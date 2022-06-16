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На площади перед железнодорожным вокзалом в Новосибирске снесут автостанцию

Павильон перенесут в другое место

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Автостанцию на железнодорожном вокзале открыли в 2017 году

Автостанцию на железнодорожном вокзале открыли в 2017 году

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Автостанцию на железнодорожном вокзале, расположенную среди остановок общественного транспорта, перенесут в другое место — об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на еженедельной пресс-конференции.

— Безусловно, мы планируем дальше заниматься благоустройством ворот Новосибирска. И старый этот павильончик будет снесен. Все службы перейдут в новое помещение, — ответил он на вопрос НГС, но не уточнил, куда именно будут переносить автостанцию.

Кассово-диспетчерский пункт городского автовокзала Главный открыли в 2017 году. Это филиал городского автовокзала на Гусинобродском шоссе, который строила компания ООО «Авто-сервис», принадлежащая Андрею Гудовскому, ныне депутату городского совета.

Источник НГС сообщил, что новое место автостанции будет в строящемся подземном переходе на площади Гарина-Михайловского, но официально эта информация не подтверждена.

Новосибирские власти также запланировали строительство автовокзала на улице Петухова в 2027–2028 годах. Новый автовокзал на левобережье будет одноэтажным зданием площадью около 500–600 квадратных метров. В прошлом году НГС посмотрел, как выглядят автостанции в городе, худшая оказалась как раз у железнодорожного вокзала. В октябре 2021 года в Новосибирске разрешили работу частной междугородней автостанции, которая расположена в здании ж/д вокзала.

Новосибирский автовокзал
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