Скандально известный павильон на площади у вокзала сдают за 400 тысяч — архитекторы считают, что проект уродует город

На сайте «Авито» появилось объявление о сдаче в аренду площадей павильона, который не так давно построили на привокзальной площади Новосибирска.

В объявлении отмечен тип здания как торговый центр и указана общая площадь: 115 квадратных метров. Стоимость месячной аренды одного квадратного метра 3500 рублей, а общая месячная стоимость — 402 500 рублей. Калькулятор «Авито» рассчитывает, что в год владелец павильона получит 4 миллиона 830 тысяч рублей.

