На площади перед железнодорожным вокзалом в Новосибирске снесут автостанцию

Новосибирские власти также запланировали строительство автовокзала на улице Петухова в 2027–2028 годах. Новый автовокзал на левобережье будет одноэтажным зданием площадью около 500–600 квадратных метров. В прошлом году НГС посмотрел, как выглядят автостанции в городе, худшая оказалась как раз у железнодорожного вокзала. В октябре 2021 года в Новосибирске разрешили работу частной междугородней автостанции, которая расположена в здании ж/д вокзала.