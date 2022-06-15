Строительство нового автовокзала запланировано на улице Петухова к 2028 году
Строительство нового автовокзала на Петухова позволит разгрузить улицы на левом берегу Оби
На левом берегу Новосибирска городские власти запланировали строительство автовокзала в 2027–2028 годах. Об этом информагентству ТАСС 15 июня сообщили в мэрии Новосибирска.
— Строительство автовокзала в районе улицы Петухова предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018–2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска, со сроком реализации в 2027–2028 годах, — цитирует ТАСС пресс-службу мэрии.
Новый автовокзал на левобережье будет одноэтажным зданием площадью около 500–600 квадратных метров.
Новый автовокзал заработал в здании железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный на правобережье Новосибирска в апреле 2022 года. Автостанция открыта в рамках развития концепции мультимодальных перевозок ОАО «РЖД», которая подразумевает сопряжение железнодорожного сообщения и автотранспорта.