вот только члены совета не могли ничего сделать из-за отсутствия у них таких прав: архитекторы только могли обратиться к мэру и призвать к совести застройщика.
Однако и застройщик в разговоре с корреспондентом НГС, и архитектор проекта, выступавший на градостроительном совете, в декабре 2021 года утверждали, что павильон предназначен для защиты входа в подземный переход, а также станет укрытием от непогоды для пассажиров, ожидающих городской транспорт.
— Наверху — отапливаемый стеклянный павильон, где будет находиться персонал по работе с инвалидами, потому что инвалид сам на этом подъемнике не спустится. <…> Будет человек сидеть, смотреть за всем этим делом, уборщики, кто обслуживает туалеты. Я полагаю, мы выделим персоналу там (в надземном павильоне. — Прим. ред.) какое-нибудь помещение, — рассказывал тогда автор проекта архитектор Алексей Хохлов.
Что говорит владелец
Директор и учредитель «Сталкера» Евгений Бурденюк объяснил корреспонденту НГС, что павильон выстроен для тех, кто будет укрываться от дождя. А теперь ожидающие смогут там поесть.
ООО «Сталкер» образовано в 2012 году. Директор и учредитель (50%) «Сталкера» — Евгений Бурденюк. Второй учредитель — Габдрашит Ягофаров. Финансовые показатели на конец 2021 года: чистый убыток — 31 тысяча рублей.
— Там площадь предназначена для размещения общепита для тех людей, которые будут укрываться от дождя. Эти площади предлагаются в аренду. <…> Изначально не планировалось размещать [торговые площади], а сейчас мы понимаем, что, не мешая эксплуатации павильона, есть возможность сдать помещения и улучшить сервис.
Бурденюк также заметил, что проект усовершенствовали в соответствии со всеми требованиями, которые к ним были выдвинуты после обсуждения с экспертами. Правда, ранее на президиуме архитектурно-градостроительного совета озвучивалось только одно: строить на площади нельзя. Уточнить, что именно пришлось изменить в проекте, руководитель «Сталкера» не смог, только пожаловался на низкую цену реализации аренды, которая не покроет инвестиций. При этом сумму инвестиций бизнесмен назвать отказался.
Опасения архитекторов: могут еще одну реконструкцию сделать
Архитектор Игорь Поповский, который в декабре 2021 года критиковал проект строения на привокзальной площади, в разговоре с корреспондентом НГС в очередной раз подчеркнул: с точки зрения закона что-то предъявить застройщику сложно. Декабрьский президиум градостроительного совета стал формальным, заметил Поповский и добавил, что уже тогда говорил: в павильоне появится какая-нибудь бургерная.
— Все требования градсовета не могли иметь никакой юридической силы. Потому что это проходило после получения разрешения на строительство [выданного мэрией]. Я считаю, это такая многоходовая ситуация… Они как бы сделали реконструкцию входного узла в переход, но на самом деле сделали коммерческие площади и туалет. И всё. Мы так и говорили на градсовете, что это хитрая схема. И впоследствии эта ситуация будет складываться для этого места неблагоприятно: тут могут и новую реконструкцию сделать, и тоже на законных правах. Сделать реконструкцию этого же входа: увеличить его, например, — предположил Поповский.
Причем земельный участок на привокзальной площади был передан застройщику без торгов — в рамках государственно-частного проекта реконструкции входов в подземные переходы.
— Самое главное, я вам скажу, это — очень странный объект. И он ведь теперь не временный. Он — капитальный. И он появился, и это — прецедент. Я считаю, что такие прецеденты надо категорически останавливать в таких парадных местах, как площадь Гарина-Михайловского. Это — такой гриб, который перекрывает перспективу главного вокзала. Этот гриб вырос из-за коммерческой привлекательности. Который вырос… Как это у знаменитого советского юмориста Райкина было: «через заднее кирилицо». Вот они это и сделали через заднее «кирилицо», — сказал Поповский.
Что касается замечания Евгения Бурденюка о том, что были выполнены все требования по корректировке проекта, Поповский категорически заметил, что на том скандальном совещании никаких требований к застройщику никто не выдвигал, понимая бессмысленность этого.
Чем еще известен Бурденюк
Евгений Бурденюк и Габдрашит Ягофаров являются еще и учредителями компании «Отелит», которая долгое время называлась группой компаний. Издание «Тайга.инфо» связывает бизнес «Отелита» с семьей вице-спикера горсовета Новосибирска от «Единой России» Евгения Яковенко, со скандалом избравшегося в новый созыв в сентябре 2020 года. По данным коллег, сын Яковенко Семен входит в состав учредителей нескольких фирм из группы компаний «Отелит». К этой группе и предпринимателям относится и сеть коммерческих киосков, которые появились более 10 лет назад в подземном переходе на площади Маркса, а также здание якобы механизированной парковки, которая расположена над разрушающейся подпорной стеной на улице Есенина.
Одновременно со сдачей нового павильона в аренду стало известно о сносе на той же площади другого павильона, который служил зданием автостанции. Мэр Анатолий Локоть объявил, что снос осуществляется в целях «благоустройства ворот Новосибирска». Можно ожидать, что торговые точки, которые находились в павильоне автостанции, после сноса переместятся в новый павильон.